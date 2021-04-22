В Новосибирске полицейские застрелили человека. Разбираемся, в кого и из-за чего они могут стрелять

1
В каких ситуациях полицейский имеет право выстрелить в человека?
По словам адвоката и бывшего следователя Константина Чеснокова, применение полицейским огнестрельного табельного оружия регламентировано
— для защиты другого человека либо себя (если существует опасность для жизни или здоровья);
— в случаях попытки злоумышленником завладеть огнестрельным оружием, транспортным средством и любой боевой техникой, состоящей на обеспечении полиции;
— для освобождения заложников;
— для задержания человека, застигнутого при совершении тяжкого преступления и пытающегося скрыться (но только если другим способом задержать этого человека не удается);
— для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление или отказывающегося выполнить законное требование о сдаче находящихся при нем оружия и боеприпасов;
— для отражения группового или вооруженного нападения на здания, помещения, сооружения и иные объекты государственных и муниципальных органов и граждан;
— для пресечения побега из мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений или побега из-под конвоя.
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2
Существуют ли не совсем стандартные случаи, когда полицейский может стрелять?
Да, например, в автомобиль для его остановки — если водитель отказывается выполнить требования полицейского об остановке, пытается скрыться или создает угрозу жизни и здоровья граждан.
— Но всё зависит от цели, которую преследует сотрудник. Если цель — остановить автомобиль, конечно, они будут стрелять по колесам, — объясняет адвокат Константин Чесноков. — Если автомобиль используется в качестве орудия преступления, например, преступник хочет кого-то задавить, то, конечно, они будут стрелять на поражение. Всё зависит от ситуации. Но если преступление административное, например, неповиновение требованиям полицейских остановиться, то, конечно, никто огонь на поражение открывать не будет.
Для предупредительного выстрела, или подачи сигнала тревоги, или вызова помощи сотрудник должен выстрелить в воздух. Стрелять разрешается также для обезвреживания опасного животного, а также для разрушения запирающих устройств, препятствующих проникновению в жилые и иные помещения.
— Что касается последнего пункта, лично я ни разу не слышал о таком применении оружия, — подчеркивает эксперт. — У нас, как правило, законодатель и правоприменитель отдалены друг от друга. На деле у всех сотрудников для проникновения в запертое жилище есть свои специальные устройства.
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3
Может ли полицейский стрелять в людных местах?
В законе есть запрет на стрельбу при значительном скоплении граждан.
— Условно говоря, в толпу стрелять нельзя. Если ты не уверен в своем выстреле, что попадешь только в преступника и ни в кого более — в таких случаях стрелять нельзя. Закон неоднозначен. Потому что если всё происходит в общественном месте и сотрудник уверен в том, что он не попадет в людей, то нет прямого запрета на стрельбу. Запрет действует именно в тех случаях, когда преступник пытается скрыться, затеряться в толпе, — объясняет эксперт.
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4
В кого сотрудники полиции стрелять точно не могут?
Закон запрещает стрелять на поражение в женщин с видимыми признаками беременности, в людей с явными признаками инвалидности и в малолетних лиц.
— Но как только у этих людей появилось в руках оружие и они могут им воспользоваться, точно так же они могут применять табельное оружие. То есть при вооруженном сопротивлении или нападении, при угрозе жизни граждан полицейские могут стрелять уже на поражение, — подчеркивает адвокат.
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5
Должен ли полицейский предупреждать перед выстрелом?
С одной стороны, закон предписывает полицейским сообщить о намерении применить огнестрельное оружие (это же касается физической силы и вообще любых спецсредств). С другой — сотрудник имеет право не предупреждать о своем намерении применить физическую силу, спецсредства или огнестрельное оружие, «если промедление в их применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции либо может повлечь иные тяжкие последствия».
— Здесь неоднозначно, потому что это субъективный момент — имел он возможность предупредить или не имел. Но, как правило, у нас в России сотрудники предупреждают, — уверен бывший сотрудник Константин Чесноков. — Объясню, почему в законе именно так прописано: ведь предупреждение — это профилактическая и предупреждающая мера. Если они эту меру не предприняли, сложно будет объяснить само применение оружия. Здесь законодатель грамотно прописал. Я считаю, что эту меру они должны предупреждать. Цели и задачи полиции — это в том числе предупреждение правонарушения. Во многих ситуациях именно предупреждения достаточно.
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6
Полицейский выстрелил. Что дальше?
После этого сотрудник полиции обязан оказать пострадавшему первую помощь и принять меры по оказанию гражданину медицинской помощи в максимально короткий срок.
— Полицейский должен сначала оказать первую помощь, а потом сообщить о произошедшем своему непосредственному руководителю, — уверен эксперт. — Через голову они никогда не прыгают. А там уже дальше проводятся проверки. Всё это второстепенно. Но в первую очередь это оказание первой помощи и сообщение о произошедшем начальнику.
В течение 24 часов полиция обязана сообщить о произошедшем близкому родственнику или близкому лицу пострадавшего человека.
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7
Полицейский выстрелил. Его ждут проверки?
Безусловно. О каждом случае ранения или смерти человека в результате применения оружия или спецсредств полицейским полиция обязана уведомить органы прокуратуры. Само место происшествия полицейский, по возможности, обязан оставить нетронутым.
— По всем этим фактам будет проводиться служебная проверка, — объясняет адвокат. — Перед началом служебной проверки сотрудник обязан написать рапорт на имя начальника дежурной смены или начальника отдела, тут неважно. И по этому рапорту уже начинается ведомственная проверка. Сами сотрудники полиции, служба собственной безопасности — они проводят проверку. Может одновременно с этим проходить доследственная проверка в Следственном комитете. Тут проверок будет достаточно.
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8
Может ли полицейский использовать незарегистрированное оружие или спецсредства?
Перечень спецсредств устанавливается правительством РФ. Принятие на вооружение полиции оружия, которое наносит «чрезмерно тяжелые ранения или служит источником неоправданного риска», не допускается.
— Могут применять только то оружие, которое по должности приписано и выдано, то есть табельное оружие. Только табельное оружие, которое выдано на работе. Никакого другого оружия у них быть не должно, — подчеркивает эксперт.
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9
А если будет доказано, что полицейский не должен был применять оружие?
Тогда будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела
— Если обстоятельства и условия, которые складывались на месте, не давали полицейскому право применять спецсредства (закон не всегда разрешает применять даже наручники) или огнестрельное оружие, проводится доследственная проверка на предмет превышения должностных полномочий, — объяснил Константин Чесноков.
Например, сотрудник полиции совершил поступок, который не соответствует занимаемой должности, или использовал свое служебное положение в личных целях.
— У каждого сотрудника полиции имеется должностная инструкция. В этой должностной инструкции строго перечислено то, что они могут делать. И то, что выходит за рамки этой инструкции, — всё можно трактовать как превышение служебных полномочий. Но не каждое превышение должностных полномочий влечет за собой возбуждение уголовного дела
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10
А как происходит на деле?
Об этом мы попросили рассказать одного из действующих сотрудников полиции на условиях анонимности. Он считает, что, несмотря на множество условий, разрешающих применение оружия, на практике полицейские стараются обойтись без стрельбы.
— Нам говорят, что лучше, если мы оружие вообще не будем применять. Мы должны уметь стараться свести весь конфликт к минимуму. Если же не получилось — уведомляются родственники, прокурор, всё руководство области. В обязательном порядке пишется рапорт от сотрудника на имя генерала. Полный отчет: за каждый шаг, за каждую пульку. За всё и про всё, — объяснил собеседник.
С собеседником согласен и адвокат Константин Чесноков — он считает, что полицейские пытаются сделать всё, чтобы не применять оружие к обычным гражданам.
— У нас практики стрельбы сотрудниками полиции нет. Они побаиваются это делать. Хотя закон-то их защищает и возможность такую дает, но сотрудники всё равно опасаются проверок, опасаются гнева начальства. И обычно стреляют только в исключительных случаях, — уверен Чесноков.
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