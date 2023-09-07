Когда сдадут первый этапа Восточного обхода? Сроки сдвинули — с чем это связано

Как добавили в пресс-службе, недавно было завершено строительство транспортной развязки на километре 23 и вчера, 6 сентября, там открыли рабочее движение к поселкам Новолуговое и Ремесленный. Также продолжается строительство развязки на километре 14 (пересечение с трассой К19р), где рабочее движение по путепроводу открыто год назад. На транспортной развязке на пересечении с автодорогой Академгородок-Кольцово ведётся строительство путепровода.

— По основному ходу дороги на протяжении 10,5 км уложено цементобетонное покрытие, продолжается установка разделительного барьерного ограждения и линий электроосвещения, — отметили в пресс-службе «Сибуправдоре».

