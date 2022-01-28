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Тема дняУбыточный МУП годами арендует Audi A6 депутату
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Властелин колец: как убыточный МУП годами арендует Audi A6 для директора — вице-спикера Заксобрания

Договоры на аренду немецких машин заключаются не меньше 2 лет

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Премиальную машину ПАТП-5 арендуют не первый год

Премиальную машину ПАТП-5 арендуют не первый год

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Дорогие машины для чиновников и руководителей муниципальных предприятий — всегда богатая тема для обсуждений. Так случилось и с премиальной Audi A6, арендованной на год муниципальным парком ПАТП-5, которым руководит заместитель председателя областного Заксобрания, единоросс Валерий Ильенко. Годовой договор на аренду обошелся предприятию в 700 тысяч, правда, в руководстве изначально сказали, что никакого договора уже и нет, потому что машину разбили. Но через несколько дней директора МУПа заметили на новой Audi А6 — машина привезла его к зданию Заксобрания. Он сказал, что это другая машина, которая не имеет отношения к той закупке. НГС выяснил, в какой точке переплелись судьбы двух немецких седанов.

Скандальная закупка


В декабре прошлого года муниципальное транспортное предприятие ПАТП-5 объявило закупку на аренду премиальной машины. По условиям договора, поставщик должен был предоставить в аренду «автотранспортное средство без экипажа для перевозки пассажиров» сроком на один год — с 1 января по 31 декабря 2022 года. Сумма закупки — 705 тысяч рублей — столько предприятие предлагало за аренду нужной машины.

В качестве требований к машине заказчик лишь указал, что нужен «автомобиль, отвечающий требованиям транспортировки пассажиров». Закупка проходила у единственного поставщика. В итоге договор на аренду Audi А6 заключили с индивидуальным предпринимателем Федяевым Василием Васильевичем, который предоставляет услуги по перевозкам и находится по тому же адресу, что и ПАТП-5 — на Нижегородской, 272.

По данным «Контур.Фокус», Василий Федяев также является и директором ООО «Спецтехтранснск», которое зарегистрировано на Доватора, 11 — там же, где часть площадей, принадлежащих ПАТП-5. Помимо перевозок, «Спецтехтранснск» занимается охранной деятельностью, «деятельностью по расследованию», «по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса». На конец 2020 года у компании был убыток 3,8 миллиона рублей.

Интерес горожан и СМИ прикован к этой ситуации, так как муниципальное предприятие терпит убытки, но при этом тратит деньги на аренду машины, предположительно у своих знакомых. По данным «Контур.Фокус», выручка ПАТП-5 в 2020 году составляла 107,7 миллиона рублей, а чистый убыток — 5,7 миллиона. К тому же руководитель предприятия — довольно значимая фигура.

Валерий Ильенко — заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области, курирует комитет по транспортной, промышленной и информационной политике. Является одним из ключевых единороссов в регионе — заместителем секретаря новосибирского отделения партии. Имеет звание Заслуженного работника транспорта РФ. Руководит МУП ПАТП-5 с 2005 года. Предприятие обслуживает в том числе несколько городских маршрутов (перевозка на маршрутках по нерегулируемому тарифу).

14 января, когда только стало известно об аренде машины, Валерий Ильенко заявил НГС, что больше нет никаких договоров.

— Попали в аварию и разбили ее, расторгли все договора. Ну, машина разбита, нет машины, — коротко ответил он.

И снова Audi A6


25 января Валерий Ильенко приехал к зданию Заксобрания НСО на черной Audi A6 с красивым номером о054оо154 — там в это время проходило очередное заседание транспортного комитета, который курирует депутат. Услышав вопрос журналиста про эту машину, директор ПАТП-5 сказал, что это совсем не то авто, о котором шла речь в закупке. По его словам, это совсем другая Audi.

— Нет, это не отремонтированная машина. Эта машина не имеет отношения к предприятию, — ответил НГС Ильенко. — Это машина предприятия, которая находится у предприятия, которое работает, если не ошибаюсь, уже лет 7 или 8 (приведено дословно. — Прим. ред.). Машина главного инженера ПАТП-5.

Audi A6 с красивым номером у здания Заксобрания области

Audi A6 с красивым номером у здания Заксобрания области

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После запутанного объяснения он попросил «писать поаккуратнее» и посетовал на то, что от таких публикаций к вечеру портится настроение. Да и вообще, выяснять тут нечего, никакого закона он не нарушил. Вместе с этим Валерий Ильенко поблагодарил за публикацию, где перечислили расценки на аренду других машин, которая намного дороже, чем аренда немецкой марки.

— Что выяснять? Выясняли. Взять в аренду Camry стоит 90 тысяч, а Audi — 58 тысяч. Но не читают эти строчки, сразу начинают поливать грязью. Думаете, приятно что ли? — возмутился вице-спикер областного парламента. — Мы не нарушили закон. Мы ничего не нарушили абсолютно. Любому докажу, что выгоднее взять машину в аренду, нежели ее покупать. Об этом говорят все на каждом углу. Делали попытки — и в мэрии на аутсорсинг брать машину, там как-то не получилось, потому что связывались с такси. А так компания обслуживает, и с ними работать выгоднее экономически. Это я любому докажу, любому скажу.

Руководитель ПАТП-5 подчеркнул, что не заслужил таких поливаний, проработав на предприятии 41 год.

— Та машина разбита. Уже третий месяц мы не можем даже разобраться, отправить документы в страховку. Там процедуры такие длиннющие. То есть не мы, а лизинговая компания, у которой арендуем, — уточнил Валерий Ильенко. — 1 декабря произошло, уже скоро 1 февраля, а практически ничего не сдвинулось. Там процедура длинная — пока разбор, пока решение, потом только начинаются практические действия по восстановлению, списания.

Фото Audi A6 в отчете «Номерограма» — сервиса по проверке авто по госномеру

Фото Audi A6 в отчете «Номерограма» — сервиса по проверке авто по госномеру

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По данным сайта госзакупок, контракт на аренду премиальной машины заключили 23 декабря, намного позже озвученной руководителем предприятия датой аварии.

— Это же не новый контракт, он годовой. Год закончился, снова перезаключили. И предыдущая машина. Не предыдущая, а машина, с которой заключили контракт, он же не 2020-го, не 2021 года. Он закончился, в декабре снова провели торги для того, чтобы продолжить, — немного запутанно объяснил нестыковку депутат. И тут же отметил, что с дальнейшей судьбой контракта пока непонятно, поэтому не исключает варианта оставить машину, на которой ездит с 2016 года.

Затем Валерий Ильенко добавил, что до 2016 года машина была в аренде, а в 2020-м или в 2021 году ее выкупили по остаточной стоимости и теперь она на балансе предприятия.

Слова директора о давней практике по аренде Audi A6 подтверждает сайт госзакупок. Так, в августе 2020 года предприятие заключило контракт с тем же Федяевым на сумму 487 тысяч рублей на аренду Audi на 4 месяца. А 1 февраля 2021 года — на аренду уже двух Audi на 11 месяцев за 1 миллион 292 тысячи рублей. То есть на момент заключения нового договора (23 декабря 2021 года) в аренде у МУПа должно было быть сразу два немецких авто.

Более того, в планах закупок предприятия уже на этот, 2022 год, заключение договора на сумму 705 тысяч рублей — также на аренду машины с 30 декабря 2022 по 1 декабря 2023 года.

Чей Audi A6 у Заксобрания


Фото из объявления о продаже автомобиля (отчет «Номерограма»)

Фото из объявления о продаже автомобиля (отчет «Номерограма»)

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По данным базы Российского союза автостраховщиков, машина, на которой сейчас ездит Валерий Ильенко, принадлежит московской лизинговой компании «ЕВРОПЛАН». Транспорт используется в Новосибирской области, машиной может управлять неограниченное число водителей. Если проще: машина пока в лизинге у московской фирмы — то есть некий собственник платит за нее автомобильный кредит.

По данным открытых источников, год выпуска Audi A6 c номером о054оо154 — 2019-й. По ПТС числится один владелец — ООО «Перевозчик» (эта же компания указана как страхователь в документах ОСАГО).

По данным сервиса nomerogram.ru, где можно узнать историю автомобиля по номеру, Audi выписывали штрафы за превышение скорости. Но неоплаченных штрафов нет.

Согласно отчету c Drom.ru, эту машину продавали в дилерском центре Audi в Москве за 4,3 миллиона рублей с 10 июля 2020 года. 25 августа 2020 года автомобиль зарегистрирован на физлицо. Из Германии в Россию (по данным ФТС) немецкий седан привезли в ноябре 2019 года.

А был ли Audi

Если в этой истории и правда все-таки два автомобиля, то в аварию они попали в один день — 1 декабря. По крайней мере, такие данные есть в отчете vin.drom.ru по нынешней машине руководителя ПАТП-5. 1 же декабря произошла авария и на машине, которую, по словам Валерия Ильенко, так и не арендовали.

Схема повреждений машины после ДТП

Схема повреждений машины после ДТП

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На схеме повреждений машины из справки по номеру видно, что в аварии пострадала передняя левая часть машины: повреждения стекол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов (в том числе, зеркал), а также царапины, сколы, потертости лакокрасочного покрытия или пластиковых конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля. На участках, отмеченных желтым цветом: вмятины, вырывы, заломы, перекосы, разрывы и другие повреждения с изменением геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля.

В справке нет сведений о расчетах стоимости ремонтных работ, регистрации машины в качестве такси, и нет информации о прохождении технического осмотра. Кстати, по последнему пункту техосмотра быть и не может, потому что в первые четыре года его не проводят.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой пояснить, является ли действующим контракт на аренду Audi A6, заключенный 23 декабря. И есть ли на балансе предприятия автомобиль Audi A6, на которой ездит руководитель. В пресс-центре уточнили, что передали запрос в МУП, на момент публикации ответа не поступило.

В конце декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников получил в свое распоряжение представительский Mercedes-Benz S-Класс 2019 года. Историю машины узнал авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

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ПАТП-5госзакупкиAudi A6
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