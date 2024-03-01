На Октябрьском мосту сузят проезжую часть — ограничения продлятся семь месяцев

В Новосибирске на семь месяцев сузят дорогу на Октябрьском мосту по направлению с левого берега на правый. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Гормост».

По информации учреждения, ограничения начнут действовать с 7 марта. Сужение необходимо для работ по ремонту верховой стороны на тротуарной части. Ограничения нужны для того, чтобы провести работы по усилению тротуара моста и отремонтировать проезжую часть. Подрядчик демонтирует слабый бетон тротуарной консоли, перильное и парапетное ограждение.