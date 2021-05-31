Мама убитого студента НГТУ нашла парней, которые пытались спасти ее сына: она наконец узнала, как всё произошло

Как пояснил в беседе с родителями Руслан, он применил удушающий прием, откинул назад преступника, заблокировал руку, в которой убийца держал нож, и так удерживал его несколько минут. В это время из ворот выходили студенты этого же вуза Егор и Дмитрий, они быстро среагировали, бросились на помощь Руслану. Руслан крикнул Дмитрию и Егору: «Осторожно, у него нож!»

После того как Дениса Миллера и Дениса Губарева разняли, убийцей занялись Егор и Руслан. Егор ударил преступника по руке, выбил нож и откинул оружие подальше. Дмитрий подбежал к Денису Губареву и попытался разговаривать с ним, чтобы молодой человек не потерял сознание. Соня в это время лежала рядом с Денисом, разговаривала с ним и гладила по руке.

На крики из института выбежал охранник, он помог справиться с преступником, связав руки убийцы ремнем, затем вызвал скорую. К нему подбежал еще один охранник, вместе они удерживали преступника, рассказали ребята родителям.

— Дмитрий всё это время находился рядом с уликой, следил, чтобы нож никто не трогал, — продолжает описывать события трагического дня мама убитого студента. — Прохожие просто проходили мимо, не обращая внимания на совершаемое преступление, а когда убийца был обезврежен, останавливались и с любопытством смотрели на происходящее. Насколько нам известно, никто даже не попытался вызвать скорую, но мы хотели бы ошибаться. Вскоре подъехали росгвардейцы, они надели на преступника наручники, посадили в автомобиль, установили ограждения и допросили студентов на месте.