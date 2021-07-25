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В Новосибирске умер известный политик Владимир Боков

Мужчине было 94 года

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Свое <nobr class="_">94-летие</nobr> политик отметил совсем недавно — 20 июля

Свое 94-летие политик отметил совсем недавно — 20 июля

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В Новосибирске на 95-ом году жизни скончался известный политик, депутат Владимир Боков. В середине 80-х годов он возглавлял Новосибирский исполком областного Совета народных депутатов.

О его смерти сообщил новосибирский обком КПРФ.

— Владимир Боков — ветеран труда, легендарный новосибирский политик, хозяйственник, возглавлявший Новосибирский облисполком в середине 1980-х годов. Работая в органах исполнительной власти, Владимир Анатольевич внес значимый вклад в экономическое, социальное и культурное развитие города Новосибирска, Новосибирской области, — говорится на сайте.

Владимир Анатольевич был ветераном новосибирской политики — возглавлял Новосибирскую область в решающие 1980-е годы, был депутатом в сложные 1990-е. Развитие Новосибирска невозможно представить без учета прорывных решений Владимира Анатольевича — строительство Новосибирского метрополитена, ТЭЦ-5, электродный завод. Он участвовал в защите Дома советов в октябре 1993-го, был народным депутатом РФ и восстанавливал Компартию в тяжелые годы.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Владимира Бокова.

Поздним вечером 18 июля в Новосибирске ушел из жизни участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, президент созданного им Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф Дмитрий Михеев.

17 июля в Новосибирске умер один из ведущих в мире специалистов в области геоботаники и экологии — Вячеслав Петрович Седельников.

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КПРФдепутатсмерть
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