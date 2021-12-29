Губернатор Травников получил свежий Mercedes S-Класс — изучаем салон представительского авто

Глава Новосибирской области Андрей Травников получил в свое распоряжение черный представительский Mercedes-Benz S-Класс — теперь его возят на этой машине с синей мигалкой и в сопровождении машины ГИБДД. Этот автомобиль не совсем новый, 2019 года. История и обзор машины — в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.



Несколько новосибирских водителей обратили внимание НГС на новый Mercedes с синей мигалкой и номером А 001 АА 54, который передвигается по улицам города в сопровождении полиции. Один из них снял машину на видео и попросил разобраться, кто на ней ездит.

