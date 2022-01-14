Муниципальный автопарк взял в аренду премиальную Audi A6 — машину уже разбили

Новосибирское муниципальное автобусное предприятие ПАТП-5 провело государственную закупку на аренду легкового автомобиля Audi A6.
По условиям лота поставщик должен был предоставить в аренду «автотранспортное средство без экипажа для перевозки пассажиров». Год выпуска и комплектация автомобиля не указаны, стоимость годового контракта на аренду авто —
Победителем торгов, которые состоялись 23 декабря, стал некий индивидуальный предприниматель Федяев Василий Васильевич, он зарегистрирован там же, где и заказчик — по адресу Новосибирск, ул. Нижегородская, 272. Директор ПАТП-5, депутат областного заксобрания Валерий Ильенко сообщил НГС, что контракт уже пришлось расторгнуть.
— Попали в аварию и разбили ее, расторгли все договора. Ну, машина разбита, нет машины, — уточнил Ильенко. При этом депутат не уточнил, кто оказался виновен в аварии.
ПАТП-5 занимается автобусными перевозками на нескольких муниципальных маршрутах города. По данным «Контур.Фокус», выручка предприятия в 2020 году составляла 107,7 млн рублей, чистый убыток — 5,7 млн.
Стоимость годовой аренды автомобиля
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