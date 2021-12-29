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Тема дняГубернатор НСО получил свежий Mercedes S-Класс
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Губернатор Травников получил свежий Mercedes S-Класс — изучаем салон представительского авто

НГС разобрался в истории машины — ее продавали в салоне почти за 13 миллионов

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Mercedes-Benz S-Класс на одном из мероприятий

Mercedes-Benz S-Класс на одном из мероприятий

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Глава Новосибирской области Андрей Травников получил в свое распоряжение черный представительский Mercedes-Benz S-Класс — теперь его возят на этой машине с синей мигалкой и в сопровождении машины ГИБДД. Этот автомобиль не совсем новый, 2019 года. История и обзор машины — в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Несколько новосибирских водителей обратили внимание НГС на новый Mercedes с синей мигалкой и номером А 001 АА 54, который передвигается по улицам города в сопровождении полиции. Один из них снял машину на видео и попросил разобраться, кто на ней ездит.

История автомобиля, комментарии собственников

Итак, что мы имеем — Mercedes-Benz S-Класс 450 4MATIC, 2019 года выпуска. Автомобиль, по данным федерального сервиса Auto.ru, был ввезен в Россию из Эстонии и в марте 2019-го выставлен на продажу на этом же сервисе за 11 859 808 рублей. Машина находилась во флагманском салоне «Мерседес-Бенц РУС» на Ленинградском проспекте в Москве. По данным «Автотеки» сервиса «Авито», в сентябре 2020 года машина попала в Оренбург, где ее выставили за 12 859 808 рублей.

По данным Auto.ru, подобный подержанный автомобиль на данный момент стоит 5 790 000 — 9 100 000 рублей в зависимости от состояния, пробега и дополнительных опций.

Автомобиль на момент продажи

Автомобиль на момент продажи

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Согласно отчету Auto.ru, первичная регистрация «Мерседеса» состоялась 2 ноября 2020 года, собственником по ПТС стало новосибирское акционерное общество «Управляющая компания "Промышленно-логистический парк"» (АО УК «ПЛП»), которой правительство области владеет через другое АО — «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

В управляющей компании «Промышленно-логистический парк» уточнили НГС, что машина была куплена на собственные средства компании, полученные за счет оказания услуг резидентам и пользователям инфраструктуры парка. Этот автомобиль понадобился для приема делегаций высокого уровня — в парке работают крупные федеральные и международные компании.

По информации учреждения, позднее, в связи с изменившейся ситуацией, сокращением количества очных визитов, было принято решение о сокращении автомобильного парка и уменьшении расходов на его содержание:

— В связи с этим было принято решение о безвозмездной передаче автомобиля Mercedes-Benz ГКУ «Хозяйственное управление» для дальнейшего его использования в рамках уставной деятельности, — объяснили в «ПЛП».

По данным Auto.ru, в сентябре 2021 года машина была передана ГКУ «Хозяйственное управление», которое отвечает в том числе за автомобиль губернатора. Управляющий делами губернатора и правительства Новосибирской области Виталий Манев в ответ на запрос редакции это подтвердил.

— Автомобиль Mercedes-Benz S 450 4 MATIC 2019 года выпуска с государственным номером А001АА 54 принадлежит государственному казенному учреждению «Хозяйственное управление» с сентября 2021 года, передан от предприятия, принадлежащего правительству Новосибирской области, используется для транспортного обеспечения губернатора Новосибирской области вместо Mercedes-Benz S 500 4 MATIC 2007 года выпуска, — сообщил в ответе Манев.

Казенное учреждение «Хозяйственное управление» на сайте Российского союза страховщиков указано страхователем и собственником «Мерседеса». Авто застраховано по ОСАГО в «АльфаСтраховании» без ограничений на допуск к управлению всего за 5 327 рублей.

АО «Управляющая компания "Промышленно-логистический парк"» — это коммерческая компания, которой правительство владеет через другое акционерное общество — «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области». У первого АО за 2020 год выручка — 267 миллионов рублей, чистый убыток — 150 миллионов. У второго АО выручка — 125,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,1 миллиона.

Обзор автомобиля

Это S-Класс в кузове W222, рестайл, двигатель 3 литра турбо, 367 л. с., полный привод. Салон черный кожаный с полированными ореховыми вставками.

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Сзади мониторы, два раздельных кресла с электроприводами и массажем, можно разместиться полулежа. У правого пассажира есть еще подставка под ноги, чтобы вытянуться, а переднее кресло перед ним максимально отодвигается.

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Тут вообще много чего есть, но из интересных технологичных штуковин можно отметить интеллектуальные не слепящие фары Intelligent Light System, устройство подачи замка ремня безопасности с подсветкой, сервозакрывание дверей, подогреваемый резервуар жидкости стеклоомывателя, подогрев подлокотников, акустическую систему Burmester Surround Sound system. Пепельница и прикуриватель тоже есть.

У меня был такой Mercedes на тестах, это хороший автомобиль. На тот момент 2 года назад ни у кого из чиновников в Новосибирске не было подобного уровня авто. Даже полпред президента Меняйло ездил на стареньком S-классе в кузове W221, доставшемся от предыдущих полпредов. И вот помню забавную ситуацию: еду в аэропорт — и Меняйло туда же. И в нашем импровизированном кортеже мой тестовый Mercedes был самым крутым.

Такой «Мерседес» был у Путина

Такой «Мерседес» был у Путина

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Между тем на сегодняшний момент Mercedes Травникова уже не является самой крутой новинкой, вышло следующее поколение S-класса в кузове W223 — вот там вообще космос. Но и этот тоже еще пойдет. На новой машине губернатора установлен проблесковый маячок, а сопровождает его полицейская «Тойота-Камри» с номерами Н 0001 54.

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губернаторновые авто«Мерседес»
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