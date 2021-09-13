В Новосибирске в отеле Marriott нашли мертвым скульптора Игоря Самарина

В Новосибирске нашли мертвым 33-летнего скульптора Игорь Самарина. Он умер в пятницу,
Трагическую новость сообщила его сестра в социальных сетях. По ее данным, мужчина был убит в отеле «Марриотт».
— Он пришел туда вместе с подругой на деловую встречу. Он был просто гостем, не снимал номер в отеле. Подробностей пока не знаю. Мне позвонила мама и сообщила, что заведено уголовное дело по факту убийства. Для меня это шок, для матери это сумасшедший шок, — рассказала сестра погибшего Анастасия Самарина.
В полиции за информацией попросили обратиться в Следственный комитет. В Следственном комитете на момент публикации комментарий не предоставили. В пресс-службе отеля Marriott подтвердили, что
Игорь Самарин был скульптором и спортсменом. Мужчина работал преподавателем в НГАУ, занимался ландшафтной скульптурой.
— Он был яркой, сильной личностью, занимался восстановлением памятников ВОВ, его мемориал героям ВОВ стоит у выпускников Новосибирского высшего военного командного училища. Он активно сотрудничал с федерацией греко-римской борьбы, делал призы для победителей соревнований. Он был не просто известным скульптором, он был общественно значимым человеком. Он занимался восстановлением отечественной памяти. Один из его последних проектов — работал над макетом восстановления дореволюционных храмов. Человек вносил существенный вклад в культуру нашего города и страны. Собой и своей жизнью нес мужские и культурные ценности, — поделилась воспоминаниями о брате Анастасия Самарина.
Мужчина стал автором нескольких городских проектов:
Прощание с Игорем Самариным состоится сегодня,
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Игоря Самарина.
В августе скончался известный новосибирский математик Анатолий Коновалов.