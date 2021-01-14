В Новосибирске выставили на продажу роскошный коттедж выходного дня. Его владелец — арестованный начальник ТУАД

В коттеджном посёлке «Европейский» в Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу трёхэтажный особняк, который позиционируется как «современный дом выходного дня» с видом на Обь. За коттедж площадью 369 квадратов просят 57 миллионов рублей. НГС узнал, кому он принадлежит.



Фотографии элитного особняка. Что там внутри?

«Дом построен по индивидуальному авторскому проекту из цельного кирпича. На территории выполнен ландшафтный дизайн, располагается дом, гараж для техники, крытая зона барбекю. В доме два уровня», — говорится в описании объекта.