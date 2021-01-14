В Новосибирске выставили на продажу роскошный коттедж выходного дня. Его владелец — арестованный начальник ТУАД

В Новосибирске продают элитный коттедж задержанного главы ТУАД
В коттеджном посёлке «Европейский» в Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу трёхэтажный особняк, который позиционируется как «современный дом выходного дня» с видом на Обь. За коттедж площадью 369 квадратов просят 57 миллионов рублей. НГС узнал, кому он принадлежит.
Фотографии элитного особняка. Что там внутри?
«Дом построен по индивидуальному авторскому проекту из цельного кирпича. На территории выполнен ландшафтный дизайн, располагается дом, гараж для техники, крытая зона барбекю. В доме два уровня», — говорится в описании объекта.
Сам дом находится на первой береговой линии. В коттедже три спальни, комната отдыха с камином, баня на дровах, бассейн, несколько санузлов и большая кухня-гостиная с камином — именно отсюда открывается вид на реку.
Кому принадлежит особняк
Согласно выписке из ЕГРН, коттедж был построен в 2017 году. Его владелец — Михаил Вениаминович Чуманов, главный дорожник Новосибирской области. Мужчину задержали в конце декабря по подозрению в коррупции, в отношении него возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, глава Территориального управления автодорог региона (ТУАД) через посредника — своего брата — получил взятку в размере 100 000 рублей и 5 000 000 рублей от представителей коммерческих организаций (чем занимаются эти организации и какие контракты от государства получали читайте здесь). Следователи считают, что он мог брать деньги за «общее покровительство», то есть за помощь в получении тендеров и приемке работ по госконтракту (ремонт, реконструкция, строительство и содержание автомобильных дорог региона).
Смотрите, как задерживали Михаила Чуманова:
На кадрах, которые опубликовал Следственный комитет Новосибирской области, Михаила Чуманова задерживают и выводят совсем из другого особняка. Он расположен по соседству с домом выходного дня, который выставили на продажу несколько дней назад (в базе N1 объявление появилось 11 января, на сайте ЦИАН — 13 января), и имеет более скромные габариты (248 квадратов и три этажа, по данным кадастровой карты).
Недвижимость, принадлежащая главному дорожнику региона, составляет единый ансамбль с другими постройками, расположенными в непосредственной близости от дома выходного дня. Согласно кадастровой карте, площадь этих жилых домов — от 248 квадратов до 421 квадрата, три из них были построены в 2017 году, ещё один — в 2018 году (нет на фото).
Кадастровая стоимость объектов тоже впечатляет. Самый большой особняк по соседству с продающимся коттеджем оценивается почти в 10,5 миллионов рублей. Кому принадлежат эти дома — ещё предстоит установить.
Сколько денег у Михаила Чуманова
На сайте ТУАД, в настоящий момент опубликованы две декларации о доходах и имуществе руководителя управления. Самая поздняя из них датирована 2017 годом, при этом Михаил Чуманов занял пост руководителя в феврале 2018 года. В документе говорится, что он владеет жилым домом, правда, его площадь слегка расходится с той, которая указана в ЕГРН — 396 квадратов против 369 квадратов. Главе ТУАД также принадлежат три квартиры (56, 38 и 102 квадрата), земельный участок площадью 1023 квадрата, доля в другом земельном участке (176 квадратов), два авто («Мерседес-Бенц CL-500» и «Лендровер-Ренджровер»), мотоцикл Honda GL1800A и прицеп для перевозки грузов. Его доход за год, указанный в декларации, составил 5,3 млн рублей. Доход супруги (нет собственности) — 219 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что Михаил Чуманов до своего назначения в ТУАД работал в дочерней компании «Газмпромнефти» в Санкт-Петербурге, а в «Газпромнефть−Новосибирск» занимал должность заместителя гендиректора по развитию.
В настоящее время он находится под стражей и пробудет там, как минимум, до 26 января.