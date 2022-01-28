Властелин колец: как убыточный МУП годами арендует Audi A6 для директора — вице-спикера Заксобрания

Дорогие машины для чиновников и руководителей муниципальных предприятий — всегда богатая тема для обсуждений. Так случилось и с премиальной Audi A6, арендованной на год муниципальным парком ПАТП-5, которым руководит заместитель председателя областного Заксобрания, единоросс Валерий Ильенко. Годовой договор на аренду обошелся предприятию в 700 тысяч, правда, в руководстве изначально сказали, что никакого договора уже и нет, потому что машину разбили. Но через несколько дней директора МУПа заметили на новой Audi А6 — машина привезла его к зданию Заксобрания. Он сказал, что это другая машина, которая не имеет отношения к той закупке. НГС выяснил, в какой точке переплелись судьбы двух немецких седанов.
Скандальная закупка
В декабре прошлого года муниципальное транспортное предприятие ПАТП-5 объявило закупку на аренду премиальной машины. По условиям договора, поставщик должен был предоставить в аренду «автотранспортное средство без экипажа для перевозки пассажиров» сроком на один год — с 1 января по 31 декабря 2022 года. Сумма закупки — 705 тысяч рублей — столько предприятие предлагало за аренду нужной машины.
В качестве требований к машине заказчик лишь указал, что нужен «автомобиль, отвечающий требованиям транспортировки пассажиров». Закупка проходила у единственного поставщика. В итоге договор на аренду Audi А6 заключили с индивидуальным предпринимателем Федяевым Василием Васильевичем, который предоставляет услуги по перевозкам и находится по тому же адресу, что и ПАТП-5 — на Нижегородской, 272.
По данным «Контур.Фокус», Василий Федяев также является и директором ООО «Спецтехтранснск», которое зарегистрировано на Доватора, 11 — там же, где часть площадей, принадлежащих ПАТП-5. Помимо перевозок, «Спецтехтранснск» занимается охранной деятельностью, «деятельностью по расследованию», «по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса». На конец 2020 года у компании был убыток 3,8 миллиона рублей.
Интерес горожан и СМИ прикован к этой ситуации, так как муниципальное предприятие терпит убытки, но при этом тратит деньги на аренду машины, предположительно у своих знакомых. По данным «Контур.Фокус», выручка ПАТП-5 в 2020 году составляла 107,7 миллиона рублей, а чистый убыток — 5,7 миллиона. К тому же руководитель предприятия — довольно значимая фигура.
Валерий Ильенко — заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области, курирует комитет по транспортной, промышленной и информационной политике. Является одним из ключевых единороссов в регионе — заместителем секретаря новосибирского отделения партии. Имеет звание Заслуженного работника транспорта РФ. Руководит МУП ПАТП-5 с 2005 года. Предприятие обслуживает в том числе несколько городских маршрутов (перевозка на маршрутках по нерегулируемому тарифу).
14 января, когда только стало известно об аренде машины, Валерий Ильенко заявил НГС, что больше нет никаких договоров.
— Попали в аварию и разбили ее, расторгли все договора. Ну, машина разбита, нет машины, — коротко ответил он.
И снова Audi A6
25 января Валерий Ильенко приехал к зданию Заксобрания НСО на черной Audi A6 с красивым номером о054оо154 — там в это время проходило очередное заседание транспортного комитета, который курирует депутат. Услышав вопрос журналиста про эту машину, директор ПАТП-5 сказал, что это совсем не то авто, о котором шла речь в закупке. По его словам, это совсем другая Audi.
— Нет, это не отремонтированная машина. Эта машина не имеет отношения к предприятию, — ответил НГС Ильенко. — Это машина предприятия, которая находится у предприятия, которое работает, если не ошибаюсь, уже лет 7 или 8 (приведено дословно. — Прим. ред.). Машина главного инженера ПАТП-5.
После запутанного объяснения он попросил «писать поаккуратнее» и посетовал на то, что от таких публикаций к вечеру портится настроение. Да и вообще, выяснять тут нечего, никакого закона он не нарушил. Вместе с этим Валерий Ильенко поблагодарил за публикацию, где перечислили расценки на аренду других машин, которая намного дороже, чем аренда немецкой марки.
— Что выяснять? Выясняли. Взять в аренду Camry стоит 90 тысяч, а Audi — 58 тысяч. Но не читают эти строчки, сразу начинают поливать грязью. Думаете, приятно что ли? — возмутился вице-спикер областного парламента. — Мы не нарушили закон. Мы ничего не нарушили абсолютно. Любому докажу, что выгоднее взять машину в аренду, нежели ее покупать. Об этом говорят все на каждом углу. Делали попытки — и в мэрии на аутсорсинг брать машину, там как-то не получилось, потому что связывались с такси. А так компания обслуживает, и с ними работать выгоднее экономически. Это я любому докажу, любому скажу.
Руководитель ПАТП-5 подчеркнул, что не заслужил таких поливаний, проработав на предприятии 41 год.
— Та машина разбита. Уже третий месяц мы не можем даже разобраться, отправить документы в страховку. Там процедуры такие длиннющие. То есть не мы, а лизинговая компания, у которой арендуем, — уточнил Валерий Ильенко. — 1 декабря произошло, уже скоро 1 февраля, а практически ничего не сдвинулось. Там процедура длинная — пока разбор, пока решение, потом только начинаются практические действия по восстановлению, списания.
По данным сайта госзакупок, контракт на аренду премиальной машины заключили 23 декабря, намного позже озвученной руководителем предприятия датой аварии.
— Это же не новый контракт, он годовой. Год закончился, снова перезаключили. И предыдущая машина. Не предыдущая, а машина, с которой заключили контракт, он же не 2020-го, не 2021 года. Он закончился, в декабре снова провели торги для того, чтобы продолжить, — немного запутанно объяснил нестыковку депутат. И тут же отметил, что с дальнейшей судьбой контракта пока непонятно, поэтому не исключает варианта оставить машину, на которой ездит с 2016 года.
Затем Валерий Ильенко добавил, что до 2016 года машина была в аренде, а в 2020-м или в 2021 году ее выкупили по остаточной стоимости и теперь она на балансе предприятия.
Слова директора о давней практике по аренде Audi A6 подтверждает сайт госзакупок. Так, в августе 2020 года предприятие заключило контракт с тем же Федяевым на сумму 487 тысяч рублей на аренду Audi на 4 месяца. А 1 февраля 2021 года — на аренду уже двух Audi на 11 месяцев за 1 миллион 292 тысячи рублей. То есть на момент заключения нового договора (23 декабря 2021 года) в аренде у МУПа должно было быть сразу два немецких авто.
Более того, в планах закупок предприятия уже на этот, 2022 год, заключение договора на сумму 705 тысяч рублей — также на аренду машины с 30 декабря 2022 по 1 декабря 2023 года.
Чей Audi A6 у Заксобрания
По данным базы Российского союза автостраховщиков, машина, на которой сейчас ездит Валерий Ильенко, принадлежит московской лизинговой компании «ЕВРОПЛАН». Транспорт используется в Новосибирской области, машиной может управлять неограниченное число водителей. Если проще: машина пока в лизинге у московской фирмы — то есть некий собственник платит за нее автомобильный кредит.
По данным открытых источников, год выпуска Audi A6 c номером о054оо154 — 2019-й. По ПТС числится один владелец — ООО «Перевозчик» (эта же компания указана как страхователь в документах ОСАГО).
По данным сервиса nomerogram.ru, где можно узнать историю автомобиля по номеру, Audi выписывали штрафы за превышение скорости. Но неоплаченных штрафов нет.
Согласно отчету c Drom.ru, эту машину продавали в дилерском центре Audi в Москве за 4,3 миллиона рублей с 10 июля 2020 года. 25 августа 2020 года автомобиль зарегистрирован на физлицо. Из Германии в Россию (по данным ФТС) немецкий седан привезли в ноябре 2019 года.
А был ли Audi
Если в этой истории и правда все-таки два автомобиля, то в аварию они попали в один день — 1 декабря. По крайней мере, такие данные есть в отчете vin.drom.ru по нынешней машине руководителя ПАТП-5. 1 же декабря произошла авария и на машине, которую, по словам Валерия Ильенко, так и не арендовали.
На схеме повреждений машины из справки по номеру видно, что в аварии пострадала передняя левая часть машины: повреждения стекол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов (в том числе, зеркал), а также царапины, сколы, потертости лакокрасочного покрытия или пластиковых конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля. На участках, отмеченных желтым цветом: вмятины, вырывы, заломы, перекосы, разрывы и другие повреждения с изменением геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля.
В справке нет сведений о расчетах стоимости ремонтных работ, регистрации машины в качестве такси, и нет информации о прохождении технического осмотра. Кстати, по последнему пункту техосмотра быть и не может, потому что в первые четыре года его не проводят.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой пояснить, является ли действующим контракт на аренду Audi A6, заключенный 23 декабря. И есть ли на балансе предприятия автомобиль Audi A6, на которой ездит руководитель. В пресс-центре уточнили, что передали запрос в МУП, на момент публикации ответа не поступило.
В конце декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников получил в свое распоряжение представительский Mercedes-Benz S-Класс 2019 года. Историю машины узнал авторедактор НГС Дмитрий Косенко.