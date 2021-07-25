В Новосибирске умер известный политик Владимир Боков

В Новосибирске на
О его смерти сообщил новосибирский обком КПРФ.
— Владимир Боков — ветеран труда, легендарный новосибирский политик, хозяйственник, возглавлявший Новосибирский облисполком в середине
Владимир Анатольевич был ветераном новосибирской политики — возглавлял Новосибирскую область в решающие
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Владимира Бокова.
Поздним вечером 18 июля в Новосибирске ушел из жизни участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, президент созданного им Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф Дмитрий Михеев.
17 июля в Новосибирске умер один из ведущих в мире специалистов в области геоботаники и экологии — Вячеслав Петрович Седельников.