Рядом со «Студенческой» продают пентхаус с ванной комнатой в древнегреческом стиле — 10 фото элитного жилья

В Новосибирске возле станции метро «Студенческая» продают пентхаус за 21,8 млн
В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру в Ленинском районе. Будущим жильцам обещают жилье, созданное из европейских материалов, по цене в 21,8 млн рублей (71 тыс. рублей за квадрат). Квартира появилась в базе N1 18 сентября.
— Уникальная двухуровневая квартира в шаговой доступности от станции метро «Студенческая» и с прямым выездом на Коммунальный мост. Планировка и интерьер квартиры выполнены по индивидуальному дизайн-проекту. Все сделано из дорогих качественных материалов, — указывает продавец квартиры.
Она занимает два этажа в доме на проспекте Маркса, ее общая площадь — более 300 кв. м. В квартире располагаются большая гостиная с камином (более 70 кв. м.), детская комната с лоджией, несколько спален, личный кабинет, терраса с видом на окрестности, отдельная гардеробная, кухня и несколько санузлов. Для одного из них, если верить описанию, использована итальянская плитка «с декоративными элементами в виде колонн с капителями в коринфском стиле, украшенными узором из листьев аканта».
При этом, как пишет продавец, квартиру можно сделать еще больше — за счет помещений ТСЖ, которые будущий покупатель сможет оформить в долгосрочную аренду.
Этим летом в Новосибирске выставили на продажу квартиру с французскими правителями на потолке — Людовиком XVI и Анной Австрийской. За трехкомнатную квартиру площадью 114,4 квадратных метра собственник хотел получить 28,75 млн рублей, или 251,3 тысячи рублей за квадрат