«Дома будешь законы устанавливать»: кондуктор в Новосибирске обматерила студентку за отказ платить наличкой

Сибирячка заявила, что поругалась с кондуктором автобуса №98 из-за поломки терминала оплаты. Девушка не смогла расплатиться студенческой картой, а кондуктор, по ее словам, стала требовать оплату наличными или переводом, а после отказа обматерила девушку.
Об этом пассажирка написала в группу «АСТ-54» во «ВКонтакте». По ее словам, инцидент произошел утром 29 ноября около 10:00. Кондуктор подошла к пассажирке и не подала терминал.
— Я хотела приложить карту студенческую, на что она ответила: «Куда вы прикладываете, терминал не работает!». Я спросила: «И что делать теперь?». Кондуктор сказала оплачивать наличными или переводом, — написала сибирячка.
На это девушка ответила, что если терминал не работает, то она имеет право не расплачиваться за проезд. С ее слов, из-за этого кондуктор стала вести себя агрессивно.
— Кондуктор начала кричать и грубить, дословно: «Ты дома ****** будешь свои законы устанавливать!». Я ответила: «Во-первых, мы на «ты» не переходили, а во-вторых, прочитайте закон», — рассказала девушка.
На следующей остановке «Театр Глобус» кондуктор якобы сказала девушке выходить, но та продолжила сидеть. Пассажирка спросила, применит ли кондуктор силу, на что та ответила, что да, если девушка не выйдет.
— После у неё резко и неожиданно заработал терминал. Я приложила карту, она грубо кинула чек мне в руку, и к другим пассажирам она подходила с уже работающим терминалом, — заявила сибирячка.
По информации сайта ЦУГАЭТ, на маршруте №98 работает ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1». НГС обратился в диспетчерскую перевозчика, там сообщили, что жалоба на действия кондуктора не поступала. Информацию об инциденте обещали передать руководству.
После того, как в новосибирском транспорте ввели оплату через терминалы, горожане неоднократно сталкивались с проблемами при оплате проезда. Рассказываем, что делать в таких ситуациях.