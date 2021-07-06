Дело об убийстве студента возле НГТУ: Дениса Миллера обвинили также в доведении своей бывшей девушки до самоубийства

До суда дошло дело об убийстве студента возле НГТУ
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении
— В ходе следствия установлено, что в период времени с августа 2018 года по ноябрь 2020 года
16 февраля был убит Денис Губарев, который начал встречаться с бывшей девушкой Миллера. Инцидент произошел возле шестого корпуса вуза.
— Злоумышленник достал имевшийся при себе нож и нанес им потерпевшему не менее
Сейчас уголовное дело в отношении Миллера с утвержденным региональной прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Новосибирский областной суд. Молодого человека будут судить по двум статьям — убийство с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105) и доведение до самоубийства (ч. 1 ст. 110 УК РФ).
Напомним, студенты НГТУ утверждали, что Денис Миллер читал у них лекции, на которых делился своими проблемами. В частности, за несколько дней до убийства Дениса Губарева он якобы сообщил студентам, что собирается убить соперника. Мы также попросили психологов проанализировать посты и записи Дениса Миллера в социальных сетях, где он с помощью таймера опубликовал прощальную записку, написанную заранее. В ней студент признавался в планируемом убийстве и называл мотив.
А 10 марта была найдена мертвой девушка — прежде причины ее смерти не назывались.
Екатерина Губарева, мама убитого возле ворот НГТУ студента Дениса, сумела разыскать людей, которые пытались спасти ее сына. Мы поговорили с ней.