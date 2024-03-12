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Глухая пробка на 7 месяцев: на Октябрьском мосту сузили полосу в сторону правого берега — 15 фото из затора

Теперь трудно и заехать на мост, и выехать с него

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Мост теперь каждое утро весь в красных фонарях машин

В Новосибирске Октябрьский мост с самого раннего утра стали сковывать пробки. Дорогу в сторону правого берега сузили из-за ремонта, сообщили в МКУ «Гормост». Работы продлятся семь месяцев, поэтому новосибирцам придется привыкнуть к новой реальности.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сегодня утром попытался добраться до работы через мост. Смотрим, что у него в итоге получилось.

Сужение дороги необходимо для работ по ремонту верховой стороны на тротуарной части. Подрядчик демонтирует слабый бетон тротуарной консоли, перильное и парапетное ограждение.

Пробка начинается задолго до моста
Трудно как заехать на мост, так и выехать с него
Плотный поток идет и с улицы Немировича-Данченко
И кто скажет, что выбрать велосипед при таких условиях — плохое решение?
В пробке и общественный транспорт
Проехать на правый берег теперь непростая задача
Машины по мосту движутся очень медленно
Чем еще заняться в пробке?
В заторе троллейбусы и маршрутки
Пробка собирается на всём мосту и заездах на него
На левом берегу пробка тянется вдоль Немировича-Данченко
Работы на мосту будут длиться семь месяцев
Пассажирам есть чем себя занять
Такое теперь утро у новосибирских автомобилистов

О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста в Новосибирске стало известно в ноябре 2020 года. В сентябре 2021 года мэр Анатолий Локоть заявил, что работы перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие.

В начале октября 2021 года на новой ограде Октябрьского моста заметили странные пятна, которые напоминают ржавчину. Подрядчик объяснил, почему она так выглядит.

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ПО ТЕМЕ
Пробка Октябрьский мост Затор Ремонт дороги
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