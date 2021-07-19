В Новосибирске умер всемирно известный ученый Вячеслав Седельников

В Новосибирске умер один из ведущих в мире специалистов в области геоботаники и экологии — Вячеслав Петрович Седельников. Ему было 80 лет.

— Вячеслав Петрович скончался 17 июля после продолжительной болезни. Родственники подробности не сообщают. Также пока нет информации о дате прощания, — рассказали корреспонденту НГС в Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН.

Ученый был научным руководителем Института.

На сайте Российской академии наук сообщается, что Вячеслав Седельников был первым ученым, который разработал научно обоснованные принципы оценки антропогенной трансформации растительности и установил, что растительный покров является хорошим индикатором глобального изменения климата. На разработку этого направления в 1992 году он получил грант Госдепартамента США.