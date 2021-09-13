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СрочноВ Marriott нашли мертвым известного скульптора
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В Новосибирске в отеле Marriott нашли мертвым скульптора Игоря Самарина

Мужчина работал преподавателем в НГАУ, занимался ландшафтной скульптурой

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По словам родственников, мужчину убили в отеле «Марриотт» в пятницу, <nobr class="_">10 сентября</nobr>

По словам родственников, мужчину убили в отеле «Марриотт» в пятницу, 10 сентября

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В Новосибирске нашли мертвым 33-летнего скульптора Игорь Самарина. Он умер в пятницу, 10 сентября.

Трагическую новость сообщила его сестра в социальных сетях. По ее данным, мужчина был убит в отеле «Марриотт».

— Он пришел туда вместе с подругой на деловую встречу. Он был просто гостем, не снимал номер в отеле. Подробностей пока не знаю. Мне позвонила мама и сообщила, что заведено уголовное дело по факту убийства. Для меня это шок, для матери это сумасшедший шок, — рассказала сестра погибшего Анастасия Самарина.

В полиции за информацией попросили обратиться в Следственный комитет. В Следственном комитете на момент публикации комментарий не предоставили. В пресс-службе отеля Marriott подтвердили, что 10 сентября скончался один из постояльцев. НГС направил запрос для получения более подробной информации.

Игорь Самарин был скульптором и спортсменом. Мужчина работал преподавателем в НГАУ, занимался ландшафтной скульптурой.

— Он был яркой, сильной личностью, занимался восстановлением памятников ВОВ, его мемориал героям ВОВ стоит у выпускников Новосибирского высшего военного командного училища. Он активно сотрудничал с федерацией греко-римской борьбы, делал призы для победителей соревнований. Он был не просто известным скульптором, он был общественно значимым человеком. Он занимался восстановлением отечественной памяти. Один из его последних проектов — работал над макетом восстановления дореволюционных храмов. Человек вносил существенный вклад в культуру нашего города и страны. Собой и своей жизнью нес мужские и культурные ценности, — поделилась воспоминаниями о брате Анастасия Самарина.

Мужчина стал автором нескольких городских проектов:

В 2018 году возле дома «Переулок Бульварный» на Тимирязева, 97 открыли целую композицию из бронзовых соболей с фонтаном. Ее придумал и создал Игорь Самарин

В 2018 году возле дома «Переулок Бульварный» на Тимирязева, 97 открыли целую композицию из бронзовых соболей с фонтаном. Ее придумал и создал Игорь Самарин

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Игорь также стал автором скульптуры «Лев и львица» в парке «Эдемский сад» возле дома на Богдана Хмельницкого

Игорь также стал автором скульптуры «Лев и львица» в парке «Эдемский сад» возле дома на Богдана Хмельницкого

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Игорь Самарин (на фото справа) также стал автором бюста Романа Власова. Скульптура находится в НГАУ

Игорь Самарин (на фото справа) также стал автором бюста Романа Власова. Скульптура находится в НГАУ

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Он также стал автором мемориала героев ВОВ — выпускников Новосибирского высшего военного командного училища

Он также стал автором мемориала героев ВОВ — выпускников Новосибирского высшего военного командного училища

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Прощание с Игорем Самариным состоится сегодня, 13 сентября 2021 года, в 12:30 по адресу ул. Кропоткина, 112.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Игоря Самарина.

В августе скончался известный новосибирский математик Анатолий Коновалов. 85-летний академик скончался после продолжительной болезни.

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скульпторсмерть
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