6 июля вторник
СЕЙЧАС +30°С
Пробки 4/10
usd 73.35
eur 87.03
Тема дняПоддельные прививочные сертификаты в Новосибирске

Все новости

Все новости

Дело об убийстве студента возле НГТУ: Дениса Миллера обвинили также в доведении своей бывшей девушки до самоубийства

Молодого человека будут судить по двум уголовным статьям

11 411
57Обсудить

Поделиться

Дело Дениса Миллера дошло до суда

Дело Дениса Миллера дошло до суда

Поделиться

До суда дошло дело об убийстве студента возле НГТУ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего Дениса Миллера, обвиненного в убийстве своего одногруппника Дениса Губарева на площадке перед НГТУ. Также следователи заявили, что Миллер виновен в доведении своей бывшей девушки до самоубийства.

— В ходе следствия установлено, что в период времени с августа 2018 года по ноябрь 2020 года 23-летний обвиняемый, находясь в отношениях с 18-летней потерпевшей, систематически жестоко обращался с ней и унижал ее человеческое достоинство, из-за чего потерпевшая испытывала психические страдания, сопровождавшиеся чувствами унижения и обиды. В ноябре 2020 года молодые люди прекратили общение, — говорится в сообщении СУ СК по Новосибирской области.

16 февраля был убит Денис Губарев, который начал встречаться с бывшей девушкой Миллера. Инцидент произошел возле шестого корпуса вуза.

— Злоумышленник достал имевшийся при себе нож и нанес им потерпевшему не менее 4 ударов в жизненно важные части тела и голову. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Свидетелем произошедшего стала девушка 26-летнего молодого человека. 10 марта 2021 года потерпевшая 18-летняя девушка покончила жизнь самоубийством в связи с произошедшими событиями, а также ранее возникшей психотравмирующей ситуацией, — сообщили в СК.

Сейчас уголовное дело в отношении Миллера с утвержденным региональной прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Новосибирский областной суд. Молодого человека будут судить по двум статьям — убийство с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105) и доведение до самоубийства (ч. 1 ст. 110 УК РФ).

СЮЖЕТ

Убийство студента НГТУ

Напомним, студенты НГТУ утверждали, что Денис Миллер читал у них лекции, на которых делился своими проблемами. В частности, за несколько дней до убийства Дениса Губарева он якобы сообщил студентам, что собирается убить соперника. Мы также попросили психологов проанализировать посты и записи Дениса Миллера в социальных сетях, где он с помощью таймера опубликовал прощальную записку, написанную заранее. В ней студент признавался в планируемом убийстве и называл мотив.

А 10 марта была найдена мертвой девушка — прежде причины ее смерти не назывались.

Екатерина Губарева, мама убитого возле ворот НГТУ студента Дениса, сумела разыскать людей, которые пытались спасти ее сына. Мы поговорили с ней.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ7

Поделиться

Поделиться

НГТУследователиубийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...