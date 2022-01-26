Конец эконома: застройщики прекращают строить дешевые квартиры в Новосибирске — почему и что будет дальше

— В банках видят, что спад после Нового года начал ощущаться и именно в этом сегменте — в сегменте комфорт и комфорт-плюс всё пока в порядке. Но сейчас уже есть спад и стагнация, и это стало заметным, — поделился наблюдениями директор ГК «Система» Валентин Тиунов.



По его мнению, эта стагнация в ближайшее время будет усиливаться из-за падения доходов на фоне инфляции и роста ипотечных ставок. При этом девелопер подчеркивает, что ощущения кризиса у него пока нет, только общего охлаждения рынка.



В крупных банках, впрочем, пока не заметили серьезных изменений. Руководитель центра ипотечного кредитования банка «Открытие» в Новосибирске Наталья Колбаскина уточнила, что снижения спроса на жилье эконом-класса нет, зато снизился объем предложения: застройщики предпочитают переходить в сегменты классом выше — от комфорта до бизнеса.



В банке ВТБ отметили, что к концу 2021 года около 30% ипотечных сделок совершались по госпрограммам и это значение пока не изменилось.



— В январе доля строящегося жилья в наших выдачах составляет порядка 30%. Максимальная сумма кредита по программе ипотеки с господдержкой в Новосибирской области ограничена 3 миллионами рублей, что соответствует стоимости квартир эконом-класса, поэтому можно говорить о сохранении спроса на жилье данного сегмента, — заметил управляющий банком ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

