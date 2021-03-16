Новосибирец, арестованный за убийство 17-летней подруги, лечился в скандальном ребцентре

19-летний Фёдор Хижин из Новосибирска, подозреваемый в жестоком убийстве своей 17-летней девушки, ранее проходил лечение в скандально известном реабилитационном центре Фонда развития социальных программ «Национальный проект». Об этом сообщает «Тайга.инфо».



Летом 2020 года НГС рассказывал, как в учреждение на улице Адмиральской нагрянули силовики — незадолго до этого к ним обратился один из экс-постояльцев. Мужчина рассказал, что его незаконно удерживали в лечебнице, отобрали паспорт и ценные вещи. В ходе обыска в ребцентре действительно были найдены наручники, паспорта и другие документы пациентов.

