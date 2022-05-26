СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 56.30
eur 57.92
Тема дняНовый глава транспортного комитета в Заксобрании
Все новости
Все новости

Руководитель ПАТП-5 Валерий Ильенко возглавил комитет по транспортной политике в Заксобрании НСО

Перед этим он оставил пост вице-спикера Заксобрания

1 296
26 мая Валерий Ильенко занял новую должность в Заксобрании

26 мая Валерий Ильенко занял новую должность в Заксобрании

Поделиться

На сессии Заксобрания Новосибирской области 26 мая Валерий Ильенко возглавил комитет по транспортной, промышленной и информационной политике. Предыдущий глава комитета Майис Мамедов, депутат от «Единой России», попросил освободить его от должности.

Валерий Ильенко, депутат от «Единой России» и руководитель ПАТП-5, до 26 мая был вице-спикером Заксобрания. На сессии 26 мая он сложил полномочия вице-спикера Заксобрания и стал руководителем транспортного комитета, уточнили в «Ведомостях Заксобрания».

Валерий Ильенко — депутат Заксобрания Новосибирской области, курирует комитет по транспортной, промышленной и информационной политике. Является одним из ключевых единороссов в регионе — заместителем секретаря новосибирского отделения партии. Имеет звание заслуженного работника транспорта РФ. Руководит МУП ПАТП-5 с 2005 года. Предприятие обслуживает в том числе несколько городских маршрутов (перевозка на маршрутках по нерегулируемому тарифу).

В январе 2022 года НГС рассказывал, как убыточный МУП годами арендует Audi A6 для директора Валерия Ильенко.

По теме

ЗаксобраниеПАТПдепутат
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2