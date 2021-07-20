В Новосибирске скончался президент Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф Дмитрий Михеев

Поздним вечером 18 июля в Новосибирске ушел из жизни участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, президент созданного им Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф Дмитрий Михеев. Ему было 68 лет.

Как рассказал сын общественного деятеля Антон Михеев, Дмитрия Дмитриевича не стало 18 июля в 23 часа. Последние несколько дней жизни он находился в красной зоне ковидного госпиталя — его определили туда по другой причине из-за нехватки мест в профильной больнице. Общественник перенес клиническую смерть, в результате чего произошли необратимые изменения в мозге.