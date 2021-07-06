Дело об убийстве студента возле НГТУ: Дениса Миллера обвинили также в доведении своей бывшей девушки до самоубийства

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего Дениса Миллера, обвиненного в убийстве своего одногруппника Дениса Губарева на площадке перед НГТУ. Также следователи заявили, что Миллер виновен в доведении своей бывшей девушки до самоубийства.

— В ходе следствия установлено, что в период времени с августа 2018 года по ноябрь 2020 года 23-летний обвиняемый, находясь в отношениях с 18-летней потерпевшей, систематически жестоко обращался с ней и унижал ее человеческое достоинство, из-за чего потерпевшая испытывала психические страдания, сопровождавшиеся чувствами унижения и обиды. В ноябре 2020 года молодые люди прекратили общение, — говорится в сообщении СУ СК по Новосибирской области.