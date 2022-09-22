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Спасли школьницу и двух котов: два жилых дома загорелись в Калининском районе

Из-за сильного задымления девочка не могла выбраться из дома сама

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В пожаре никто не пострадал

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Сегодня днем, 22 сентября, в Калининском районе произошел пожар в двух частных домах и надворных постройках. Из огня спасли ребенка и двух котов.

О пожаре в МЧС сообщил очевидец в 13:31. Пожарные выехали на место происшествия на улице 2-й Газовой. К моменту прибытия горела баня, первый этаж частного дома и кровля еще одного дома.

— По словам хозяев, в одном из горящих жилых домов находилась девочка — из-за сильного задымления и огня она не могла самостоятельно покинуть здание. Звеном газодымозащитной службы 16-летняя девочка при помощи спасательных устройств была спасена, не пострадала. Также из горящих помещений были эвакуированы два кота, документы и ценные вещи, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

На месте работали семь единиц техники и 22 пожарных. Открытое горение ликвидировали в 14:43.

В конце августа пожарные спасли в Новосибирске кота, который находился в горящей двухэтажке в Ленинском районе. Его хозяин попал в реанимацию, и животному пришлось жить в подъезде, где за ним присматривали соседи.

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Калининский районКотПожар
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