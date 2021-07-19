В Новосибирске умер всемирно известный ученый Вячеслав Седельников

В Новосибирске умер один из ведущих в мире специалистов в области геоботаники и экологии — Вячеслав Петрович Седельников. Ему было 80 лет.
— Вячеслав Петрович скончался 17 июля после продолжительной болезни. Родственники подробности не сообщают. Также пока нет информации о дате прощания, — рассказали корреспонденту НГС в Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН.
Ученый был научным руководителем Института.
На сайте Российской академии наук сообщается, что Вячеслав Седельников был первым ученым, который разработал научно обоснованные принципы оценки антропогенной трансформации растительности и установил, что растительный покров является хорошим индикатором глобального изменения климата. На разработку этого направления в 1992 году он получил грант Госдепартамента США.
Сибиряк является основателем направления исследований по сохранению биоразнообразия на фитоценотическом уровне. Им разработаны принципы и методы выделения редких и подлежащих охране растительных сообществ. На их основе создана «Зеленая книга Сибири», уникальная монография, не имеющая аналогов.
— Вячеславом Седельниковым впервые дана монографическая характеристика высокогорной растительности Алтае-Саянской горной области, разработаны принципы и методы выделения и анализа ценофлор, показано, что Алтае-Саянская горная область является одним из центров концентрации биоразнообразия. Большое научное и практическое значение имеют его разработки по изучению пространственно-структурной организации растительного покрова Сибири, на их основе созданы картографические модели и эколого-фитоценотическая карта в М
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Седельникова.
В конце июня в Новосибирске скончался известный ученый-физик, профессор, главный научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Семён Эйдельман.