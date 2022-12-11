Толпа с битами бежала за машиной: полиция возбудила уголовное дело после инцидента на Затулинке

В Новосибирске после инцидента на Затулинском жилмассиве полиция возбудила уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску, один из пострадавших был доставлен в больницу.
Конфликт произошел вчера у дома по улице Петухова. На камеры видеорегистраторов попала толпа мужчин с битами, которые гнались за автомобилем.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску.
В пресс-службе отметили, что сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному противоправному деянию. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В начале года на Затулинке произошла массовая драка. На месте конфликта присутствовали восемь человек, одного из них сильно избили.