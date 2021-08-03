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В Новосибирске решили продать квартиру с Людовиком XVI на потолке. Смотрим, что можно купить за 29 млн

Угадайте, кто еще из царствующих особ есть на потолке в дорогой квартире и где она находится

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Слева на потолке в квартире на Автогенной — король Франции Людовик XVI, справа — Анна Австрийская. Эту королеву играли многие известные актрисы: россиянам ближе всего образ Алисы Фрейндлих в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»

Слева на потолке в квартире на Автогенной — король Франции Людовик XVI, справа — Анна Австрийская. Эту королеву играли многие известные актрисы: россиянам ближе всего образ Алисы Фрейндлих в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»

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В Новосибирске за 29 млн продают квартиру с портретом Людовика XVI на потолке

В Новосибирске выставили на продажу квартиру с французскими правителями на потолке — Людовиком XVI и Анной Австрийской. За трехкомнатную квартиру площадью 114,4 квадратных метра собственник хочет получить 28,75 млн рублей, или 251,3 тысячи рублей за квадрат.

Дорогая квартира расположена не в центре или элитном районе, а в обычном доме Октябрьского района — на Автогенной, 69 (долгострой, который достраивали члены ЖСК). Как указано в объявлении, это кирпичный дом 2015 года постройки, а сама квартира находится на пятом этаже из десяти.

Сложно предположить, что в этом обычном новосибирском доме есть квартира с королями на потолке

Сложно предположить, что в этом обычном новосибирском доме есть квартира с королями на потолке

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Больше всего в квартире на Автогенной удивляют королевские портреты на потолке — копия портрета Анны Австрийской кисти Рубенса и Людовика XVI кисти Антуан-Франсуа Калле (оригинал хранится в музее Прадо в Мадриде).

Анна Австрийская — королева Франции, супруга Людовика XIII, мама Людовика XIV, которого называли Король-Солнце. Считается, что именно он изобрел туфли на высоком каблуке с красной подошвой. В период правления Людовика при дворе царила необычайная пышность — король любил роскошь.

Портреты монархов украшают весь потолок, но отчетливо разглядеть на фотографиях в объявлении о продаже можно только Анну Австрийскую и Людовика XVI

Портреты монархов украшают весь потолок, но отчетливо разглядеть на фотографиях в объявлении о продаже можно только Анну Австрийскую и Людовика XVI

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Интересно, что Людовик XVI, последний монарх Франции Старого порядка (при нем началась Великая французская революция), в отличие от Людовика XIV испытывал к роскоши неприязнь.

Возможно, Людовик XVI не одобрил бы тягу к роскоши жителей улицы Автогенной — именно этот король Франции ее не слишком жаловал

Возможно, Людовик XVI не одобрил бы тягу к роскоши жителей улицы Автогенной — именно этот король Франции ее не слишком жаловал

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Площадь кухни — 19,6 квадратного метра

Площадь кухни — 19,6 квадратного метра

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— Квартира для людей с изысканным вкусом. Уникальный дорогостоящий проект! Дизайн квартиры продуманный до мелочей! Многочисленные варианты подсветки помогут создать комфортную обстановку для вас, светильники и люстра выполнены из богемского стекла, хрусталя и кристаллов Сваровски. В разных уголках квартиры вас будут удивлять приятные детали в виде фресок, барельефов, уникальных рисунков на керамограните, — описывается в объявлении.

В гостиной из мрамора не только колонны, но и подоконники. И как пишет риелтор в объявлении, «мраморные подоконники подчеркнут уникальность гостиной и ваш хороший вкус»

В гостиной из мрамора не только колонны, но и подоконники. И как пишет риелтор в объявлении, «мраморные подоконники подчеркнут уникальность гостиной и ваш хороший вкус»

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В ванной комнате необычной квартиры есть и парилка, и джакузи, и душ

В ванной комнате необычной квартиры есть и парилка, и джакузи, и душ

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Стену ванной комнаты украшает барельеф, а лежа в джакузи, можно смотреть на небо не только в окне, но и на потолке

Стену ванной комнаты украшает барельеф, а лежа в джакузи, можно смотреть на небо не только в окне, но и на потолке

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«В большом коридоре вы сразу увидите уникальный рисунок на полу в виде ковра, созданный под заказ на керамограните», — описывается в объявлении

«В большом коридоре вы сразу увидите уникальный рисунок на полу в виде ковра, созданный под заказ на керамограните», — описывается в объявлении

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За пределами роскошной квартиры ждет контрастное окружение

За пределами роскошной квартиры ждет контрастное окружение

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Необычные потолки периодически встречаются в квартирах новосибирцев. Мы показывали коттедж с красным потолком и тигровой стеной за 58 млн рублей — разглядываем 9 фото. В отдельной рубрике НГС рассказывает о самых дорогих домах и квартирах, которые продают в Новосибирске.

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