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Элитные дома и квартиры в НовосибирскеЭксклюзив

В Новосибирске за 45 миллионов продают участок соснового бора на берегу Оби

Большой участок с соснами продают в поселке Европейском

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Участок состоит из четырех почти в центре посёлка и плотно зарос соснами

Участок состоит из четырех почти в центре посёлка и плотно зарос соснами

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В Новосибирске выставили на продажу 45,11 сотки с соснами в коттеджном поселке Европейском — за территорию под застройку просят 45 миллионов рублей.

Продажей земли занимается компания Nazarov&Partners. Участок состоит из четырех: двух по 10 соток, одного площадью 12 соток и небольшого участка в 4,11 сотки, в центре которого выделен неразграниченный квадрат.

Судя по фото, участок плотно зарос соснами, построек на нем не видно. При этом, согласно объявлению на сайте компании, в поселке есть электричество, газ, водоснабжение и канализация, которыми снабжены участки. Связаться с брокером, ведущим продажу земли, журналисту НГС не удалось.

Поселок Европейский — один из крупных и престижных поселков северного направления от Новосибирска. Нередко здесь выставляют на продажу роскошные коттеджи. Здесь также владел домом экс-начальник новосибирского ТУАД — в конце 2020 года его задержали по делу о взятках именно там. По данным НГС, один из роскошных домов также принадлежал хоккеисту ХК «Сибирь» Егору Миловзорову.

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