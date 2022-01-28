Властелин колец: как убыточный МУП годами арендует Audi A6 для директора — вице-спикера Заксобрания

Скандальная закупка

В декабре прошлого года муниципальное транспортное предприятие ПАТП-5 объявило закупку на аренду премиальной машины. По условиям договора, поставщик должен был предоставить в аренду «автотранспортное средство без экипажа для перевозки пассажиров» сроком на один год — с 1 января по 31 декабря 2022 года. Сумма закупки — 705 тысяч рублей — столько предприятие предлагало за аренду нужной машины.

В качестве требований к машине заказчик лишь указал, что нужен «автомобиль, отвечающий требованиям транспортировки пассажиров». Закупка проходила у единственного поставщика. В итоге договор на аренду Audi А6 заключили с индивидуальным предпринимателем Федяевым Василием Васильевичем, который предоставляет услуги по перевозкам и находится по тому же адресу, что и ПАТП-5 — на Нижегородской, 272.



По данным «Контур.Фокус», Василий Федяев также является и директором ООО «Спецтехтранснск», которое зарегистрировано на Доватора, 11 — там же, где часть площадей, принадлежащих ПАТП-5. Помимо перевозок, «Спецтехтранснск» занимается охранной деятельностью, «деятельностью по расследованию», «по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса». На конец 2020 года у компании был убыток 3,8 миллиона рублей.

