Эксперты ТУАД попали под уголовное дело о взятках — следователи проводят обыски

Следователи возбудили уголовное дело о взятках в отношении экспертов ТУАД
Следователи возбудили уголовное дело в отношении экспертов отдела контроля качества ГКУ Новосибирской области ТУАД («Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»).
По данным следователей, подозреваемые знали о плохо сделанных, не соответствующих требованиям, дорогах в Новосибирской области, но вместо исправления проблемы решили взять деньги от подрядчика.
— Предварительно установлено, что в 2020 году эксперты отдела контроля качества ГКУ «ТУАД» провели испытания асфальтобетонных образцов, полученных на объектах реконструкции автомобильных дорог в Новосибирской области по государственным контрактам, заключенным между ГКУ «ТУАД» и двумя коммерческими организациями. По результатам исследования подозреваемые выявили несоответствие образцов специальным требованиям, которые они обязаны были внести в протоколы проведенных испытаний с указанием в них соответствующих заключений, — сообщили в пресс-службе Западносибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Двое подозреваемых решили не сообщать о некачественных дорогах, а получить от представителей коммерческих организаций взятки за внесение в протоколы нужных подрядчику данных.
— В дальнейшем эти действия обеспечили необоснованное подписание актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости таких работ, а также оплату выполненных работ, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Один из подозреваемых запросил 250 тысяч рублей, второй — 70 тысяч рублей. Представитель коммерческой организации согласился с предложением экспертов ТУАД и указанную сумму передал.
Сейчас проводятся следственные действия — обыски и допросы свидетелей, рассказали в пресс-службе ведомства. Эксперты ТУАД подозреваются в совершении преступления по части 3 статьи 290, пунктов «а, в» и части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
В ТУАД отказались комментировать ситуацию с уголовным делом.
Первый арест в ТУАД произошел в декабре 2020 года, тогда был задержан начальник управления Михаила Чуманова 23 декабря 2020 года. Его подозревают во взятках на сумму 5,1 миллиона рублей. Дорожник предлагал свое покровительство за деньги — помогал выигрывать тендеры и закрывал глаза на нарушения. Вместе с Чумановым арестовали его брата Игоря Листопада.
Спустя три месяца после ареста начальника ТУАД задержали главу управления дорог заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого. Как оказалось позже, именно ему Чуманов предлагал свое покровительство. В доме у Ставицкого при обыске обнаружили пачки денег. Параллельно с ними следователи проверяют еще несколько человек, в том числе Самир Асадуллаев и Сергей Илюшин. Они оба имеют отношение к дорожному строительству: Самир Асадуллаев — это экс-совладелец компании «Бастион», а Сергей Илюшин работает директором по эксплуатации и содержанию дорог ОАО «Новосибирскавтодор». Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Всю схему и хронологию мы собрали для вас в одном материале с инфографикой.