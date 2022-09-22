Спасли школьницу и двух котов: два жилых дома загорелись в Калининском районе

Сегодня днем, 22 сентября, в Калининском районе произошел пожар в двух частных домах и надворных постройках. Из огня спасли ребенка и двух котов.



О пожаре в МЧС сообщил очевидец в 13:31. Пожарные выехали на место происшествия на улице 2-й Газовой. К моменту прибытия горела баня, первый этаж частного дома и кровля еще одного дома.

