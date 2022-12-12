«Гости вели себя агрессивно»: показываем видео потасовки охраны с посетителями бара «Руки Вверх!»

Конфликт между посетителями бара «Руки Вверх!» и охраной возник по вине гостей, заявили в администрации заведения. В качестве доказательства редакции НГС предоставили отрывок с записи камеры наблюдения.
На видео, которое записала камера, установленная над барной стойкой в зале караоке, видно, как один из гостей — мужчина начинает гневно жестикулировать и, по всей видимости, кричать на бармена. Затем посетитель агрессивно ударяет двумя ладонями по стойке и появляется сотрудник охраны. Между мужчинами происходит короткий диалог, в процессе которого появляется второй посетитель. Вдвоем гости отталкивают секьюрити, начинается потасовка, видео обрывается.
— Дальше там из-за столба не видно, — пояснила корреспонденту НГС представитель бара Александра Кинёва.
Далее на записи с другой камеры видно, как агрессивных посетителей не пускает в заведение группа силовиков в касках и бронежилетах.
Причины конфликта пояснила управляющая баром (имя редакции не предоставили). По ее словам, гость вышел из себя, потому что бармен отказался его обслуживать: мужчина был чрезмерно пьян. Затем посетитель начал оскорблять сотрудника и угрожать ему, в конфликт вмешался охранник, к которому разъяренный гость и его друг попытались «применить силу». Служба безопасности вывела буянов и сопровождавшую их женщину из заведения.
— Даже оказавшись за пределами клуба, гости продолжили попытки вернуться в бар. Даже прибывшие по вызову 2 наряда ГБР не могли утихомирить буянивших гостей два часа, — сообщила управляющая.
По ее словам, охрана действовала корректно, а гости — агрессивно. Администрация заведения подала заявления в полицию по факту нападения на сотрудников и порчи имущества.
Инцидент произошел в ночь на 10 октября. Накануне с редакцией НГС связался мужчина, якобы пострадавший в потасовке. Он заявил, что из-за недопонимания в зале караоке на него напал охранник, повалил на пол и чуть не задушил. По его словам, досталось и его жене: женщина получила сильный удар по лицу.
Примечательно, что в ту же ночь еще одна гостья бара пожаловалась на избиение. Она заявила, что не помнит, кто ее избил, но подозревает, что это была служба безопасности. Администрация заявила, что женщина подралась с другой посетительницей, после чего ее вывели из заведения.