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СК показал ролик с допроса сибиряка, который нанес своей девушке 35 ножевых ранений

На записи парень признается, что между ним и его жертвой была потасовка

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По словам обвиняемого, словесный конфликт перетёк в потасовку

По словам обвиняемого, словесный конфликт перетёк в потасовку

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Следственный комитет РФ по Новосибирской области опубликовал видео с допроса 19-летнего парня, который 7 марта зарезал свою 17-летнюю девушку.

В ролике парень рассказывает, что случилось перед убийством:

— Состоялся словесный конфликт, который впоследствии перешел... Ну не в потасовку... Ну да, в небольшую потасовку. В конце концов я взялся за нож, — признается следователю парень на видео.

Убийство произошло ночью 7 марта в Дзержинском районе. Подозреваемый, по данным следствия, нанес девушке 35 ножевых ранений в шею. Он перевел с ее карты 3000 рублей на свою, забрал ноутбук и мобильный телефон, которые затем сдал в ломбард. После этого он направился в Кемерово, там его задержали полицейские.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

НГС стало известно, что погибшая девушка писала в своем твиттере о зависимости своего парня и абьюзивных отношениях. Почитайте, что было в ее постах.

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СКвидеоубийство
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