Мама убитого студента НГТУ нашла парней, которые пытались спасти ее сына: она наконец узнала, как всё произошло

Мама убитого возле НГТУ студента выяснила, как пытались спасти ее сына
Екатерина Губарева, мама убитого возле ворот НГТУ студента Дениса, сумела разыскать людей, которые пытались спасти ее сына.
26-летнего молодого человека убили 16 февраля 2021 года. По подозрению в убийстве задержан его
Как рассказала мама Дениса Губарева Екатерина, несколько дней назад она узнала имена студентов, которые в день убийства сына обезвредили преступника и задержали его на месте преступления. Родители Дениса разыскали парней, побеседовали и смогли восстановить картину происходящего в день трагедии. Вот что им удалось узнать:
— 16 февраля 2021 года на большой перемене обвиняемый устроил словесное разбирательство с нашим сыном Денисом рядом с деканатом. Через несколько минут их попросили выйти на улицу. Денис не планировал никаких выяснений, так как Софья уже несколько месяцев назад разорвала отношения с обвиняемым, но преступник настойчиво продолжал неприятный разговор с нашим сыном. Через несколько минут подошла Соня, Денис остановил ее жестом, и девушка осталась стоять поодаль. Дождавшись, когда все студенты уйдут на пару из «курилки» (специально отведенное место рядом с воротами НГТУ. — Прим. ред.), убийца, предлагая обняться сыну якобы в знак примирения, ударил его ножом в спину, Денис упал, а преступник продолжил наносить ранения. Соня бросилась спасать своего любимого, закрыв собой, — описывает Екатерина Губарева.
По ее словам, первым услышал Сонины крики о помощи Руслан, студент НГТУ, побежал к месту преступления и увидел нападавшего. Парень не испугался вооруженного преступника, он сначала откинул Соню, затем начал оттаскивать убийцу. Денис смог предупредить Руслана: «У него нож!»
Как пояснил в беседе с родителями Руслан, он применил удушающий прием, откинул назад преступника, заблокировал руку, в которой убийца держал нож, и так удерживал его несколько минут. В это время из ворот выходили студенты этого же вуза Егор и Дмитрий, они быстро среагировали, бросились на помощь Руслану. Руслан крикнул Дмитрию и Егору: «Осторожно, у него нож!»
После того как Дениса Миллера и Дениса Губарева разняли, убийцей занялись Егор и Руслан. Егор ударил преступника по руке, выбил нож и откинул оружие подальше. Дмитрий подбежал к Денису Губареву и попытался разговаривать с ним, чтобы молодой человек не потерял сознание. Соня в это время лежала рядом с Денисом, разговаривала с ним и гладила по руке.
На крики из института выбежал охранник, он помог справиться с преступником, связав руки убийцы ремнем, затем вызвал скорую. К нему подбежал еще один охранник, вместе они удерживали преступника, рассказали ребята родителям.
— Дмитрий всё это время находился рядом с уликой, следил, чтобы нож никто не трогал, — продолжает описывать события трагического дня мама убитого студента. — Прохожие просто проходили мимо, не обращая внимания на совершаемое преступление, а когда убийца был обезврежен, останавливались и с любопытством смотрели на происходящее. Насколько нам известно, никто даже не попытался вызвать скорую, но мы хотели бы ошибаться. Вскоре подъехали росгвардейцы, они надели на преступника наручники, посадили в автомобиль, установили ограждения и допросили студентов на месте.
Рассказывая об этом, Екатерина Губарева подчеркивает, что ребята совершили подвиг, который не должен остаться незамеченным:
— Для нас, родителей Дениса и Сони, эти студенты — настоящие герои! Мы считаем, что парни должны быть отмечены полицией, а также в своем вузе. Хотя сами ребята искренне думают, что никаких подвигов не совершали, а просто оказались рядом. Я написала обращение в прокуратуру и ректору НГТУ, попросила решить вопрос о поощрении студентов, и очень надеюсь, что героические действия Руслана, Егора и Дмитрия не останутся незамеченными.
Фамилии студентов Екатерина Губарева не стала разглашать в интересах следствия. Как рассказала женщина, всё это время они с мужем добивались переквалификации
— В итоге 21 мая нас пригласили на личный прием к Игорю Краснову (генеральный прокурор России. — Прим. ред.). И после этого, 24 мая, мне сообщили, что дело переквалифицировали. По второй части этой статьи предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. Мы хотим надеяться на 18–20 лет, чтобы на максимальный срок оградить общество. Понятно, что впереди суд, мы не знаем, как будет дальше. Сейчас просто дело сдвинулось, — рассказала Екатерина Губарева.
Редакция НГС обратилась в Следственный комитет, чтобы уточнить, действительно ли дело переквалифицировали и как продвигается следствие. На момент публикации ответа не поступило.
Спустя месяц после убийства Дениса умерла его девушка Софья. Ее тело обнаружили в квартире 10 марта 2021 года — признаков самоубийства тогда не обнаружили.