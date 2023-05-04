Силовики и их «Удача». Изучаем самый дорогой поселок Новосибирска с гигантскими дворцами — дома в нем стоят больше 100 млн

— Со своими партнерами по СНТ «Удача» Савко также был соучредителем «Новосибирской региональной экологической общественной организации "Заельцовский бор"». Ее упоминания в СМИ связаны с высадкой 20 тысяч сосен в Заельцовском бору в 2008 году на месте сгоревшего участка леса, — писало издание.



Для расследования были использованы выписки из ЕГРН за июль 2022 года.

Кто владеет участками и домами в «Удаче»: силовики