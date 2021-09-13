Следователи возбудили уголовное дело после смерти новосибирского скульптора в отеле Marriott

В Новосибирске следователи СК возбудили уголовное дело после смерти 33-летнего скульптора Игоря Самарина в отеле Marriott.

— Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 10 сентября 2021 года в дневное время в номере гостиницы, расположенной в городе Новосибирске, ее сотрудниками было обнаружено тело мужчины 1988 года рождения с колото-резаным ранением в области шеи, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Новосибирский скульптор Игорь Самарин был найден мертвым за закрытой дверью номера в отеле Marriott. Его тело было обнаружено в пятницу, 10 сентября, около 12:30 — подробности инцидента корреспонденту НГС рассказал источник в правоохранительных органах.