В Новосибирске за 45 миллионов продают участок соснового бора на берегу Оби
Большой участок с соснами продают в поселке Европейском
В Новосибирске выставили на продажу 45,11 сотки с соснами в коттеджном поселке Европейском — за территорию под застройку просят 45 миллионов рублей.
Продажей земли занимается компания Nazarov&Partners. Участок состоит из четырех: двух по 10 соток, одного площадью 12 соток и небольшого участка в 4,11 сотки, в центре которого выделен неразграниченный квадрат.
Судя по фото, участок плотно зарос соснами, построек на нем не видно. При этом, согласно объявлению на сайте компании, в поселке есть электричество, газ, водоснабжение и канализация, которыми снабжены участки. Связаться с брокером, ведущим продажу земли, журналисту НГС не удалось.
Поселок Европейский — один из крупных и престижных поселков северного направления от Новосибирска. Нередко здесь выставляют на продажу роскошные коттеджи. Здесь также владел домом экс-начальник новосибирского ТУАД — в конце 2020 года его задержали по делу о взятках именно там. По данным НГС, один из роскошных домов также принадлежал хоккеисту ХК «Сибирь» Егору Миловзорову.