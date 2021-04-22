В Новосибирске полицейские застрелили человека. Разбираемся, в кого и из-за чего они могут стрелять

По словам адвоката и бывшего следователя Константина Чеснокова, применение полицейским огнестрельного табельного оружия регламентировано статьями 23 и 24 Федерального закона « О полиции ». Сотрудник может выстрелить:

— для защиты другого человека либо себя (если существует опасность для жизни или здоровья);

— в случаях попытки злоумышленником завладеть огнестрельным оружием, транспортным средством и любой боевой техникой, состоящей на обеспечении полиции;

— для освобождения заложников;

— для задержания человека, застигнутого при совершении тяжкого преступления и пытающегося скрыться (но только если другим способом задержать этого человека не удается);

— для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление или отказывающегося выполнить законное требование о сдаче находящихся при нем оружия и боеприпасов;

— для отражения группового или вооруженного нападения на здания, помещения, сооружения и иные объекты государственных и муниципальных органов и граждан;

— для пресечения побега из мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений или побега из-под конвоя.