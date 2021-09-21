21 сентября вторник
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 5/10
usd 73.33
eur 85.88
Тема дняГород стоит в пробках из-за запоздалых ремонтов
Все новости
Все новости

Рядом со «Студенческой» продают пентхаус с ванной комнатой в древнегреческом стиле — 10 фото элитного жилья

Двухуровневое жилье располагается недалеко от метро «Студенческая»

452
2Обсудить

Поделиться

Второй этаж двухуровневой квартиры, как указывается в объявлении, является общедомовой собственностью. Владельцы эксплуатируют его с 2007 года по договору аренды

Второй этаж двухуровневой квартиры, как указывается в объявлении, является общедомовой собственностью. Владельцы эксплуатируют его с 2007 года по договору аренды

Поделиться

В Новосибирске возле станции метро «Студенческая» продают пентхаус за 21,8 млн

В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру в Ленинском районе. Будущим жильцам обещают жилье, созданное из европейских материалов, по цене в 21,8 млн рублей (71 тыс. рублей за квадрат). Квартира появилась в базе N1 18 сентября.

— Уникальная двухуровневая квартира в шаговой доступности от станции метро «Студенческая» и с прямым выездом на Коммунальный мост. Планировка и интерьер квартиры выполнены по индивидуальному дизайн-проекту. Все сделано из дорогих качественных материалов, — указывает продавец квартиры.

Жилье располагается в многоэтажке на Маркса, рядом — кинотеатр «Аврора» и выезд на Коммунальный мост

Жилье располагается в многоэтажке на Маркса, рядом — кинотеатр «Аврора» и выезд на Коммунальный мост

Поделиться

В гостиной расположен камин производства Франции

В гостиной расположен камин производства Франции

Поделиться

В этой же комнате есть фрески из каменной крошки

В этой же комнате есть фрески из каменной крошки

Поделиться

Она занимает два этажа в доме на проспекте Маркса, ее общая площадь — более 300 кв. м. В квартире располагаются большая гостиная с камином (более 70 кв. м.), детская комната с лоджией, несколько спален, личный кабинет, терраса с видом на окрестности, отдельная гардеробная, кухня и несколько санузлов. Для одного из них, если верить описанию, использована итальянская плитка «с декоративными элементами в виде колонн с капителями в коринфском стиле, украшенными узором из листьев аканта».

Как указывает продавец, в отделке использовано натуральное дерево. Двери, например, сделаны из массива ясеня

Как указывает продавец, в отделке использовано натуральное дерево. Двери, например, сделаны из массива ясеня

Поделиться

На кухне итальянский гарнитур

На кухне итальянский гарнитур

Поделиться

В детской комнате сразу две кровати (к одной из них ведут ступеньки)

В детской комнате сразу две кровати (к одной из них ведут ступеньки)

Поделиться

А это интерьер личного кабинета

А это интерьер личного кабинета

Поделиться

В спальне скромная обстановка

В спальне скромная обстановка

Поделиться

Чего не скажешь о ванной комнате в древнегреческом стиле. Обратите внимание на плитку с колоннами

Чего не скажешь о ванной комнате в древнегреческом стиле. Обратите внимание на плитку с колоннами

Поделиться

При этом, как пишет продавец, квартиру можно сделать еще больше — за счет помещений ТСЖ, которые будущий покупатель сможет оформить в долгосрочную аренду.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Этим летом в Новосибирске выставили на продажу квартиру с французскими правителями на потолке — Людовиком XVI и Анной Австрийской. За трехкомнатную квартиру площадью 114,4 квадратных метра собственник хотел получить 28,75 млн рублей, или 251,3 тысячи рублей за квадрат

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пентхаусэлитное жильеэлитная квартира
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Интересно посмотреть элитные дома и квартиры Новосибирска? Подпишись на статьи по этой теме и получай их по почте
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...