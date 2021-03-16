Новосибирец, арестованный за убийство 17-летней подруги, лечился в скандальном ребцентре

Подозреваемый в убийстве из-за мефедрона новосибирец лечился в ребцентре
19-летний Фёдор Хижин из Новосибирска, подозреваемый в жестоком убийстве своей 17-летней девушки, ранее проходил лечение в скандально известном реабилитационном центре Фонда развития социальных программ «Национальный проект». Об этом сообщает «Тайга.инфо».
Летом 2020 года НГС рассказывал, как в учреждение на улице Адмиральской нагрянули силовики — незадолго до этого к ним обратился один из экс-постояльцев. Мужчина рассказал, что его незаконно удерживали в лечебнице, отобрали паспорт и ценные вещи. В ходе обыска в ребцентре действительно были найдены наручники, паспорта и другие документы пациентов.
По данным «Тайги.инфо», именно во время спецоперации силовиков в реабилитационном центре находился Фёдор Хижин. На тот момент молодой человек уже год употреблял мефедрон.
— Тяжело зависимых людей собрали в зале и следователи сказали: «Те, кто согласны проходить здесь реабилитацию добровольно — в одну сторону, несогласные — поехали в Следственный комитет, напишете заявление и вы свободны, употребляйте дальше и творите дальше, что хотите». Естественно, сказать зависимому человеку: «Что угодно напиши» — он подпишет что угодно и уйдет, — рассказала изданию Елена Абашева, супруга арестованного руководителя центра «Национальный проект».
Фёдор оказался среди тех, кто согласился стать потерпевшим в обмен на свободу, пишет «Тайга».
Елена Абашева рассказала, что Федора Хижина в августе 2020 года привезла в центр его мать. В центре он пробыл 20 дней.
Недавно мы публиковали фрагмент допроса Фёдора Хижина. В ролике парень признается, что взялся за нож из-за перепалки — он просил у подруги деньги на наркотики. Молодой человек нанес ей 35 ножевых ранений в шею, затем перевел с ее карты 3000 рублей на свою, забрал ноутбук и мобильный телефон, которые сдал в ломбард. После этого он направился в Кемерово, где его задержали полицейские.
Летом прошлого года мы побывали в ребцентре на Адмиральской, узнали подробности операции силовиков и выяснили, как проходило лечение в скандальном учреждении.