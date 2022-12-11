Толпа с битами бежала за машиной: полиция возбудила уголовное дело после инцидента на Затулинке

В пресс-службе отметили, что сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному противоправному деянию. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В начале года на Затулинке произошла массовая драка. На месте конфликта присутствовали восемь человек, одного из них сильно избили.