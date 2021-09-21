Рядом со «Студенческой» продают пентхаус с ванной комнатой в древнегреческом стиле — 10 фото элитного жилья

В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру в Ленинском районе. Будущим жильцам обещают жилье, созданное из европейских материалов, по цене в 21,8 млн рублей (71 тыс. рублей за квадрат). Квартира появилась в базе N1 18 сентября.



— Уникальная двухуровневая квартира в шаговой доступности от станции метро «Студенческая» и с прямым выездом на Коммунальный мост. Планировка и интерьер квартиры выполнены по индивидуальному дизайн-проекту. Все сделано из дорогих качественных материалов, — указывает продавец квартиры.