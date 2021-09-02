У сибиряка вырвали сумку с 50 миллионами, подозреваемых остановили в аэропорту. Кому они отдали деньги?

В аэропорту Кемерово полиция задержала подозреваемых в ограблении, случившемся в центре Новосибирска. На выходных возле бизнес-центра «Анатарес» у 23-летнего жителя Томска были похищены 50 миллионов.

— Вчера, 1 сентября, двух мужчин задержали сотрудники уголовного розыска по Новосибирской области и их коллеги из Кузбасса. Подозреваемые пытались зарегистрироваться на рейс «Кемерово-Москва», но похищенных миллионов при них не было, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.



— Грабители планировали в последующем перебраться в Ростов-на-Дону, чтобы избежать уголовной ответственности. Одному из задержанных 32 года, другому — 23, оба жители Новосибирска, ранее не судимые. Потерпевший, свидетели и очевидцы опрошены, задержанные допрошены. Один из грабителей утверждает, что похищенные 50 миллионов передал малознакомому человеку и ни о его месте нахождения, ни о местонахождении денег ему неизвестно, — добавил источник.

