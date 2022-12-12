«Гости вели себя агрессивно»: показываем видео потасовки охраны с посетителями бара «Руки Вверх!»

На видео, которое записала камера, установленная над барной стойкой в зале караоке, видно, как один из гостей — мужчина начинает гневно жестикулировать и, по всей видимости, кричать на бармена. Затем посетитель агрессивно ударяет двумя ладонями по стойке и появляется сотрудник охраны. Между мужчинами происходит короткий диалог, в процессе которого появляется второй посетитель. Вдвоем гости отталкивают секьюрити, начинается потасовка, видео обрывается.

