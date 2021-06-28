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Всемирно известный физик Семён Эйдельман умер в Новосибирске

Он долгое время находился в коме

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Семён Эйдельман был главным научным сотрудником в Институте ядерной физики

Семён Эйдельман был главным научным сотрудником в Институте ядерной физики

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В Новосибирске умер известный физик Семён Эйдельман

В понедельник, 28 июня, в Новосибирске скончался известный ученый-физик, профессор, главный научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Семён Эйдельман.

— У него случился инсульт примерно месяц назад. В течение буквально двух суток он вошел в кому, в коме находился. В соответствии с тяжестью инсульта, всё в соответствии с прогнозом и произошло. Это очень большая для нас потеря. Очень хороший человек. Очень хороший физик с мировым именем, — рассказал корреспонденту НГС директор Института ядерной физики Павел Логачев.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Семёна Эйдельмана.

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Семён Эйдельман — профессор, заведующий кафедры физики элементарных частиц НГУ, главный научный сотрудник ИЯФ СО РАН. За последние 25 лет был самым цитируемым представителем сибирской науки. Принимал участие в экспериментах на электрон-позитроном коллайдере, построенном в Институте ядерной физики.

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