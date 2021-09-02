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У сибиряка вырвали сумку с 50 миллионами, подозреваемых остановили в аэропорту. Кому они отдали деньги?

Сейчас полиция ищет тех, кто ещё мог участвовать в преступлении

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Двух мужчин задержали в кемеровском аэропорту при попытке регистрации на рейс до Москвы

Двух мужчин задержали в кемеровском аэропорту при попытке регистрации на рейс до Москвы

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Полиция поймала подозреваемых в дерзком ограблении сибиряка на 50 миллионов

В аэропорту Кемерово полиция задержала подозреваемых в ограблении, случившемся в центре Новосибирска. На выходных возле бизнес-центра «Анатарес» у 23-летнего жителя Томска были похищены 50 миллионов.

— Вчера, 1 сентября, двух мужчин задержали сотрудники уголовного розыска по Новосибирской области и их коллеги из Кузбасса. Подозреваемые пытались зарегистрироваться на рейс «Кемерово-Москва», но похищенных миллионов при них не было, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

— Грабители планировали в последующем перебраться в Ростов-на-Дону, чтобы избежать уголовной ответственности. Одному из задержанных 32 года, другому — 23, оба жители Новосибирска, ранее не судимые. Потерпевший, свидетели и очевидцы опрошены, задержанные допрошены. Один из грабителей утверждает, что похищенные 50 миллионов передал малознакомому человеку и ни о его месте нахождения, ни о местонахождении денег ему неизвестно, — добавил источник.

Полиция сейчас ищет соучастников ограбления, а также выясняет причастность задержанных к другим преступлениям. Также сотрудникам ведомства предстоит выяснить, где сейчас 50 миллионов рублей.

32-летнего новосибирца суд уже арестовал на 2 месяца.

Инцидент произошел в прошлую субботу, 28 августа парень с деньгами припарковался возле новосибирского бизнес-центра на Коммунистической, 6. К нему подошли двое неизвестных. Незнакомцы прыснули ему в лицо газом из баллончика, вырвали сумку с миллионами и скрылись на «Тойоте» в неизвестном направлении.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере, совершённый организованной группой).

В ночь с 20 на 21 июня возле АЗС «Энергия» на улице Петухова в Кировском районе на жителя Новосибирска напал мужчина с газовым баллончиком, незнакомец забрал наличными почти 5 000 рублей и карту Сбербанка. По подозрению, был задержан полицейский.

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