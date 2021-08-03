В Новосибирске решили продать квартиру с Людовиком XVI на потолке. Смотрим, что можно купить за 29 млн

В Новосибирске выставили на продажу квартиру с французскими правителями на потолке — Людовиком XVI и Анной Австрийской. За трехкомнатную квартиру площадью 114,4 квадратных метра собственник хочет получить 28,75 млн рублей, или 251,3 тысячи рублей за квадрат.

Дорогая квартира расположена не в центре или элитном районе, а в обычном доме Октябрьского района — на Автогенной, 69 (долгострой, который достраивали члены ЖСК). Как указано в объявлении, это кирпичный дом 2015 года постройки, а сама квартира находится на пятом этаже из десяти.