В Новосибирске найдена мертвой девушка Дениса Губарева — студента зарезали у НГТУ месяц назад

Девушку убитого возле НГТУ Дениса Губарева нашли мертвой
В Новосибирске умерла студентка НГТУ, которая встречалась с погибшим Денисом Губаревым — месяц назад его зарезал одногруппник на почве ревности. О смерти девушки редакции НГС сообщили сразу несколько источников. Тело Софьи нашли 10 марта.
— Завтра похороны, — подтвердил один из знакомых девушки.
Визуально признаков самоубийства на теле Софьи не было.
— Но экспертиза еще не готова, так что суицид или нет, точно сказать нельзя, — рассказал один из студентов НГТУ. Он добавил, что Софья училась на
НГС выражает соболезнования близким погибшей.
Трагедия с Денисом Губаревым произошла 16 февраля возле шестого корпуса НГТУ. Его на глазах у прохожих зарезал магистрант вуза Денис Миллер. Перед убийством Миллер оставил в соцсетях прощальную записку, в которой объяснил мотив поступка. Одной из предполагаемых причин стала ревность. Денис Губарев встречался с бывшей девушкой Миллера Софьей. После случившегося мы поговорили с матерью убитого молодого человека.