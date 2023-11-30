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«Дома будешь законы устанавливать»: кондуктор в Новосибирске обматерила студентку за отказ платить наличкой

Инцидент произошел в новосибирском автобусе №98

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Об инциденте сообщила пассажирка

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Сибирячка заявила, что поругалась с кондуктором автобуса №98 из-за поломки терминала оплаты. Девушка не смогла расплатиться студенческой картой, а кондуктор, по ее словам, стала требовать оплату наличными или переводом, а после отказа обматерила девушку.

Об этом пассажирка написала в группу «АСТ-54» во «ВКонтакте». По ее словам, инцидент произошел утром 29 ноября около 10:00. Кондуктор подошла к пассажирке и не подала терминал.

— Я хотела приложить карту студенческую, на что она ответила: «Куда вы прикладываете, терминал не работает!». Я спросила: «И что делать теперь?». Кондуктор сказала оплачивать наличными или переводом, — написала сибирячка.

На это девушка ответила, что если терминал не работает, то она имеет право не расплачиваться за проезд. С ее слов, из-за этого кондуктор стала вести себя агрессивно.

— Кондуктор начала кричать и грубить, дословно: «Ты дома ****** будешь свои законы устанавливать!». Я ответила: «Во-первых, мы на «ты» не переходили, а во-вторых, прочитайте закон», — рассказала девушка.

По словам девушки, в салоне автобуса висело объявление о том, что проехать можно бесплатно, если терминал оплаты не работает

По словам девушки, в салоне автобуса висело объявление о том, что проехать можно бесплатно, если терминал оплаты не работает

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На следующей остановке «Театр Глобус» кондуктор якобы сказала девушке выходить, но та продолжила сидеть. Пассажирка спросила, применит ли кондуктор силу, на что та ответила, что да, если девушка не выйдет.

— После у неё резко и неожиданно заработал терминал. Я приложила карту, она грубо кинула чек мне в руку, и к другим пассажирам она подходила с уже работающим терминалом, — заявила сибирячка.

По информации сайта ЦУГАЭТ, на маршруте №98 работает ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1». НГС обратился в диспетчерскую перевозчика, там сообщили, что жалоба на действия кондуктора не поступала. Информацию об инциденте обещали передать руководству.

После того, как в новосибирском транспорте ввели оплату через терминалы, горожане неоднократно сталкивались с проблемами при оплате проезда. Рассказываем, что делать в таких ситуациях.

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АвтобусОплата проездаКондукторНовосибирск
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