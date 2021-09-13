В Новосибирске в отеле Marriott нашли мертвым скульптора Игоря Самарина

В Новосибирске нашли мертвым 33-летнего скульптора Игорь Самарина. Он умер в пятницу, 10 сентября .

Трагическую новость сообщила его сестра в социальных сетях. По ее данным, мужчина был убит в отеле «Марриотт».



— Он пришел туда вместе с подругой на деловую встречу. Он был просто гостем, не снимал номер в отеле. Подробностей пока не знаю. Мне позвонила мама и сообщила, что заведено уголовное дело по факту убийства. Для меня это шок, для матери это сумасшедший шок, — рассказала сестра погибшего Анастасия Самарина.