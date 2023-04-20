Школьника высадили из автобуса в Новосибирске на полпути второй раз за месяц — что говорит перевозчик

— Всё было, как и в прошлый раз. На предпоследней остановке, «Федора Горячева», вышли все, остался только сын. Водитель грубо сказал, что будет разворачиваться, — рассказала мать мальчика Ольга. — Сын спросил: «А вы что, дальше не поедете?» Водитель опять же грубо сказал, что нет.