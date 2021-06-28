Всемирно известный физик Семён Эйдельман умер в Новосибирске

В понедельник, 28 июня, в Новосибирске скончался известный ученый-физик, профессор, главный научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Семён Эйдельман.

— У него случился инсульт примерно месяц назад. В течение буквально двух суток он вошел в кому, в коме находился. В соответствии с тяжестью инсульта, всё в соответствии с прогнозом и произошло. Это очень большая для нас потеря. Очень хороший человек. Очень хороший физик с мировым именем, — рассказал корреспонденту НГС директор Института ядерной физики Павел Логачев.