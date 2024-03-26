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Происшествия Люди прятались в ванной: в девятиэтажке на Бориса Богаткова загорелась квартира — видео с места пожара

Люди прятались в ванной: в девятиэтажке на Бориса Богаткова загорелась квартира — видео с места пожара

На тушение пожара потребовалось 40 минут

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На месте работают пожарные

Днем 26 марта в девятиэтажном доме на Бориса Богаткова загорелась квартира. Как рассказал читатель НГС Александр, вспыхнула квартира на 4-м этаже.

— Я живу в соседнем подъезде, в момент происшествия находился на работе, дома была жена. Она мне позвонила и сказала, что горит квартира у соседей. Позже в чате дома жители этого подъезда начали писать, что для того, чтобы спастись от дыма, им пришлось прятаться в ванной комнате, — рассказал мужчина.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 16:31. Через пару минут на место прибыл пожарный расчет.

— Установлено, что горит квартира на четвертом этаже. В настоящий момент осуществляется ликвидация пожара, в том числе при помощи автолестницы, а также разведка подъезда, — пояснили в министерстве.

Ранее в Новосибирске в частном секторе сгорел местный житель. Инцидент произошел вчера, 25 марта.

Около 40 минут потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения. Информация о пострадавших не поступала.

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Пожар МЧС Огонь Квартира Новосибирск
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