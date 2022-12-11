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СрочноВозбудили уголовное дело после конфликта с битами
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Толпа с битами бежала за машиной: полиция возбудила уголовное дело после инцидента на Затулинке

Одного из пострадавших доставили в больницу

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Полиция разыскивает лиц, причастных к конфликту

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В Новосибирске после инцидента на Затулинском жилмассиве полиция возбудила уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску, один из пострадавших был доставлен в больницу.

Конфликт произошел вчера у дома по улице Петухова. На камеры видеорегистраторов попала толпа мужчин с битами, которые гнались за автомобилем.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску.

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Видео: «АСТ-54» / vk.com

В пресс-службе отметили, что сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному противоправному деянию. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В начале года на Затулинке произошла массовая драка. На месте конфликта присутствовали восемь человек, одного из них сильно избили.

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ГУ МВД по Новосибирской областиЗатулинкаПолицияТолпа
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