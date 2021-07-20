В Новосибирске скончался президент Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф Дмитрий Михеев

В Новосибирске умер известный общественник
Поздним вечером 18 июля в Новосибирске ушел из жизни участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, президент созданного им Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф Дмитрий Михеев. Ему было 68 лет.
Как рассказал сын общественного деятеля Антон Михеев, Дмитрия Дмитриевича не стало 18 июля в 23 часа. Последние несколько дней жизни он находился в красной зоне ковидного госпиталя — его определили туда по другой причине из-за нехватки мест в профильной больнице. Общественник перенес клиническую смерть, в результате чего произошли необратимые изменения в мозге.
— Он находился на ИВЛ пять дней, его положили в красную зону, поскольку больницы загружены. Объем легких у него был достаточный, но всё-таки в итоге факт заражения коронавирусом был установлен. Видимо, он заразился уже в красной зоне, — рассказал НГС Антон Михеев.
Похороны Дмитрия Михеева пройдут 22 июля. В 10 часов автобус отправится от ДК Горького. Церемония прощания пройдет с 11:00 до 12:00 в Греческом зале Новосибирского Крематория.
В 12:15 автобус отправится до Заельцовского кладбища. Церемония погребения начнется в 13:00 (103 участок). В 14:30 на улице Кропоткина, 112 начнутся поминки.
Михеев Дмитрий Дмитриевич родился 11 мая 1953 года. В марте 1987-го был призван Новосибирским областным военным комиссариатом на специальные сборы по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. С 1989 по 1991 годы входил в состав руководящих органов Всесоюзной общественной организации «Союз «Чернобыль». После установления инвалидности, связанной с радиационным воздействием, создал некоммерческую организацию «Фонд помощи инвалидам радиационных катастроф» и с 1996 года был ее бессменным президентом. За героизм, проявленный при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, Дмитрий Дмитриевич награждён медалью «За боевые заслуги», за мужество и самоотверженный труд — орденом «Мужества». За многолетнюю общественную деятельность награжден множеством почетных грамот, благодарственных писем и памятных знаков. Представлен к награждению орденом Почета.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Михеева.
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