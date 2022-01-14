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Муниципальный автопарк взял в аренду премиальную Audi A6 — машину уже разбили

Стоимость годового контракта составляла 705 000 рублей

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Актуальное поколение Audi A6

Актуальное поколение Audi A6

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Новосибирское муниципальное автобусное предприятие ПАТП-5 провело государственную закупку на аренду легкового автомобиля Audi A6.

По условиям лота поставщик должен был предоставить в аренду «автотранспортное средство без экипажа для перевозки пассажиров». Год выпуска и комплектация автомобиля не указаны, стоимость годового контракта на аренду авто — 705 000 рублей. Закупка проходила по категории «закупка у единственного подрядчика».

Победителем торгов, которые состоялись 23 декабря, стал некий индивидуальный предприниматель Федяев Василий Васильевич, он зарегистрирован там же, где и заказчик — по адресу Новосибирск, ул. Нижегородская, 272. Директор ПАТП-5, депутат областного заксобрания Валерий Ильенко сообщил НГС, что контракт уже пришлось расторгнуть.

— Попали в аварию и разбили ее, расторгли все договора. Ну, машина разбита, нет машины, — уточнил Ильенко. При этом депутат не уточнил, кто оказался виновен в аварии.

ПАТП-5 занимается автобусными перевозками на нескольких муниципальных маршрутах города. По данным «Контур.Фокус», выручка предприятия в 2020 году составляла 107,7 млн рублей, чистый убыток — 5,7 млн.

Стоимость годовой аренды автомобиля 705 000 рублей, это 58 750 рублей в месяц. Для сравнения: в частных автопарках бюджетный автомобиль Kia Rio под такси можно арендовать по цене от 1200 рублей в сутки (36 000 рублей в месяц). Toyota Camry под такси сдается по цене 3000 рублей в сутки (90 000 в месяц).

Ранее мы сообщали, что губернатор Андрей Травников получил в пользование свежий Mercedes S-Класс 2019 года выпуска, который изначально продавался за 12 859 808 рублей.

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