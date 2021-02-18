Что говорят о человеке его соцсети? Изучаем страничку 22-летнего студента, задержанного за убийство

Психологи изучили соцсети предполагаемого убийцы студента НГТУ
На этой неделе, 16 февраля, около ворот НГТУ произошла потасовка. 22-летний студент магистратуры Денис Миллер несколько раз пырнул ножом своего однокурсника — 26-летнего Дениса Губарева. Молодой человек скончался в машине скорой помощи. В тот же день на странице Миллера во «ВКонтакте» с помощью таймера была опубликована прощальная записка, написанная заранее. В ней студент признается в планируемом убийстве и называет мотив. Это не единственный случай, когда люди используют соцсети для признания в чем-либо. Возможно ли по профилю в социальной сети выявить преступника или заподозрить у человека серьезные психологические проблемы? На какие детали стоит обращать внимание при просмотре чужих страниц? Мы попросили психологов проанализировать посты и записи Дениса Миллера.
Сейчас пост Дениса Миллера в соцсети «ВКонтакте», в котором он объясняет, почему решился на убийство, собрал более 8000 репостов и тысячу лайков. В первые часы после публикации его активно комментировали, но позже комментарии к записи скрыли.
У себя на странице Миллер часто выкладывал личные записи — рассказывал о своем внутреннем состоянии, делился подборками музыки. Там же мелькают отсылки к теории Фрейда и психологии в целом — Миллер учился в магистратуре НГТУ на направлении психология, по словам сотрудников университета, тема одной из его научных работ звучала как «Исследование взаимосвязи склонности к девиантному поведению с установками и ценностями у студентов вуза». Научным руководителем работы была одна из преподавательниц кафедры психологии и педагогики Людмила Кавун — она отказалась говорить с НГС.
Кроме записей на личной странице Денис Миллер публиковал рассказы собственного сочинения в своей группе «Миллер, Кеворкян и Моро». Первый пост там появился 27 января — за несколько недель до трагедии.
Что говорят о человеке его соцсети?
По словам врача-психотерапевта Игоря Ляха, сейчас в разных странах разрабатывают автоматизированные механизмы, которые могли бы через соцсети предотвращать преступления, но пока такие алгоритмы не разработаны:
— Наработки есть, но достоверно гарантировать вероятность определенного деяния только с помощью текста пока невозможно. Если мы говорим о самораскрытии человека, который готов совершить социально-опасное или самоповреждающее действие, — пока ещё точно прогнозировать это невозможно. Наука до этого ещё не дошла. Есть авторы, которые утверждают, что они могут это делать, но когда мы смотрим их доказательную базу, то оказывается, что выборка примеров не случайна.
Игорь Лях — врач-психотерапевт Европейского реестра, психоаналитик клиники «Инсайт». Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги. Награжден дипломом конкурса «Лица 2008 года — профессионалы Сибири» в номинации «Психотерапевт года».
Если говорить об анализе страницы человека, то специалист рекомендует обратить внимание на то, как пользователь выражает свое отношение к другим людям:
— Можем говорить о гуманности или негуманности по отношению к другому. Когда мы видим признаки дегуманизации другого человека, то начинаем беспокоиться. Но это даже интуитивно понятно: это связано с оскорблениями, с нарушениями этики. Например, использование ненормативной лексики в адрес конкретного лица — это тоже может быть тревожным признаком, — говорит Игорь Лях.
Тревожными признаками могут стать и подписки на определенные группы, фотографии и музыка, которой человек делится у себя на странице. Тем не менее Игорь Лях подчеркивает, что все эти признаки являются косвенными и не могут быть полной гарантией того, что человек способен на преступление:
— Стоит понимать, что мы сталкиваемся с анализом постфактум. У нас может возникать иллюзия, что мы могли бы это предотвратить, но она будет продиктована нашим желанием предотвращать. Часто общество начинает обвинять близких людей: «вы же могли что-то сделать». Но в этом и беда подобного рода расстройств — человек в течение достаточно долгого времени вырабатывает своего рода толерантность у окружающих к своим ненормативным высказываниям. Очень болезненно осознавать, что твой близкий впадает в расстройство, и наша психика в этих ситуациях нас защищает и лишает возможности что-то объективно рассматривать, — объясняет Игорь Лях.
Можно ли было предсказать?
По словам практикующего клинического психолога Алексея Мосина, исследования на тему «что говорит о человеке его профиль в соцсети» — одно из актуальных современных направлений в психологии. Страничка в интернете, как и любой продукт деятельности человека, носит проективный характер — то есть, через неё пользователь так или иначе проецирует свое отношение к себе, людям, миру.
Алексей Мосин — практикующий клинический психолог, преподаватель психологии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП).
— Если мы будем наблюдать за какими-либо продуктами этой деятельности, мы можем делать косвенные или прямые выводы. Если страница заполняется ежедневно и отражает динамику переживаний, которые есть внутри человека, по ней мы можем судить. Но опять же, как судить? Можно четко проследить тенденции. Сейчас мы не можем объективно судить, потому что произошло трагическое событие. Мы уже знаем о случившемся, и, анализируя, можем «подгребать» факты, — подчеркивает психолог.
Ответ на вопрос: «Можно ли было предсказать подобную ситуацию?», по мнению Алексея Мосина, будет риторическим. Часто можно встретить страницы людей с разным содержанием и мыслями, в том числе агрессивными, которые в итоге не доходят до осуществления. В то же время люди с пустыми или «тихими» страничками могут совершать девиационные поступки. «Поэтому в свете того, что анализ проводится после случившегося события, мы можем попасть в научную ошибку — подгонять факты под случившееся», — предупреждает Алексей Мосин.
Если говорить о тенденциях, которые можно увидеть на странице Дениса Миллера, то специалист выделяет социопатические тенденции, сублимированную агрессию с элементами садизма, нарциссизм и инфантилизм:
— Человек ведет страничку постоянно, он отражает определенные идеи. Есть порой такой «душевный эксгибиционизм». Мы наблюдаем определенные тенденции нарциссические, когда есть собственная система ценностей. Грубо говоря: «есть моё мнение и неправильное» — и оно транслируется в разных постах. Человек указывает про опыт, про имеющееся в жизни отчаяние, про давление — извне, или человек сам на себя это давление оказывает. Часто он задает риторические вопросы: как выйти из тех или иных ситуаций, много пишет про сублимацию. Главная потребность всего этого «душевного эксгибиционизма» — быть услышанным. Это движимо какой-то глубинной неуверенностью в себе. Низкая самооценка, страх отвержения нагнетают эту атмосферу внутреннего переживания. Это приводит к накоплению агрессии. Также мы видим тенденцию несоответствия реальности жизни и идеальной картинки.
Эксперт, опираясь на посты Миллера в соцсети, предполагает, что процесс подавления агрессии у него длился долго и наткнулся на глубинную травму отвержения — расставание с девушкой:
— Несмотря на его слова, что ревность тут ни при чем, я верю в это слабо. Потому что тенденция закручена вокруг девушки и именно в её адрес он пишет самые язвительные, самые аффективно насыщенные комментарии. По сути, это вопрос, связанный с накоплением злобы и на девушку, и на парня, который, по его мнению «увел ее». Можно ли было предсказать, что это закончится какой-то спланированной или не спланированной агрессией? Точно сказать это мы никогда не сможем. Прямых указаний на это не было.
Интересующийся психолог, по словам Алексея Мосина, мог бы заметить у Миллера подобные черты, но предположить исход навряд ли.
Эксперт упомянул и о группе Дениса Миллера: большинство постов там «мрачные», в каждом тексте есть определенные аспекты агрессии.
— Последние 2–3 недели у него накапливалась агрессия. По страничке виден нарциссизм и даже определенная инфантильность. Потому что тот путь решения конфликта, который был избран, — очень деструктивный и не конструктивный абсолютно. Это говорит о том, что у человека нет сформированных механизмов совладания и преодоления: разрешить ситуацию, перестроить свою систему ценностей, отпустить, — объясняет Алексей Мосин.
Сейчас Дениса Миллера поместили в СИЗО на 2 месяца, его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Молодого человека задержали сразу на месте убийства. В потасовке погиб одногруппник Миллера Денис Губарев — мы поговорили с матерью убитого молодого человека.