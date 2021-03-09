СК показал ролик с допроса сибиряка, который нанес своей девушке 35 ножевых ранений

Следственный комитет РФ по Новосибирской области опубликовал видео с допроса 19-летнего парня, который 7 марта зарезал свою 17-летнюю девушку.
В ролике парень рассказывает, что случилось перед убийством:
— Состоялся словесный конфликт, который впоследствии перешел... Ну не в потасовку... Ну да, в небольшую потасовку. В конце концов я взялся за нож, — признается следователю парень на видео.
Убийство произошло ночью 7 марта в Дзержинском районе. Подозреваемый, по данным следствия, нанес девушке 35 ножевых ранений в шею. Он перевел с ее карты
На данный момент расследование уголовного дела продолжается.
НГС стало известно, что погибшая девушка писала в своем твиттере о зависимости своего парня и абьюзивных отношениях. Почитайте, что было в ее постах.