Глухая пробка на 7 месяцев: на Октябрьском мосту сузили полосу в сторону правого берега — 15 фото из затора
Теперь трудно и заехать на мост, и выехать с него
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В Новосибирске Октябрьский мост с самого раннего утра стали сковывать пробки. Дорогу в сторону правого берега сузили из-за ремонта, сообщили в МКУ «Гормост». Работы продлятся семь месяцев, поэтому новосибирцам придется привыкнуть к новой реальности.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сегодня утром попытался добраться до работы через мост. Смотрим, что у него в итоге получилось.
Сужение дороги необходимо для работ по ремонту верховой стороны на тротуарной части. Подрядчик демонтирует слабый бетон тротуарной консоли, перильное и парапетное ограждение.