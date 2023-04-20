Школьника высадили из автобуса в Новосибирске на полпути второй раз за месяц — что говорит перевозчик

Сибирячка Ольга Ушакова заявила, что ее сына высадили на полпути из автобуса
— Всё было, как и в прошлый раз. На предпоследней остановке, «Федора Горячева», вышли все, остался только сын. Водитель грубо сказал, что будет разворачиваться, — рассказала мать мальчика Ольга. — Сын спросил: «А вы что, дальше не поедете?» Водитель опять же грубо сказал, что нет.
По словам женщины, ребенок не стал спорить и пошел домой пешком, потому что испугался мужчины. Но на этот раз мальчик догадался снять номер отъезжающего автобуса на камеру мобильного телефона.
Маршрут № 43 («Микрорайон Чистая Слобода» — «Белые Росы») обслуживают два перевозчика, автобус, который сфотографировал мальчик, относится к ООО «Диамант-1».
В марте представители перевозчика усомнились в том, что такое произошло. В этот раз, зная номер автобуса, они вычислили водителя, который был за рулем.
— Поговорили с водителем. Действительно, оба раза это был один и тот же человек, — рассказал НГС заместитель директора по связям с общественностью компании Александр Второв. — До конечной он действительно не доехал, отметку о том, что завершил рейс, не поставил. Сегодня у него выходной, завтра снимаем его с рейса и будем проводить разбирательство. Водитель будет наказан, диспетчер, которая это не отследила, тоже.
Представитель перевозчика заметил, что второй инцидент произошел даже несмотря на то, что после происшествия
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