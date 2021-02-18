Что говорят о человеке его соцсети? Изучаем страничку 22-летнего студента, задержанного за убийство

Сейчас пост Дениса Миллера в соцсети «ВКонтакте», в котором он объясняет, почему решился на убийство, собрал более 8000 репостов и тысячу лайков. В первые часы после публикации его активно комментировали, но позже комментарии к записи скрыли.

У себя на странице Миллер часто выкладывал личные записи — рассказывал о своем внутреннем состоянии, делился подборками музыки. Там же мелькают отсылки к теории Фрейда и психологии в целом — Миллер учился в магистратуре НГТУ на направлении психология, по словам сотрудников университета, тема одной из его научных работ звучала как «Исследование взаимосвязи склонности к девиантному поведению с установками и ценностями у студентов вуза». Научным руководителем работы была одна из преподавательниц кафедры психологии и педагогики Людмила Кавун — она отказалась говорить с НГС.

Кроме записей на личной странице Денис Миллер публиковал рассказы собственного сочинения в своей группе «Миллер, Кеворкян и Моро». Первый пост там появился 27 января — за несколько недель до трагедии.