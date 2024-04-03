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Бизнес «Новосибирскавтодор» заработал рекордную за три года прибыль — компания получила почти миллиард

«Новосибирскавтодор» заработал рекордную за три года прибыль — компания получила почти миллиард

Организация ремонтирует и строит дороги в регионе

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В 2018 году «Новосибирскавтодор» ремонтировал Димитровский мост

Крупный подрядчик ремонта дорог «Новосибирскавтодор» заработал 864 миллиона рублей за 2023 год. Эта сумма стала рекордной за прошедшие три года.

Информацию о доходах компании опубликовал сервис RusProfile. Указано, что в 2023 году выручка «Новосибирскавтодора» составила 19,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 864 миллиона рублей. В 2022 году показатели были немного ниже — 17 миллиардов и 822 миллиона рублей соответственно. В 2021 году выручка составила 14,2 миллиарда, чистая прибыль — 181,2 миллиона рублей.

По информации RusProfile, «Новосибирскавтодор» зарегистрирован в 1995 году. Руководитель — Анатолий Воробьев. Информация о владельцах не указана.

Самые крупные заказчики «Новосибирскавтодора» за весь период — «Территориальное управление автомобильных дорог» Новосибирской области (подряды на 75,9 миллиарда рублей), ФКУ «Сибуправтодор» (61,01 миллиарда), «Ространсмодернизация» (9,7 миллиарда), ФКУ Управдор «Южный Урал» (7,6 миллиарда), «Дирекция автодорог Кузбасса» (7,2 миллиарда).

НГС отправил запрос в ОАО «Новосибирскавтодор», чтобы узнать, с чем организация связывает рост своей прибыли за прошлый год.

Один из объектов, на которых сейчас работает компания — Восточный обход Новосибирска. Стоимость строительства первого этапа недавно выросла на полмиллиарда рублей. Заказчик работ, ФКУ «Сибуправтодор», рассказал, что сейчас делают на объекте и когда его сдадут.

В 2018 году «Новосибирскавтодор» ремонтировал Димитровский мост. Летом 2019 года на съезде заметили первые выбоины, хотя зиму дорога пережила и дефектов не было. Историю проблемного объекта, который будут снова ремонтировать в 2024 году, вспомнил НГС.

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