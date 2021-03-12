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Тема дняНайдена мертвой девушка убитого студента НГТУ

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В Новосибирске найдена мертвой девушка Дениса Губарева — студента зарезали у НГТУ месяц назад

Ее тело обнаружили в квартире 10 марта

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Конфликт у ворот НГТУ произошел в феврале этого года. Одна из предполагаемых причин убийства — ревность

Конфликт у ворот НГТУ произошел в феврале этого года. Одна из предполагаемых причин убийства — ревность

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Девушку убитого возле НГТУ Дениса Губарева нашли мертвой

В Новосибирске умерла студентка НГТУ, которая встречалась с погибшим Денисом Губаревым — месяц назад его зарезал одногруппник на почве ревности. О смерти девушки редакции НГС сообщили сразу несколько источников. Тело Софьи нашли 10 марта.

— Завтра похороны, — подтвердил один из знакомых девушки.

Визуально признаков самоубийства на теле Софьи не было.

— Но экспертиза еще не готова, так что суицид или нет, точно сказать нельзя, — рассказал один из студентов НГТУ. Он добавил, что Софья училась на 2-м курсе этого вуза.

НГС выражает соболезнования близким погибшей.

СЮЖЕТ

Убийство студента НГТУ

Трагедия с Денисом Губаревым произошла 16 февраля возле шестого корпуса НГТУ. Его на глазах у прохожих зарезал магистрант вуза Денис Миллер. Перед убийством Миллер оставил в соцсетях прощальную записку, в которой объяснил мотив поступка. Одной из предполагаемых причин стала ревность. Денис Губарев встречался с бывшей девушкой Миллера Софьей. После случившегося мы поговорили с матерью убитого молодого человека.

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НГТУубийство
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