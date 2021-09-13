Что случилось в номере «Марриотта»? Подробности смерти известного новосибирского скульптора

Новосибирский скульптор Игорь Самарин был найден мертвым за закрытой дверью номера в отеле «Марриотт». Его тело было обнаружено в пятницу, 10 сентября, около 12:30 — подробности инцидента корреспонденту НГС рассказал источник в правоохранительных органах.

— Мужчину нашли в номере с перерезанным горлом. Дверь была закрыта изнутри, поэтому, не достучавшись до гостя, сотрудники отеля открыли своим ключом, — добавил источник.



Уже изъято видео с камер коридора этажа, где находится номер, в котором произошла трагедия. Сейчас следователи СК РФ по НСО ведут доследственную проверку.