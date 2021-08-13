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В Новосибирске умер всемирно известный математик

Анатолию Коновалову было 85 лет

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Анатолий Николаевич скончался после продолжительной болезни

Анатолий Николаевич скончался после продолжительной болезни

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О смерти известного новосибирского математика Анатолия Коновалова стало известно в эту пятницу, 13 августа. 85-летний академик скончался после продолжительной болезни.

Анатолий Коновалов — ученый с мировым именем, математик, механик, специалист в области вычислительной математики и математического моделирования. Автор и соавтор более 100 научных работ.

Основные направления научных исследований Анатолия Коновалова: разработка и обоснование математических моделей задач механики сплошной среды, экономичных методов их численной реализации и теории итерационных методов решения сеточных уравнений. Ученый награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Лауреат Государственной премии СССР, премии правительства РФ в области образования. Вместе со своими учениками Коновалов построил общую теорию метода фиктивных областей, что позволило предложить и обосновать новый алгоритм построения локально-двусторонних приближений для решений прямых и спектральных задач математической физики.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Анатолия Коновалова.

В конце июля в Новосибирске на 95-м году жизни скончался известный политик Владимир Боков. А 17 июля в Новосибирске умер один из ведущих в мире специалистов в области геоботаники и экологии Вячеслав Петрович Седельников.

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