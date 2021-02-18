«Спрашивал, стоит ли убивать друга»: студенты НГТУ — о Денисе Миллере, задержанном за убийство

«Не буду вас ничему учить»

Денис Миллер, по словам студентов, вел в нескольких группах конфликтологию. Только вместо лекций он делился со студентами подробностями своей личной жизни:



— Предупредил: «Я вам ничего не буду преподавать, я не буду вас ничему учить, просто буду рассказывать о своих проблемах. Но вы не беспокойтесь, в конце семестра я всем поставлю пятерки». За день до убийства он говорил студентам о своих планах убить соперника, а также, возможно, после этого и себя. Он говорил, что теперь ему ничего не страшно, он не боится ничего, так как жизнь потеряла для него смысл, но он обязательно расправится с соперником, а наказания не боится, так как жизнью не дорожит и, скорее всего, сам ее прервет.



По словам читательницы НГС, студенты могли воспринять странные лекции как «такой метод преподавания».



— Кафедра незаконно поставила этого студента преподавать, не осуществляя контроль того, что именно говорится студентам. Теперь эти студенты остро нуждаются в психологической помощи, но не со стороны этой кафедры, которая представила такого психолога. Похоже, что далеко не все студенты осуждают его за убийство. И это проблема.

