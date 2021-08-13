В Новосибирске умер всемирно известный математик

О смерти известного новосибирского математика Анатолия Коновалова стало известно в эту пятницу,
Анатолий Коновалов — ученый с мировым именем, математик, механик, специалист в области вычислительной математики и математического моделирования. Автор и соавтор более 100 научных работ.
Основные направления научных исследований Анатолия Коновалова: разработка и обоснование математических моделей задач механики сплошной среды, экономичных методов их численной реализации и теории итерационных методов решения сеточных уравнений. Ученый награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Анатолия Коновалова.
В конце июля в Новосибирске на