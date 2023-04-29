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Праздничный фейерверк запустят в День Победы за Оперным театром — во сколько ждать салют

За запуск фейерверка городские власти готовы заплатить более 750 тысяч рублей

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Посмотреть на фейерверк можно будет в 21:55 9 мая

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В Новосибирске ищут подрядчика для организации праздничного фейерверка на площади Ленина в честь Дня Победы 9 мая. За работы готовы заплатить более 753 тысяч рублей.

Информация о поиске поставщика размещена на сайте госзакупок, заказчиком работ выступает МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ».

В документах указано, что праздничный фейерверк планируется запустить на площадке за зданием Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Пиротехнические изделия будут подниматься на высоту от 120 до 180 метров.

Посмотреть на фейерверк можно будет в 21:55 9 мая.

— Время пуска может быть уточнено дополнительно заказчиком. Продолжительность фейерверка — не менее 5 минут, — сообщается в закупке.

Информация о поиске подрядчика размещена на сайте госзакупок 28 апреля. Подать заявку на участие в закупке можно до 2 мая.

На прошлой неделе стала известна программа празднования Дня Победы в Новосибирске. «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

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9 МаяДень ПобедыОперный театрФейерверкСалют
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