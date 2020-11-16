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В Новосибирске продают за 58 миллионов коттедж с красным потолком и тигровой стеной — разглядываем 9 фото

Это проект московских архитекторов, говорится в объявлении

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Коттедж поражает ярким интерьером с красными потолками в некоторых комнатах

Коттедж поражает ярким интерьером с красными потолками в некоторых комнатах

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Дом с эксцентричным интерьером продают на улице Лескова

В Новосибирске выставили на продажу коттедж с эксцентричным интерьером — с красным потолком в прихожей и спальней с тигровыми обоями.

Объявление о продаже коттеджа на улице Лескова в Октябрьском районе Новосибирска появилось на сайте N1.RU. За трехэтажный кирпичный дом общей площадью 720 кв. м на 6,6 сотки собственник попросил 58 миллионов рублей, или 80,556 тысячи рублей за квадратный метр.

— Проект для дома заказывали у московских архитекторов. В Новосибирске таких домов только два. Коттедж строили для себя, не на продажу, поэтому выполнен ремонт из качественных дорогостоящих материалов. Все полы в доме теплые, — описывается в объявлении.

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Хозяева оценили этот коттедж в Октябрьском районе Новосибирска в 58 миллионов рублей

Хозяева оценили этот коттедж в Октябрьском районе Новосибирска в 58 миллионов рублей

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В объявлении говорится, что в трехэтажном доме&nbsp;720 квадратных метров

В объявлении говорится, что в трехэтажном доме 720 квадратных метров

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В некоторых комнатах вместо потолка — небо

В некоторых комнатах вместо потолка — небо

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Хозяева дома разместили картины не только на потолке, но и в более традиционных местах

Хозяева дома разместили картины не только на потолке, но и в более традиционных местах

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В коттедже на Лескова по-настоящему царские люстры

В коттедже на Лескова по-настоящему царские люстры

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Красный потолок встречает хозяев дома не только в прихожей, но и в одной из спален

Красный потолок встречает хозяев дома не только в прихожей, но и в одной из спален

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В другой спальне на потолке цветы, а на стенах — тигровые обои

В другой спальне на потолке цветы, а на стенах — тигровые обои

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Также в доме нашелся свой тренажерный зал

Также в доме нашелся свой тренажерный зал

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Состоятельные новосибирцы часто выставляют на продажу свои невероятные дома. Мы собрали самые огромные дворцы Новосибирска: как живут в домах от 1000 квадратов и что скрыто в усадьбе за 150 миллионов. Смотрим на роскошные интерьеры, бассейны и каминные залы.

Иногда в Новосибирске встречаются совсем другие многомиллионные особняки. Посмотрите на этот коттедж в стиле лофт-конструктивизма за 74 миллиона рублей.

Все тексты про элитную недвижимость мы собираем в специальной рубрике.

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интерьеркоттеджэлитная недвижимость
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