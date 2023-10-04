Нужно менять проект: «Новосибирскавтодор» назвал условия для ремонта Димитровского моста

В августе суд обязал «Новосибирскавтодор» устранить дефекты на дороге, которые выявили в 2022 году. В компании заявили, что выбоины, колея и просадка полотна возникли из-за того, что интенсивность движения не соответствует категории дороги. «Новосибирскавтородор» обязали выполнить ремонт. У него было два месяца на обжалование решения.

