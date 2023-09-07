Когда сдадут первый этапа Восточного обхода? Сроки сдвинули — с чем это связано

Сдачу первого этапа строительства Восточного обхода перенесли на 2025–2026 года. Об этом НГС сообщили в федеральном учреждении «Сибуправтодор».
— В связи с необходимостью приоритизации проектов дорожной деятельности и перераспределением ранее доведенных бюджетных средств на федеральном уровне принято решение о переносе сроков строительства 1 этапа Восточного обхода. Сейчас работы на объекте ведутся в соответствии с календарным графиком, — рассказали в «Сибуправдоре».
Как добавили в пресс-службе, недавно было завершено строительство транспортной развязки на километре 23 и вчера, 6 сентября, там открыли рабочее движение к поселкам Новолуговое и Ремесленный. Также продолжается строительство развязки на километре 14 (пересечение с трассой К19р), где рабочее движение по путепроводу открыто год назад. На транспортной развязке на пересечении с автодорогой Академгородок-Кольцово ведётся строительство путепровода.
— По основному ходу дороги на протяжении 10,5 км уложено цементобетонное покрытие, продолжается установка разделительного барьерного ограждения и линий электроосвещения, — отметили в пресс-службе «Сибуправдоре».
В 2022 году губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что по контракту сдать первый этап должны в 2024 году. Но тогда, со ссылкой на подрядчика, он уточнил, что сделать всё могут даже к концу 2023 года.
Восточный обход начали строить в 2013 году. Этот проект должен связать три крупные трассы города и обеспечить выезд из Новосибирска, минуя загруженные магистрали. Кроме того, это транзит между центральной частью страны и Дальневосточным регионом. После банкротства компании «Сибмост» строительством Восточного обхода занимается «Новосибирскавтодор».
АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокуса», в ней работают 2732 сотрудника. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.
В этом году в Новосибирске должны сдать другой амбициозный проект — четвертый мост. НГС вспомнил, как менялись планы властей с 2008 по 2017 год, как росла цена и как выглядел бы мост, если бы его делали по первоначальному проекту.