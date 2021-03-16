«Я понятия не имел, что это такое»: как молодежь сидит на мефедроне и чем это заканчивается

К состояниям, угрожающим жизни, относят температуру до 40 градусов , давящую боль в груди, судороги и потерю сознания. В этом случае нужно вызывать скорую помощь, исключить любую физическую активность, уложить человека с опущенными нижними конечностями или придать полусидячее положение, обеспечить приток свежего воздуха, снять стесняющую одежду. Обязательно ослабить галстук, расстегнуть ремень (если есть).



После прибытия бригады нужно сообщить медикам, что мог употреблять пациент, — это поможет точнее поставить диагноз и оказать специальную медицинскую помощь. Сам Николай Унгурян круглосуточно консультирует пациентов с передозировкой через телеграм-бот overdosehelp_bot — там есть подробные инструкции по передозировке.



— Если человек сам справился, но находится в «послемарафонном» состоянии, то большая ошибка в этот момент — пить много жидкости. Чем больше человек будет пить, тем сильнее у него увеличится эффект передозировки. Увеличение жидкости усиливает концентрацию вещества в крови, поэтому тут лучше перетерпеть эту жажду. Через сутки можно начинать пить минеральную воду. Очень важно, чтобы в этих водах был магний и натрий, — говорит специалист.

Что делать?

Специалисты сходятся на том, что самостоятельно вылечиться от мефедроновой зависимости нельзя. Глобально у зависимых в Новосибирске есть два пути: наркодиспансер и частные реабилитационные центры. У подростков ситуация сложнее — без постановки на учет в наркодиспансер попасть на анонимное лечение в частный центр невозможно.

— Ситуация с подростковой наркоманией в области очень тяжелая. Обращаться в официальную наркологию люди опасаются из-за поражения в правах. Это же учет, ограничения в получении водительских прав, прав на оружие. Кроме того, все эти базы становятся доступными работодателям. Родители стараются своих детей уберечь от этого, а обратиться практически некуда. Без постановки на учет для подростка попасть куда-то очень сложно. Отправляем в соседние регионы — в Москве, например, 3 или 4 детских ребцентра, — рассказывает Владимир Волков.

Последние три месяца, по словам Владимира, ассоциация «Форум» рассматривает возможность организовать частный ребцентр для подростков в Новосибирске. Сейчас в области существует только один государственный ребцентр для несовершеннолетних «Виктория», но, по словам Владимира Волкова, туда сложно попасть.

Если подросток и родители готовы встать на учет по зависимости, несовершеннолетний может пройти лечение в частном центре, в том числе бесплатно. Для этого, рассказывает Владимир Волков, нужно обратиться в отдел соцподдержки. Если у семьи нет возможности оплачивать реабилитацию, пациенту составляют ИППСУ, с которой можно пойти в одну из организаций, состоящих в реестре поставщиков соцуслуг Новосибирска, и получить бесплатно реабилитацию.

ИППСУ — индивидуальная программа предоставления социальных услуг. Представляет собой официальный документ, в котором перечислены виды соцуслуг.

Но и здесь есть проблемы: из-за бюрократических сложностей у зависимых часто пропадает мотивация.



— С чем мы чаще всего сталкиваемся? Тебе нужна выписка из домовой книги, копия СНИЛС, прописка. У здорового человека голова заболит от перечня. А тут зависимый, который только решился, его горячего надо брать и помещать, а его заставляют собирать документы. Мотивация у зависимых — вещь не очень стабильная. С ним можно сегодня договориться, он скажет «Да, я готов», завтра он скажет «Я пока не готов», и так далее, — говорит Владимир Волков.

«Это борьба на всю жизнь». Лечение, проблемы и последствия

В ассоциации «Форум», которую возглавляет Владимир Волков, состоит 8 ребцентров по Новосибирской области. Официальной статистики по таким организациям нет, но он называет цифру 200. В Томске, к примеру, около 600 ребцентров .

Как рассказывает Нина Кошляк, пациенты действительно не хотят обращаться в официальную наркологию из-за возможных проблем в будущем.

— Проблема такая есть, люди не хотят обращаться. Но совершенно зря, потому что ничего пожизненного и вечного у нас в наркодиспансере нет. Самостоятельно ни ребенок, ни взрослый не смогут отказаться от потребления этого вещества и любого другого. Зависимость носит характер хронического заболевания с периодами ремиссий и обострений. Наше дело — добиться того, чтобы у пациента возникла стойкая ремиссия. Она может возникнуть только при условии этапности лечения, наличия пациента в условиях исключения употребления и длительной реабилитации, социализации пациента в обществе. Что касается учета: если устанавливается диагноз «наркомания», будет предложен учет, с согласия пациента, при подписи им информированного добровольного согласия на наблюдение и лечение. Учет в общей сложности занимает 3 года . Через 3 года , если реабилитация прошла успешно, пациент снимается с учета, с него снимаются все социальные ограничения. Раньше наблюдались 5 лет , а социальные ограничения сохранялись пожизненно, сейчас они снимаются. Так что это не пятно на всю жизнь, это заболевание, которое нужно лечить, — рассказывает Нина Кошляк.

По словам эксперта, в диспансере пациентам предлагают поэтапное лечение. 1-й этап — адаптационный, он длится минимум 21 день и проходит в условиях стационара. 2-й этап — интеграционный и стабилизационный. 3-й этап проходит амбулаторно: это личные и групповые психологические тренинги. В диспансерном отделении № 1 проходят сеансы для взрослых, во втором отделении — для подростков и их родителей как созависимых. Общий срок реабилитации длится до двух лет.

Тем не менее, как рассказывает равный консультант некоммерческой организации «Гуманитарный проект» Сергей Миронов, государственной «наркологички» зависимые часто избегают, а ребцентры становятся «русской рулеткой».

— Ты можешь попасть в нормальное место, а можешь попасть туда, где с твоей зависимостью ничего не будут делать, тебя будут максимально долго держать и муштровать. В «Телеграме» сейчас действует какое-то количество помогающих ботов, организаций. Мы и сами консультируем онлайн, чтобы у людей, которые употребляют, все-таки была помощь и возможность позвонить, написать, обратиться за поддержкой. Важно, чтобы такая информация была доступна, потому что если не вы сами, то кто-то из ваших знакомых может передознуться, и, чтобы не умереть, надо иметь под рукой инструкцию, — говорит Сергей Миронов.

Сергей Миронов, консультант некоммерческой организации «Гуманитарный проект», занимается медико-социальным сопровождением людей с ВИЧ, попавших в трудную ситуацию, помогает им начать лечение в Центре СПИД. Зачастую его клиенты — это именно те, кто употреблял или употребляет наркотики, в том числе Сергей открыт для помощи тем, у кого проблемы с мефедроном.



Владимир Волков рассказывает, что деятельность ребцентров в России сейчас практически не регулируется, из-за этого возникают перегибы. Например, в сентябре новосибирские следователи прикрыли работу реабилитационного центра, в котором, предположительно, принудительно удерживали людей.

— Это очень тонкий лед. Применение насилия неприемлемо нигде. Хоть это психоневрологический интернат, хоть детская больница, хоть ребцентр. Наша сфера деятельности никак не регламентируется государством. Нет даже госоргана, который отвечал бы за ребцентры. Раньше был наркоконтроль, и вроде как ему вменили эту функцию, но его закрыли, а функцию не передали. С тех пор не могут найти, кому вменить: Минздраву, Минсоцразвития или МВД. Спрос очень большой, наркология не может этот спрос перекрыть, по правовым вопросам хотя бы. Регламента нет, поэтому сейчас открыть центр очень легко, из-за этого много некачественных. Мы поэтому и открыли ассоциацию, чтобы если человек решил открыть центр, то у него была возможность прийти, научиться, привести в порядок документы и получить помощь, — рассказывает Владимир Волков.

По его словам, в ребцентрах ассоциации в основе лечения лежит психологический подход. Специалисты используют систему 12 шагов и авторские психологические программы.

— Само слово «реабилитация» — восстановление. Можете представить это как использование костыля. В какой-то момент человек стал использовать костыль, привык к нему. И наша задача — восстановить функции человека так, чтобы он снова смог ходить, не пользуясь химической подпоркой. Мы выясняем, что послужило мотивацией, почему человек начал употреблять. Потому что много историй, когда ребята попробовали, но не все становятся зависимыми. А те, кто стал, — у них, как правило, есть какая-то мотивация, потребность, которую химия перекрыла в какой-то момент. Наша задача — научить его получать то же самое, только без химических веществ, — говорит Владимир Волков.

— Безусловно, это заболевание, которым должны заниматься врачи. Нужно обращаться к наркологам в вашем городе, по месту жительства. Самостоятельно я не видел ни одного пациента, который бросил бы употреблять синтетические вещества. Здесь долгая работа. Если человек это осознал, он должен понимать, что это борьба на всю жизнь. Нужно найти своего психотерапевта, который будет его вести, помогать держать барьеры в голове, правильно направлять его. Эта проблема очень актуальная. Лет через 5–10 мы получим поколение психически больных людей, потому что людей употребляет очень много, а последствия вылезут со временем, — рассказывает Николай Унгурян.

Ира и Миша признаются, что их родители даже не подозревают о том, что они употребляют.

— Если честно, я не знаю, как у меня получалось это скрывать, потому что я уходила на тусы ночью, там всеми этими делами занималась, на следующий день днем возвращалась домой со зрачками размером с луну, синяками под глазами и сразу ложилась спать. Возможно, мои родители не знают, как это выглядит, как выглядит человек после того, как он употребил, плюс они мне доверяют, они и подумать не могли, что я таким занимаюсь, — рассуждает девушка. Сейчас она не употребляет мефедрон, говорит, что поняла, что все эти [описание эффектов, запрещенное законом] ничего не стоят, и не общается со знакомыми, с которыми вместе употребляла.

— Это ненастоящее всё. Плюс стало лучше в ментальном плане, и в общем такой потребности сбежать от себя и забыться уже не возникало, — говорит девушка. Сейчас, по словам Иры, она может «раз в год кинуть ЛСД или покурить шишки».

Миша рассказывает, что живет отдельно от родителей, поэтому они не в курсе. Он говорит, что не употреблял мефедрон уже полгода, но в прошлые выходные на квартире у друзей не выдержал и снюхал маленькую дорожку.

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Бизнес на зависимых. Как «черные» ребцентры зарабатывают на зависимых и их близких в Новосибирске.