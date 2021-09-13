Что случилось в номере «Марриотта»? Подробности смерти известного новосибирского скульптора

Новосибирского скульптора обнаружили в номере отеля с перерезанным горлом
Новосибирский скульптор Игорь Самарин был найден мертвым за закрытой дверью номера в отеле «Марриотт». Его тело было обнаружено в пятницу, 10 сентября, около 12:30 — подробности инцидента корреспонденту НГС рассказал источник в правоохранительных органах.
— Мужчину нашли в номере с перерезанным горлом. Дверь была закрыта изнутри, поэтому, не достучавшись до гостя, сотрудники отеля открыли своим ключом, — добавил источник.
Уже изъято видео с камер коридора этажа, где находится номер, в котором произошла трагедия. Сейчас следователи СК РФ по НСО ведут доследственную проверку.
О трагическом событии в социальных сетях сообщила сестра погибшего. Анастасия пояснила, что брат пришел в отель с подругой на деловую встречу, номер в отеле он не снимал. По той информации, что была у девушки изначально, мужчина был убит.
— Я не виделась с братом несколько месяцев, он близко общался с нашей мамой. Она сейчас в шоке, пытаемся узнать об обстоятельствах у следователей. Знаю только, что, когда его нашли, у него была повреждена яремная вена, — пояснила Анастасия Самарина.
В пресс-службе отеля Marriott подтвердили, что 10 сентября скончался один из постояльцев. НГС направил запрос для получения более подробной информации.
Игорь Самарин был скульптором и спортсменом. Мужчина работал преподавателем в НГАУ, занимался ландшафтной скульптурой. Мужчина стал автором нескольких городских проектов, среди которых композиция из бронзовых соболей с фонтаном и скульптура «Лев и львица» в парке «Эдемский сад» возле дома на Богдана Хмельницкого. Он также стал автором мемориала героев ВОВ — выпускников Новосибирского высшего военного командного училища.
Прощание с Игорем Самариным состоится сегодня, 13 сентября 2021 года, в 12:30 по адресу ул. Кропоткина, 112.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Игоря Самарина.
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