Силовики и их «Удача». Изучаем самый дорогой поселок Новосибирска с гигантскими дворцами — дома в нем стоят больше 100 млн

Среди всех мест Новосибирска, где предпочитают селиться статусные персоны, выделяется коттеджный поселок «Удача», расположившийся в Заельцовском бору. Описывая его, риелторы не скупятся на эпитеты и называют «Удачу» «поселком премиум-класса» и «престижным» местом. В открытую продажу попадают немногие дома, но и то, что можно найти на сайтах недвижимости, поражает воображение: родовые поместья, усадьбы и настоящие дворцы площадью в тысячи квадратов с винными погребами, бассейнами, джакузи и комнатами отдыха. Корреспондент НГС Ксения Лысенко рассказывает о том, кто обзавелся в «Удаче» особняками, при чем тут силовики и какой шлейф скандалов тянется за этим местом.
Как жители «Удачи» (не) поделили коттеджный поселок
Поселок расположился в массиве Заельцовского бора: рядом Заельцовское кладбище, Дачное шоссе, в 4 километрах — берег Оби. Место вполне себе уединенное и хорошо охраняемое. Как и в любом закрытом поселке премиум-класса, на входе кроме шлагбаума есть и бдительная охрана.
Первые участки в «Удаче», судя по выпискам из ЕГРН, начали регистрироваться в 2008 году, а дома отстраиваться в начале
Дома «Удачи» время от времени появляются в открытой продаже. Их стоимость может составлять сотни миллионов рублей. Так, несколько лет продавалась (сейчас объявление в архиве. — Прим. ред.) усадьба в неоклассическом стиле площадью 1200 квадратных метров. За трехэтажный дом с
Председателем СНТ «Удача» и одноименного дачного потребительского кооператива является Игорь Савко. Ему же принадлежит компания «Белая лошадь — Плюс», которая расположена по тому же адресу, что и, пожалуй, самая известная «наливайка» на площади Калинина — в 2ГИС она отмечена как круглосуточный продуктовый магазин «Белая лошадь». Другой его бизнес связан с недвижимостью — ООО «Белая площадь». Именно эта компания обращалась в 2022 году в Новосибирский областной суд из-за принятого депутатами генплана — участок в Заельцовском бору с разрешенным видом использования «многоквартирные малоэтажные жилые дома», принадлежащий «Белой площади», вдруг попал в рекреационную зону с запретом на любое строительство. Компании Игоря Савко удалось добиться признания недействующим решения Совета депутатов в отношении собственного участка.
А еще Игорь Савко неоднократно выступал ответчиком в судах, причем истцами были собственники домов в «Удаче». В
А вот споры по другому иску между Савко и владельцами домов всё еще ведутся: в нем жители «Удачи» потребовали от председателя рассмотреть их заявления о приеме в члены СНТ. Заельцовский районный суд несколько раз вставал на сторону жителей «Удачи», но вот исполнять решение Игорь Савко не спешил. Сейчас в суде рассматривается очередной иск к нему. Судя по данным «Спарк-Интерфакс», обратившихся в суд по-прежнему нет среди членов СНТ. Сейчас там фигурирует буквально пять человек — это сам Игорь Савко, его однофамилица и несколько партнеров по его бизнесу.
Как писала «Тайга.инфо», Игорь Савко был связан с силовиками через общественную организацию социальной помощи детям и населению «Родительский дом» — там он был председателем. В 2015 году ГУ МВД опубликовало релиз, в котором упоминался Игорь Савко как член Общественного совета при ГУ.
— Со своими партнерами по СНТ «Удача» Савко также был соучредителем «Новосибирской региональной экологической общественной организации "Заельцовский бор"». Ее упоминания в СМИ связаны с высадкой 20 тысяч сосен в Заельцовском бору в 2008 году на месте сгоревшего участка леса, — писало издание.
Для расследования были использованы выписки из ЕГРН за июль 2022 года.
Кто владеет участками и домами в «Удаче»: силовики
Домом и участком в «Удаче» когда-то владела супруга командующего войсками Сибирского округа войск Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова Марина Стригунова. В ходе скандала, возникшего после появления информации об элитной собственности генерала, выяснилось, что дом строился на протяжении 8 лет и в него Виктор Стригунов с супругой вложили буквально все свои накопления. По крайней мере, так об этом заявляли в пресс-службе Сибирского округа Росгвардии в Новосибирске. От
Это не единственная недвижимость Андрея Давыдова в коттеджном поселке — ранее ему принадлежал участок и
Участками в «Удаче» владел и экс-глава ГИБДД Сергей Штельмах. Его обвиняли в превышении должностных полномочий из-за того, что он незаконно выдал шесть пропусков-«вездеходов» на автомобили и удостоверения советника главного инспектора безопасности дорожного движения. Владельцев этих пропусков не имели право проверять и привлекать к ответственности, в том числе и за управление автомобилем в состоянии опьянения. В 2021 году дело прекратили. В марте этого года стало известно, что бывший глава ГИБДД стал топ-менеджером Минского тракторного завода.
Один из участков Сергея Штельмаха, судя по всему, отошел его дочерям. На нем они построили дом площадью более 600 квадратов (кадастровая стоимость — 24 миллиона рублей). Другим участком Сергея Штельмаха теперь владеет Денис Костенко — его полный тезка возглавлял Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, а теперь работает в прокуратуре Волгоградской области.
Кстати, дом, который прокурор построил на участке, сейчас в продаже. За трехэтажный особняк с винным погребом и двухэтажной баней просят 95 миллионов рублей.
Три участка принадлежат Вячеславу Певневу — бывшему заместителю главы полиции. Его имя связано с грандиозными скандалами: так, в 2020 году стало известно о краже его солидных накоплений из банковской ячейки «Альфа-банка» — сумма ущерба составила 130 миллионов рублей. В прошлом году Вячеслав Певнев выставлял на продажу санаторно-курортный комплекс с медицинским центром, отелем премиум-класса, рестораном, конференц-залом и спортзалом, благоустроенной территорией с аллеей и лаундж-зонами по соседству с резиденцией губернатора. За этот объект он просил 620 миллионов рублей.
Имя Вячеслава Певнева встречалось среди собственников участков на скандальном острове Огуречный в Искитимском районе, где должны были вырасти десятки элитных коттеджей. Однако этому не суждено было сбыться, и дело обернулось многолетними тяжбами в судах. Сейчас у Певнева несколько действующих бизнесов, связанных с недвижимостью и продажей чистящих средств. У самой успешной компании, в которой у экс-полицейского есть доля, — ООО «Чистый дом» — чистая прибыль составила 25 миллионов рублей при выручке в 284 миллиона. В остальных предприятиях дела идут хуже.
Более 5000 квадратных метров земли принадлежали Василию Гамаюнову. Его имя полностью совпадает с именем экс-полковника ФСБ, который возглавлял ведомство в Благовещенском районе Алтайского края в
— Именно представители ФСБ, выходцем из которой и является Гамаюнов, довольно плотно опекали завод в девяностых. В итоге некоторые из бывших силовиков сами оказались в акционерах, — писало «Амител» в 2018 году.
Василий Гамаюнов также был директором регионального филиала клуба ветеранов госбезопасности Алтая «Вега» и ЧОПа «Вега-Защита».
Сейчас его участками владеют его однофамильцы — оба возвели на них два дома площадью 248 и почти 2000 квадратов соответственно (владелица этого дома в настоящее время возглавляет ЧОП «Вега-Защита»).
Депутаты
Один из самых больших домов, построенных в «Удаче», площадью 2200 квадратных метров принадлежит Ирине Диденко — депутату Заксобрания от «Единой России». Кадастровая стоимость гигантского особняка — почти 85 миллионов рублей. Из примечательного — на крыше особняка есть вертолетная площадка. Это, впрочем, неудивительно, ведь депутат — чемпионка России и Европы по вертолетному спорту.
Кроме особняка, Ирина Диденко владеет несколькими участками площадью почти 10 тысяч квадратных метров.
Ирина Диденко имеет долю в ООО «Гофромастер» (чистая прибыль — 175,8 миллиона рублей при 2,7 миллиарда выручки в 2021 году) — компании, которая занимается производством гофрированной бумаги и картона. С 2013 года компания получает контракты с различными ведомствами, например «Почтой России». Общая сумма всех контрактов — более 132 миллионов рублей.
Муж Ирины Диденко — Игорь Диденко — также имеет долю в «Гофромастере» и возглавляет картонно-бумажный комбинат. Это предприятие жители Красного Яра обвиняли в загрязнении почвы. Позже Роспотребнадзор действительно выявил нарушения.
Среди собственников земли в «Удаче» есть имя Елены Есипенко — полной тезки жены экс-депутата Ордынского совета депутатов, бывшего единоросса и чоповца Игоря Есипенко. Участок площадью 1795 квадратных метров фигурирует в декларации, которую ее муж подавал в 2015 году. Согласно выписке ЕГРН, земля принадлежит Елене Есипенко с 2011 года, на ней расположен огромный особняк (его кадастровый номер установить не удалось. — Прим. ред.).
Два года назад НГС рассказывал, как Игорь Есипенко построил на берегу Обского моря в окружении баз отдыха особняк с пирсами, мостиком и хозпостройками общей стоимостью 80 миллионов рублей. Он также огородил берег моря, поставив там высокий забор. Недавно суд постановил лишить экс-депутата куска земли в этом месте, тем самым обеспечив доступ к воде.
Застройщики и те, кто связан с рынком недвижимости
400-метровый дом и большой участок — в собственности Игоря Загорного. Это партнер известного застройщика Владислава Крючкова по нескольким стойкомпаниям — они имеют отношение к строительству ЖК «На Красном» на месте сгоревшего корпуса НЭВЗ, ЖК «На Шоссейной» в районе Лесоперевалки (сейчас строится) и ЖК «Золотая Нива» в районе улицы Кошурникова.
Сам Владислав Крючков известен проектами элитного квартала Milk House, зданиями возле «Ауры», ЖК «Ядринцевский квартал» и другими жилыми домами. Как писал НГС в прошлом году, Владислав Крючков находится в федеральном розыске с 2018 года. Его заочно обвинили в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем.
Домом площадью 340 квадратов и большим участком в «Удаче» с 2020 года владеет жена бизнесмена Арсена Кулиджаняна. Не так давно он достроил базу отдыха на одной из самых дорогих улиц Новосибирска — улице
Арсен Кулиджанян — сын Коли Кулиджаняна, чьи компании занимались ремонтом новосибирских дорог и скандальной реконструкцией Михайловской набережной, а еще зарабатывали на вывозе снега с улиц города. После завершения работ на набережной компания Коли Кулиджаняна «Перлит-Строй» подала иск в Арбитражный суд и требовала взыскать с заказчика 20 миллионов рублей. Как сообщили в мэрии, компания требовала оплатить уже выполненные работы и завысила стоимость материалов.
Два дома общей площадью 350 квадратов и участок — долевая собственность Владимира Басюка. Это бывший гендиректор АО Строительная компания «Афина Паллада», которая принадлежала крупному девелоперу Гайку Магакеляну, который в 2017 году попал под уголовное дело из-за невыплаты зарплаты своему сотруднику (в ЗАО УК «Афина Паллада»). Там же одно время работал экс-начальник ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Глушков. С 2017 года «Афина Паллада» признана банкротом.
Кто еще?
В «Удаче» расположились бизнес-партнеры «Тайгер-Сибирь» — экологической компании, занимающейся сбором и переработкой сырья (в 2022 году чистая прибыль составила почти миллион рублей при выручке в 212 миллионов). Это Кирилл Ритерман (участок и дом 800 квадратов) и Владимир Прахт (участки в 3000 квадратов и дом в совместной собственности). Последний был недавно заключен под стражу. Как писал «Континент Сибирь», его подозревают во взятке, однако адвокат Владимира Прахта считает преследование безосновательным.
Солидный актив в «Удаче» у Анатолия Регера — он владеет тремя постройками (одна из них — дом площадью 1000 квадратов) и тремя участками. Его имя полностью совпадает с именем экс-начальника Западно-Сибирской железной дороги.
Бывший глава новосибирского офиса «Теле2» Дамир Тимершин тоже обзавелся участками в элитном поселке. У него три участка, гараж, а домом и еще двумя участками по соседству владеет его однофамилица. На участки и дом Дамира Тимершина взята ипотека.
Еще один примечательный собственник земли в «Удаче» — Владимир Каширин. Он — деловой партнер Евгения Знаткова, сына первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова. Почти все компании, в которых у Владимира Каширина есть доли, связаны с арендой и управлением недвижимостью.
Ну и, наконец, самый большой дом во всем поселке принадлежит Юлии Матвеевой. Она — учредитель компании «Триада-Ком» (чистая прибыль в 2022 году ушла в минус), которая специализируется на производстве телекоммуникационного оборудования. Компания Юлии Матвеевой связана с ООО «НПП Триада-ТВ», которое регулярно получало контракты от государственной компании «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» с 2007 года. Учредителем «НПП Триада-ТВ» является, вероятно, отец Юлии — Сергей Матвеев. Он же директорствует в ее фирме.
У Юлии Матвеевой четыре участка, на которых возведен гигантский особняк площадью 3000 квадратных метров. Одна только кадастровая собственность такого особняка составляет почти 117 миллионов рублей.
Недавно мы рассказывали о владельцах квартир в клубном доме на Шевченко, 17, среди них — киллер, серый кардинал новосибирской политики и бизнесмен, попавший под уголовное преследование.