Кондуктор автобуса до Тюленина разложил канцелярские кнопки на перегородке — как его накажут

По словам женщины, ситуация осложнялась тем, что она ехала в автобус в час пик, и толпе пассажиров просто не за что было держаться, а свободные поручни располагались слишком высоко

— Я так полагаю, кондуктор решил оградиться от «лишних» рук, — предположила пассажирка. — Очень опасная ситуация, особенно учитывая, как ездит общественный транспорт: резкий газ и такой же тормоз. Все люди летают по салону, пытаясь ухватиться в полете хоть за что-то. Особенно опасно это для детей и стариков, которые могут залететь туда не рукой, а глазом.