В Новосибирске решили продать квартиру с Людовиком XVI на потолке. Смотрим, что можно купить за 29 млн

В Новосибирске за 29 млн продают квартиру с портретом Людовика XVI на потолке
В Новосибирске выставили на продажу квартиру с французскими правителями на потолке — Людовиком XVI и Анной Австрийской. За трехкомнатную квартиру площадью 114,4 квадратных метра собственник хочет получить 28,75 млн рублей, или 251,3 тысячи рублей за квадрат.
Дорогая квартира расположена не в центре или элитном районе, а в обычном доме Октябрьского района — на Автогенной, 69 (долгострой, который достраивали члены ЖСК). Как указано в объявлении, это кирпичный дом 2015 года постройки, а сама квартира находится на пятом этаже из десяти.
Больше всего в квартире на Автогенной удивляют королевские портреты на потолке — копия портрета Анны Австрийской кисти Рубенса и Людовика XVI кисти Антуан-Франсуа Калле (оригинал хранится в музее Прадо в Мадриде).
Анна Австрийская — королева Франции, супруга Людовика XIII, мама Людовика XIV, которого называли Король-Солнце. Считается, что именно он изобрел туфли на высоком каблуке с красной подошвой. В период правления Людовика при дворе царила необычайная пышность — король любил роскошь.
Интересно, что Людовик XVI, последний монарх Франции Старого порядка (при нем началась Великая французская революция), в отличие от Людовика XIV испытывал к роскоши неприязнь.
— Квартира для людей с изысканным вкусом. Уникальный дорогостоящий проект! Дизайн квартиры продуманный до мелочей! Многочисленные варианты подсветки помогут создать комфортную обстановку для вас, светильники и люстра выполнены из богемского стекла, хрусталя и кристаллов Сваровски. В разных уголках квартиры вас будут удивлять приятные детали в виде фресок, барельефов, уникальных рисунков на керамограните, — описывается в объявлении.
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