Руководитель ПАТП-5 Валерий Ильенко возглавил комитет по транспортной политике в Заксобрании НСО
Перед этим он оставил пост вице-спикера Заксобрания
На сессии Заксобрания Новосибирской области
Валерий Ильенко, депутат от «Единой России» и руководитель
Валерий Ильенко — депутат Заксобрания Новосибирской области, курирует комитет по транспортной, промышленной и информационной политике. Является одним из ключевых единороссов в регионе — заместителем секретаря новосибирского отделения партии. Имеет звание заслуженного работника транспорта РФ. Руководит МУП
В январе 2022 года НГС рассказывал, как убыточный МУП годами арендует Audi A6 для директора Валерия Ильенко.