Праздничный фейерверк запустят в День Победы за Оперным театром — во сколько ждать салют

В Новосибирске ищут подрядчика для организации праздничного фейерверка на площади Ленина в честь Дня Победы 9 мая. За работы готовы заплатить более 753 тысяч рублей.
Информация о поиске поставщика размещена на сайте госзакупок, заказчиком работ выступает МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ».
В документах указано, что праздничный фейерверк планируется запустить на площадке за зданием Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Пиротехнические изделия будут подниматься на высоту от 120 до 180 метров.
Посмотреть на фейерверк можно будет в 21:55 9 мая.
— Время пуска может быть уточнено дополнительно заказчиком. Продолжительность фейерверка — не менее 5 минут, — сообщается в закупке.
Информация о поиске подрядчика размещена на сайте госзакупок 28 апреля. Подать заявку на участие в закупке можно до 2 мая.
На прошлой неделе стала известна программа празднования Дня Победы в Новосибирске. «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.