Эксперты ТУАД попали под уголовное дело о взятках — следователи проводят обыски

Следователи возбудили уголовное дело в отношении экспертов отдела контроля качества ГКУ Новосибирской области ТУАД («Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»).



По данным следователей, подозреваемые знали о плохо сделанных, не соответствующих требованиям, дорогах в Новосибирской области, но вместо исправления проблемы решили взять деньги от подрядчика.



— Предварительно установлено, что в 2020 году эксперты отдела контроля качества ГКУ «ТУАД» провели испытания асфальтобетонных образцов, полученных на объектах реконструкции автомобильных дорог в Новосибирской области по государственным контрактам, заключенным между ГКУ «ТУАД» и двумя коммерческими организациями. По результатам исследования подозреваемые выявили несоответствие образцов специальным требованиям, которые они обязаны были внести в протоколы проведенных испытаний с указанием в них соответствующих заключений, — сообщили в пресс-службе Западносибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

