На Октябрьском мосту сузят проезжую часть — ограничения продлятся семь месяцев

В Новосибирске на семь месяцев сузят дорогу на Октябрьском мосту по направлению с левого берега на правый. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Гормост».
По информации учреждения, ограничения начнут действовать с 7 марта. Сужение необходимо для работ по ремонту верховой стороны на тротуарной части. Ограничения нужны для того, чтобы провести работы по усилению тротуара моста и отремонтировать проезжую часть. Подрядчик демонтирует слабый бетон тротуарной консоли, перильное и парапетное ограждение.
На первом этапе сужение вводится на длине одного пролета моста, начиная от левобережного устоя. По мере выполнения работ зона перекрытия будет продлеваться до здания на улице Большевистской, 43/1. При этом проезжая часть на противоположной стороне моста также сужена из-за ремонта тротуарной консоли.
— Работы по ремонту Октябрьского моста продлятся до ноября 2024 года, после чего все ограничения движения будут сняты, — отметили в пресс-службе МКУ «Гормост».
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста в Новосибирске стало известно в ноябре 2020 года. В сентябре 2021 года мэр Анатолий Локоть заявил, что работы перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие.
В начале октября 2021 года на новой ограде Октябрьского моста заметили странные пятна, которые напоминают ржавчину. Подрядчик объяснил, почему она так выглядит.