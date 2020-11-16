В Новосибирске продают за 58 миллионов коттедж с красным потолком и тигровой стеной — разглядываем 9 фото

Дом с эксцентричным интерьером продают на улице Лескова
В Новосибирске выставили на продажу коттедж с эксцентричным интерьером — с красным потолком в прихожей и спальней с тигровыми обоями.
Объявление о продаже коттеджа на улице Лескова в Октябрьском районе Новосибирска появилось на сайте N1.RU. За трехэтажный кирпичный дом общей площадью 720 кв. м на 6,6 сотки собственник попросил 58 миллионов рублей, или 80,556 тысячи рублей за квадратный метр.
— Проект для дома заказывали у московских архитекторов. В Новосибирске таких домов только два. Коттедж строили для себя, не на продажу, поэтому выполнен ремонт из качественных дорогостоящих материалов. Все полы в доме теплые, — описывается в объявлении.
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