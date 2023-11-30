«Дома будешь законы устанавливать»: кондуктор в Новосибирске обматерила студентку за отказ платить наличкой

— Я хотела приложить карту студенческую, на что она ответила: «Куда вы прикладываете, терминал не работает!». Я спросила: «И что делать теперь?». Кондуктор сказала оплачивать наличными или переводом, — написала сибирячка.



На это девушка ответила, что если терминал не работает, то она имеет право не расплачиваться за проезд. С ее слов, из-за этого кондуктор стала вести себя агрессивно.