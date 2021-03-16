«Я понятия не имел, что это такое»: как молодежь сидит на мефедроне и чем это заканчивается

В реабилитационных центрах Новосибирска выросло число обращений из-за мефедрона
Седьмого марта в одной из квартир на улице Кошурникова в Новосибирске нашли тело
Истории наркопотребителей давно вышли за рамки групп риска и стали ближе, чем кажется. Реабилитационные центры фиксируют рост обращений, а в наркодиспансерах говорят об отложенных последствиях эпидемии потребления синтетических наркотиков. Сами потребители признаются, что среди их знакомых «мефедрон пользуется огромной популярностью». Что это за наркотик такой, насколько проблема потребления мефедрона актуальна для Новосибирска, куда обращаться за помощью и почему зависимость нужно лечить со специалистами? Мы поговорили с наркологами, психологами и молодыми людьми, которые употребляют этот наркотик.
НГС негативно относится к наркотикам и не поощряет их употребление. Материал подготовлен с целью информирования читателей о существовании проблемы наркопотребления. В целях соответствия законодательству мы скрываем некоторые названия и описания, которые встречаются в тексте.
«Лишь бы еще бахнуть». История
— Шишки я попробовал даже раньше, чем сигареты, это был примерно второй курс универа или первый.
Марихуана (шишки, бошки, гашиш) — наркотик, который получают из конопли.
Он говорит, что среди его знакомых мефедрон пользуется «огромной популярностью». Эффект после приема наступает через
— Как будто ты отдыхал на прекрасном пляже, закрываешь глаза, открываешь, а ты лежишь в луже в Новосибирске. И вроде ты не поменялся, и вода вокруг есть, но обстановка уже смотрится по-другому. Начинаются неприятные ощущения, всё вокруг становится неприятным, отталкивающим. Длятся они несколько часов, потом слегка грустное настроение. Но у меня не было залетов по несколько дней, а я видел таких ребят, там врагу не пожелаешь.
Миша пробовал почти все стимуляторы и рассказывает, что мефедрон вызывает самую сильную тягу «догнаться».
— Ты можешь понимать, что тебе будет ***** [плохо], что тебе уже хватит, что завтра дела, но остановиться очень тяжело. С мефедроном это делать очень тяжело, максимально. Ты найдешь себе тысячу оправданий, почему тебе нужно еще бахнуть, лишь бы еще бахнуть. Иногда ты даже найдешь оправдание, зачем тебе надо смотаться за этим в лесочек, за городом, ночью. Хотя очевидно: никакому нормальному человеку это не придет в голову. Ну типа закончился у вас стафф на хате — ну ложитесь спать, а нет. Я не раз был на тусах, когда ребята гоняли вот так, ночью,
Начинают в 13–16 лет
Он признаётся, что его пугала такая сильная аддиктивность (привыкание, зависимость) мефедрона, поэтому сейчас он старается его не принимать.
По оценке президента Ассоциации реабилитационных центров «Форум» в Новосибирске Владимира Волкова, из всего числа обращающихся в частные реабилитационные центры не менее 80% — «солевые» потребители, те, кто принимают дизайнерские синтетические наркотики, в том числе мефедрон. Средний возраст начала —
— При условии, что это вообще не целевая аудитория. По ней нет ни рекламы, ни информации на сайте, — объясняет Владимир Волков.
Владимир Волков — клинический психолог. Действительный член профессиональной психотерапевтической лиги. Тренер и консультант высшей категории Ассоциации профессиональных консультантов. Член комитета по социальной реабилитации Ассоциации супервизоров и консультантов. Президент Ассоциации реабилитационных центров «Форум». Член антинаркотической комиссии Советского района Новосибирска.
По данным врача — психиатра-нарколога Новосибирского клинического наркодиспансера Нины Кошляк, среди взрослых пациентов психостимуляторы, к которым относится и мефедрон, на последнем месте по популярности, а лидируют опиоиды.
— Если брать наркоманию в структуре зарегистрированных организаций
Нина Кошляк — заведующая диспансерным
Говоря о подростковом употреблении мефедрона, специалист поясняет, что «такие дети есть».
— Если взять лабораторные исследования, то в месяц порядка пяти выявляются в химико-токсикологическом исследовании, но это вместе со взрослыми. Отдельно обращаются, наверное, один раз в месяц, но это взрослые подростки, которые учатся
Эксперты признают, что часто подростки и взрослые потребители не обращаются в государственные больницы из-за того, что приходится вставать на учет в наркодиспансер с диагнозом «наркомания». Родители боятся последствий такого диагноза и стараются решать проблему в частных центрах — чаще через знакомых.
Что это за вещество?
По данным ФСКН, мефедрон стал широко известен
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) являлась федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль за оборотом наркотиков.
Президент «Форума» Владимир Волков рассказывает, что мефедрон появился на российском наркорынке около
— Раньше оборот наркотиков регулировался списком наркотических веществ, препаратов и прекурсоров. Получается, если у вас есть какое-то вещество, даже если оно изменяет сознание, но его нет в этом списке, его оборот никак не регламентируется. Когда появился мефедрон, он не относился к этому списку и продавался абсолютно легально в киосках и машинах. Году
В том же 2010 году мефедрон внесли в список запрещенных препаратов.
Владимир Волков говорит, что сейчас мефедрон выбирают из-за того, что страдают методы диагностики наркотического опьянения. Например, для выявления амфетамина в организме существуют экспресс-тесты, которые продаются в аптеках, а для мефедрона такой быстрой диагностики нет.
Врач — психиатр-нарколог из Омска Николай Унгурян говорит, что это вещество относится к большой группе синтетических наркотиков, которые «сейчас набирают огромную популярность», их также называют солями. Мефедрон потребляют разными способами: интраназальным, в форме таблеток, курят через трубочку и ставят в вену.
Николай Унгурян — врач — психиатр-нарколог, онлайн-врач фонда «Гуманитарное действие» — одной из наиболее известных ВИЧ-сервисных организаций России. В прошлом году Минюст внес ее в перечень так называемых иностранных агентов.
— 4-метилметкатинон — это его химическое название, это синтетический катинон. По своему эффекту «разгона» психической системы он очень похож на кокаин и частично на амфетамин. Его делают из природного вещества — травы ката, из которой его синтезируют и получают в лаборатории с помощью химических обогащений, — объясняет Николай Унгурян.
Он рассказывает: мефедрон «разгоняет» центральную систему, от этого человек чувствует [описание эффекта, запрещенное законом], повышение либидо, но вместе с тем увеличение сердечного ритма и быстрое привыкание. Мефедрон разгоняет большое количество дофамина и серотонина, «гормонов счастья» в мозгу — от этого человек получает удовольствие, которое быстро заканчивается. Тогда мозг требует еще — в это время у потребителя и появляется желание «догнаться». Позже организм привыкает к этому и уже не выделяет свои дофамин и серотонин.
— Тем самым формируется зависимость от соли. Человек не может остановиться, принимает снова и снова — это называется «марафон», — объясняет специалист.
Ире (имя героини изменено) 20 лет, впервые она попробовала мефедрон в 17, на своем выпускном — с ней поделился знакомый из параллельного класса. Она рассказывает, «что при употреблении мефа у тебя [описание эффекта, запрещенное законом]».
— Всё, что происходит вокруг, тебе кажется абсолютно нормальным. Включая всякие сексуальные взаимодействия. Я бы много что себе не позволила, если бы я была пьяная. Для меня это было бы абсурдом. А когда ты под мефедроном, то всё это кажется абсолютно нормальным: как вы лежите все на диване, полуголые, обнимаетесь, целуетесь — всякая такая противная ***** [неприятные вещи], — рассказывает Ира. — А отхода ужасные, как и у всех стимуляторов и эйфоретиков. Хочется умереть, жалеешь о всем содеянном, всё кажется отвратительным, мерзким, убогим, хочется перестать существовать. А еще очень сложно остановиться. Когда под утро уже всё заканчивалось, а хотелось нюхать еще — это, конечно, стремно, ***** [очень стыдно], но мы с подругами уже с зипов слизывали всё это.
Зиплок, зип — пакет с замком zip lock — застежкой в верхней части пакета из двух герметично соединяющихся и разъединяющихся полос. Из-за герметичности часто в них хранят наркотические вещества.
Ира рассказывает, что среди ее знакомых человек 20 точно принимают мефедрон, «причем это люди из благополучных семей, часто из очень богатых».
По словам Николая Унгуряна, в основном мефедрон принимает молодежь, но сейчас группа потребления растет и переходит на подростков. Подростки используют его в том числе для химического секса — чтобы усилить ощущения.
— Проблема в том, что от долгого употребления появляются тяжелые последствия. Человек, по сути, становится психически больным. Формируется очень сильная психическая, а затем физическая зависимость. Потому что мефедрон меняет на молекулярном и клеточном уровне работу мозга, — поясняет врач.
Среди психических последствий употребления мефедрона специалисты называют отсутствие эмоций, депрессию, суицидальные мысли, галлюцинации и бред, апатию, манию преследования, тревогу, раздражительность.
На физическом уровне — в первую очередь истощение и обезвоживание: во время «марафонов» потребители могут не есть, не пить и не спать по несколько дней.
— Из-за того, что человек постоянно в активном состоянии, он много двигается, у него тратится энергия, быстрее расщепляются углеводы и минеральные вещества. Потом дает большой сбой сердечно-сосудистая система, постоянная тахикардия, высокий пульс. Это чревато изменениями в стенках сердца, сосудов и, естественно, повышением артериального давления. Это риск формирования инфарктов и инсультов. Страдают почки и печень, потому что нужно выводить продукты распада и само вещество. Желудок портится, потому что человек не ест. Потом сыпется весь организм, как по цепочке, — рассказывает Николай Унгурян.
По словам специалиста, первые симптомы проблем с сердцем развиваются в среднем
Специалисты рассказывают, что популярность мефедрона объясняется еще его «рекламой».
— Везде пытаются прописать безвредность потребления этого вещества, его эффект. Есть несовершеннолетние, которые готовятся к экзаменам путем приема мефедрона, потому что он повышает физическую активность. Среди взрослых это мужчины, которые работают на нескольких работах, — рассказывает Нина Кошляк.
Николай Унгурян также отмечает, что употреблять мефедрон «сейчас модно», а купить наркотики не так сложно.
О том, что наркотики достать несложно, говорят сами потребители. Как рассказывает Ира, «очень легко достать любой наркотик». Чаще всего это делается с сайта «Г****». «Г****» — самая популярная площадка по продаже наркотиков в даркнете.
Даркнет — это общее название для сети ресурсов, объединенных единым свойством. Они поддерживают полную анонимность своих пользователей, для чего используют несколько ступеней шифрования информации. Файлообмен в даркнете происходит анонимно (поскольку
Наркотики и другие товары на этом сайте продаются с помощью «закладок». Продавец упаковывает товар в пакет и закладывает в неприметном месте. Например, закладку можно закопать в землю («прикоп»), примагнитить к какой-то металлической поверхности («магнит») или просто спрятать в неприметном месте («тайник»). Люди, разносящие «закладки», называются «закладчиками» или «кладменами». Как правило, после перевода платежа продавец скидывает покупателю координаты и фотографию места, где оставил закладку. Транзакции совершаются через
В 2019 году издание «Проект» публиковало данные, согласно которым российская «Г****» стала крупнейшей в мире площадкой по продаже наркотиков. Согласно расследованию сайта, мефедрон стал самым популярным наркотиком в России
— Раньше его можно было назвать дешевым наркотиком, сейчас популярность сыграла роль, и рыночек порешал. Раньше он стоил на уровне с амфетамином, сейчас дороже в два раза. Хотя его можно варить просто в газельке, припаркованной к дому, там настолько простые способы производства, что его под каждым кустом можно делать. Отсюда опять же вопросы к его чистоте. Ты не можешь сказать, чист он или нет, его могут где угодно сделать и как угодно очищать, — рассказывает Миша.
Согласно исследованию «Проекта», цена на мефедрон в разных городах России примерно одинаковая — скорее всего, это означает, что синтетические наркотики производятся в лабораториях почти повсеместно и продавцы не закладывают в стоимость расходы на транспортировку.
Передозировка
Так как мефедрон принимают марафонами, то у зависимых есть большой риск передозировки. Николай Унгурян рассказывает, что из 10 употребляющих
К симптомам передозировки относятся тошнота и рвота, обильное потоотделение, озноб, сокращение мышц тела. Характерный признак мефедронового передоза — сильный спазм нижней челюсти.
— Еще один признак: начинает сводить челюсть, она едет в сторону. Отсюда различные гримасы, мимику лица невозможно контролировать. Люди рассказывают, что чувствуют приближение смерти, панику, тахикардию. Могут быть галлюцинации и сильная головная боль, — объясняет Николай Унгурян.
К состояниям, угрожающим жизни, относят температуру
После прибытия бригады нужно сообщить медикам, что мог употреблять пациент, — это поможет точнее поставить диагноз и оказать специальную медицинскую помощь. Сам Николай Унгурян круглосуточно консультирует пациентов с передозировкой через телеграм-бот overdosehelp_bot — там есть подробные инструкции по передозировке.
— Если человек сам справился, но находится в «послемарафонном» состоянии, то большая ошибка в этот момент — пить много жидкости. Чем больше человек будет пить, тем сильнее у него увеличится эффект передозировки. Увеличение жидкости усиливает концентрацию вещества в крови, поэтому тут лучше перетерпеть эту жажду. Через сутки можно начинать пить минеральную воду. Очень важно, чтобы в этих водах был магний и натрий, — говорит специалист.
Что делать?
Специалисты сходятся на том, что самостоятельно вылечиться от мефедроновой зависимости нельзя. Глобально у зависимых в Новосибирске есть два пути: наркодиспансер и частные реабилитационные центры. У подростков ситуация сложнее — без постановки на учет в наркодиспансер попасть на анонимное лечение в частный центр невозможно.
— Ситуация с подростковой наркоманией в области очень тяжелая. Обращаться в официальную наркологию люди опасаются из-за поражения в правах. Это же учет, ограничения в получении водительских прав, прав на оружие. Кроме того, все эти базы становятся доступными работодателям. Родители стараются своих детей уберечь от этого, а обратиться практически некуда. Без постановки на учет для подростка попасть куда-то очень сложно. Отправляем в соседние регионы — в Москве, например,
Последние три месяца, по словам Владимира, ассоциация «Форум» рассматривает возможность организовать частный ребцентр для подростков в Новосибирске. Сейчас в области существует только один государственный ребцентр для несовершеннолетних «Виктория», но, по словам Владимира Волкова, туда сложно попасть.
Если подросток и родители готовы встать на учет по зависимости, несовершеннолетний может пройти лечение в частном центре, в том числе бесплатно. Для этого, рассказывает Владимир Волков, нужно обратиться в отдел соцподдержки. Если у семьи нет возможности оплачивать реабилитацию, пациенту составляют ИППСУ, с которой можно пойти в одну из организаций, состоящих в реестре поставщиков соцуслуг Новосибирска, и получить бесплатно реабилитацию.
ИППСУ — индивидуальная программа предоставления социальных услуг. Представляет собой официальный документ, в котором перечислены виды соцуслуг.
Но и здесь есть проблемы: из-за бюрократических сложностей у зависимых часто пропадает мотивация.
— С чем мы чаще всего сталкиваемся? Тебе нужна выписка из домовой книги, копия СНИЛС, прописка. У здорового человека голова заболит от перечня. А тут зависимый, который только решился, его горячего надо брать и помещать, а его заставляют собирать документы. Мотивация у зависимых — вещь не очень стабильная. С ним можно сегодня договориться, он скажет «Да, я готов», завтра он скажет «Я пока не готов», и так далее, — говорит Владимир Волков.
«Это борьба на всю жизнь». Лечение, проблемы и последствия
В ассоциации «Форум», которую возглавляет Владимир Волков, состоит
Как рассказывает Нина Кошляк, пациенты действительно не хотят обращаться в официальную наркологию из-за возможных проблем в будущем.
— Проблема такая есть, люди не хотят обращаться. Но совершенно зря, потому что ничего пожизненного и вечного у нас в наркодиспансере нет. Самостоятельно ни ребенок, ни взрослый не смогут отказаться от потребления этого вещества и любого другого. Зависимость носит характер хронического заболевания с периодами ремиссий и обострений. Наше дело — добиться того, чтобы у пациента возникла стойкая ремиссия. Она может возникнуть только при условии этапности лечения, наличия пациента в условиях исключения употребления и длительной реабилитации, социализации пациента в обществе. Что касается учета: если устанавливается диагноз «наркомания», будет предложен учет, с согласия пациента, при подписи им информированного добровольного согласия на наблюдение и лечение. Учет в общей сложности занимает
По словам эксперта, в диспансере пациентам предлагают поэтапное лечение.
Тем не менее, как рассказывает равный консультант некоммерческой организации «Гуманитарный проект» Сергей Миронов, государственной «наркологички» зависимые часто избегают, а ребцентры становятся «русской рулеткой».
— Ты можешь попасть в нормальное место, а можешь попасть туда, где с твоей зависимостью ничего не будут делать, тебя будут максимально долго держать и муштровать. В «Телеграме» сейчас действует какое-то количество помогающих ботов, организаций. Мы и сами консультируем онлайн, чтобы у людей, которые употребляют, все-таки была помощь и возможность позвонить, написать, обратиться за поддержкой. Важно, чтобы такая информация была доступна, потому что если не вы сами, то кто-то из ваших знакомых может передознуться, и, чтобы не умереть, надо иметь под рукой инструкцию, — говорит Сергей Миронов.
Сергей Миронов, консультант некоммерческой организации «Гуманитарный проект», занимается медико-социальным сопровождением людей с ВИЧ, попавших в трудную ситуацию, помогает им начать лечение в Центре СПИД. Зачастую его клиенты — это именно те, кто употреблял или употребляет наркотики, в том числе Сергей открыт для помощи тем, у кого проблемы с мефедроном.
Владимир Волков рассказывает, что деятельность ребцентров в России сейчас практически не регулируется, из-за этого возникают перегибы. Например, в сентябре новосибирские следователи прикрыли работу реабилитационного центра, в котором, предположительно, принудительно удерживали людей.
— Это очень тонкий лед. Применение насилия неприемлемо нигде. Хоть это психоневрологический интернат, хоть детская больница, хоть ребцентр. Наша сфера деятельности никак не регламентируется государством. Нет даже госоргана, который отвечал бы за ребцентры. Раньше был наркоконтроль, и вроде как ему вменили эту функцию, но его закрыли, а функцию не передали. С тех пор не могут найти, кому вменить: Минздраву, Минсоцразвития или МВД. Спрос очень большой, наркология не может этот спрос перекрыть, по правовым вопросам хотя бы. Регламента нет, поэтому сейчас открыть центр очень легко, из-за этого много некачественных. Мы поэтому и открыли ассоциацию, чтобы если человек решил открыть центр, то у него была возможность прийти, научиться, привести в порядок документы и получить помощь, — рассказывает Владимир Волков.
По его словам, в ребцентрах ассоциации в основе лечения лежит психологический подход. Специалисты используют систему
— Само слово «реабилитация» — восстановление. Можете представить это как использование костыля. В какой-то момент человек стал использовать костыль, привык к нему. И наша задача — восстановить функции человека так, чтобы он снова смог ходить, не пользуясь химической подпоркой. Мы выясняем, что послужило мотивацией, почему человек начал употреблять. Потому что много историй, когда ребята попробовали, но не все становятся зависимыми. А те, кто стал, — у них, как правило, есть какая-то мотивация, потребность, которую химия перекрыла в какой-то момент. Наша задача — научить его получать то же самое, только без химических веществ, — говорит Владимир Волков.
— Безусловно, это заболевание, которым должны заниматься врачи. Нужно обращаться к наркологам в вашем городе, по месту жительства. Самостоятельно я не видел ни одного пациента, который бросил бы употреблять синтетические вещества. Здесь долгая работа. Если человек это осознал, он должен понимать, что это борьба на всю жизнь. Нужно найти своего психотерапевта, который будет его вести, помогать держать барьеры в голове, правильно направлять его. Эта проблема очень актуальная. Лет
Ира и Миша признаются, что их родители даже не подозревают о том, что они употребляют.
— Если честно, я не знаю, как у меня получалось это скрывать, потому что я уходила на тусы ночью, там всеми этими делами занималась, на следующий день днем возвращалась домой со зрачками размером с луну, синяками под глазами и сразу ложилась спать. Возможно, мои родители не знают, как это выглядит, как выглядит человек после того, как он употребил, плюс они мне доверяют, они и подумать не могли, что я таким занимаюсь, — рассуждает девушка. Сейчас она не употребляет мефедрон, говорит, что поняла, что все эти [описание эффектов, запрещенное законом] ничего не стоят, и не общается со знакомыми, с которыми вместе употребляла.
— Это ненастоящее всё. Плюс стало лучше в ментальном плане, и в общем такой потребности сбежать от себя и забыться уже не возникало, — говорит девушка. Сейчас, по словам Иры, она может «раз в год кинуть ЛСД или покурить шишки».
Миша рассказывает, что живет отдельно от родителей, поэтому они не в курсе. Он говорит, что не употреблял мефедрон уже полгода, но в прошлые выходные на квартире у друзей не выдержал и снюхал маленькую дорожку.
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