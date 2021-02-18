«Спрашивал, стоит ли убивать друга»: студенты НГТУ — о Денисе Миллере, задержанном за убийство

Студенты НГТУ рассказали о задержанном за убийство Денисе Миллере
Стали известны новые подробности трагедии в НГТУ, где 22-летний магистрант убил своего однокурсника. Студенты вуза утверждают, что задержанный за убийство Денис Миллер читал у них лекции, на которых делился своими проблемами. А несколько дней назад он якобы сообщил студентам, что собирается убить соперника.
Трагедия произошла 16 февраля возле шестого корпуса вуза. Денис Миллер на глазах у прохожих зарезал своего одногруппника Дениса Губарева. Позже мы выяснили детали этого конфликта (как оказалось, он случился из-за девушки) и поговорили с матерью убитого молодого человека.
«Не буду вас ничему учить»
Денис Миллер, по словам студентов, вел в нескольких группах конфликтологию. Только вместо лекций он делился со студентами подробностями своей личной жизни:
— Предупредил: «Я вам ничего не буду преподавать, я не буду вас ничему учить, просто буду рассказывать о своих проблемах. Но вы не беспокойтесь, в конце семестра я всем поставлю пятерки». За день до убийства он говорил студентам о своих планах убить соперника, а также, возможно, после этого и себя. Он говорил, что теперь ему ничего не страшно, он не боится ничего, так как жизнь потеряла для него смысл, но он обязательно расправится с соперником, а наказания не боится, так как жизнью не дорожит и, скорее всего, сам ее прервет.
По словам читательницы НГС, студенты могли воспринять странные лекции как «такой метод преподавания».
— Кафедра незаконно поставила этого студента преподавать, не осуществляя контроль того, что именно говорится студентам. Теперь эти студенты остро нуждаются в психологической помощи, но не со стороны этой кафедры, которая представила такого психолога. Похоже, что далеко не все студенты осуждают его за убийство. И это проблема.
В настоящее время пост Дениса Миллера в соцсети «ВКонтакте», в котором он объясняет, почему решился на убийство, собрал более 7000 репостов и почти тысячу лайков. В первые несколько часов после его появления пользователи активно оставляли комментарии, однако сейчас комментарии под ним, а также фотографиями и записями предполагаемого убийцы скрыты.
Преподавал ли Денис Миллер в НГТУ на самом деле?
Ранее в вузе утверждали, что в списке преподавателей Дениса Миллера нет, а сам он мог разве что «выступать с докладом» на занятиях знакомого преподавателя.
— Официально совершенно точно такого преподавателя нет, — говорит пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов. — Он не работал в вузе, это легко проверить, на сайте есть все преподаватели, которые работают. Но он мог выступить как докладчик, рассказать, например, о своей научной работе. Такая практика есть. Я уже общался по этому вопросу с проректором по учебной работе, с ответственными за расписание лицами — официально Денис Миллер ничего не вел. Я подозреваю, что он появлялся на лекциях с докладами, а студенты восприняли его как преподавателя. Но нет, он не преподаватель.
Пресс-секретарь также добавил, что в настоящее время студентам, обучавшимся вместе с Денисом Миллером и погибшим Денисом Губаревым, оказывается психологическая поддержка:
— Это групповая профилактическая работа по предупреждению возможных стрессовых последствий этого ужасного происшествия.
Профессор кафедры социальной работы, социальной антропологии НГТУ Ирина Скалабан, преподающая в том числе конфликтологию, пояснила, что Денис Миллер мог появляться на лекциях для технарей, которые некоторое время назад организовали для них две кафедры факультета гуманитарного образования.
— Лет пять или семь назад, я сейчас, если честно, не помню уже, мы — кафедра социологии и социальной антропологии, на которой есть специальность «Конфликтология» — вместе с психологами (кафедра психологии. — Прим. ред.) создали общий курс, который называется «Социальные технологии на предприятии». И попробовали туда заложить несколько компетенций, ну, то есть мы предполагаем, что любой инженер должен разбираться в людях, понимать логику групповой работы, должен в том числе разрешать конфликты. Этот курс ведется двумя преподавателями по очереди: одну часть ведут психологи, другую — преподаватели нашей кафедры. Так вот, этот мальчик, насколько я поняла, мог вести психологическую компоненту. Он никакого отношения ни к конфликтам, ни к нашей кафедре не имеет.
«Девочки испугались, а мальчики решили, что он прикольный странноватый парень»
Один из студентов, близко знакомый с Денисом Миллером и учебным процессом в НГТУ, сообщил, что Миллер обучал студентов второго курса факультета автоматики и вычислительной техники. Последнее занятие, по его словам, тот провел в субботу, 13 февраля. На сайте вуза действительно можно найти расписание группы АБ-920, в котором в субботу значатся три пары предмета «Психология и технологии социального взаимодействия».
— Свою педагогическую деятельность он начал в прошлом семестре одновременно с началом обучения в магистратуре, по словам сотрудников кафедры, он не был оформлен как педагог. Скорее всего, потому что не может таковым являться законно. В этом семестре его поставили на несколько недель, опять же, по словам сотрудников кафедры. В субботу он спрашивал у группы, которую вел, стоит ли в его ситуации убивать друга, а после сказал, что на следующем занятии будет другой преподаватель. Они были немного в шоке, что он им говорил, и по большому счету девочки просто испугались, а мальчики решили, что он просто прикольный странноватый парень, — говорит источник НГС.
С его слов, ни о какой специальной терапии для одногруппников убитого и его предполагаемого убийцы пока не идет речи. Однако некоторые педагоги всё-таки высказались на своих парах и провели беседу с магистрантами.
— Денис Губарев — просто потрясающий человек. Невероятно добрый. Что касается Миллера, то от него все люди в группе шугались. Все, абсолютно все, считали его странным и не хотели контактировать с ним. Девочка, которая на данный момент уже отчислилась, ещё в начале обучения сказала, что этот человек кого-то убьет. Кто бы знал, что она окажется права. Только все преподаватели кафедры его вылизывали и говорили, что на него стоит ровняться. Точно могу сказать, что этот человек был одержим властью, и когда у него увели девушку, которую он очень долго унижал и подминал под себя всячески, он слетел с катушек, — говорит молодой человек.
Два года назад в ТРЦ «Эдем» в Академгородке 23-летний новосибирец после расставания с девушкой пришёл на работу к своему сопернику и убил его из охотничьего ружья. Мы рассказывали обо всех обстоятельствах этой трагедии.