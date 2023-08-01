Кондуктор автобуса до Тюленина разложил канцелярские кнопки на перегородке — как его накажут

Жительница Новосибирска Ульяна Головко заметила, что кондуктор автобуса №28 оградил свое рабочее место канцелярскими кнопками. По словам пассажирки, он прикрепил их тонкой перегородке, которая отделяет кресло кондуктора от дверей автобуса.
— Некоторые люди заходили и не успевали взяться за поручень, как автобус начинал движение, соответственно, пытались схватиться хоть за что-то. К счастью, за кнопки не схватились, — рассказала возмущенная сибирячка.
По словам женщины, ситуация осложнялась тем, что она ехала в автобус в час пик, и толпе пассажиров просто не за что было держаться, а свободные поручни располагались слишком высоко
— Я так полагаю, кондуктор решил оградиться от «лишних» рук, — предположила пассажирка. — Очень опасная ситуация, особенно учитывая, как ездит общественный транспорт: резкий газ и такой же тормоз. Все люди летают по салону, пытаясь ухватиться в полете хоть за что-то. Особенно опасно это для детей и стариков, которые могут залететь туда не рукой, а глазом.
По словам Ульяны, спрашивать у кондуктора, зачем он огородил рабочее место опасным «забором», она не рискнула: мужчина был не в духе, и прикрикивал на пассажиров. Вместо этого женщина сфотографировала опасный апгрейд рабочего места и номер автобуса, в котором заметила его.
Маршрут №28 (улица Тюленина — Пригородный простор) обслуживает перевозчик «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1». НГС связался с директором компании перевозчика. По слова Галины Земеровой о ситуации в автобусе она узнала от журналистов:
— Это, конечно, безобразие. Посмотрев фото, позвонили сразу кондуктору, в автобусе все уже убрали. Кондуктора за такое отношение к пассажирам накажем: будет выговор, — заявила Галина Земерова.
По данным сервиса Контур.фокус, «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» существует с 2002 года. Учредительницами компании выступают Надежда Портнягина (66,6%) и Галина Земерова (33,4%). Последняя также является директором предприятия. По состоянию на конец 2022 года, выручка компании-перевозчика составила 422,4 миллиона рублей, а чистая прибыль — 33 тысячи рублей.
Ранее НГС писал о том, как школьника дважды за месяц высадили из автобуса №43. Перевозчик сначала был уверен, что ребенок все придумал, а потом поговорил с водителем.