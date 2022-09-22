Спасли школьницу и двух котов: два жилых дома загорелись в Калининском районе
Из-за сильного задымления девочка не могла выбраться из дома сама
Сегодня днем, 22 сентября, в Калининском районе произошел пожар в двух частных домах и надворных постройках. Из огня спасли ребенка и двух котов.
О пожаре в МЧС сообщил очевидец в 13:31. Пожарные выехали на место происшествия на улице
— По словам хозяев, в одном из горящих жилых домов находилась девочка — из-за сильного задымления и огня она не могла самостоятельно покинуть здание. Звеном газодымозащитной службы
На месте работали семь единиц техники и 22 пожарных. Открытое горение ликвидировали в 14:43.
В конце августа пожарные спасли в Новосибирске кота, который находился в горящей двухэтажке в Ленинском районе. Его хозяин попал в реанимацию, и животному пришлось жить в подъезде, где за ним присматривали соседи.