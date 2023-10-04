Нужно менять проект: «Новосибирскавтодор» назвал условия для ремонта Димитровского моста

В компании «Новосибирскавтодор» заявили, что отремонтировать Димитровский мост не получится, пока для него не поменяют проект. В нем нужно учесть состояние дороги и интенсивность движения.
В августе суд обязал «Новосибирскавтодор» устранить дефекты на дороге, которые выявили в 2022 году. В компании заявили, что выбоины, колея и просадка полотна возникли из-за того, что интенсивность движения не соответствует категории дороги. «Новосибирскавтородор» обязали выполнить ремонт. У него было два месяца на обжалование решения.
В мэрии Новосибирска объяснили, что к концу сентября подрядчик не выполнил решение суда. Поэтому власти направили исполнительный лист в отдел судебных приставов Ленинского района.
Редакция направила запрос в «Новосибирскавтодор», чтобы узнать, когда компания проведет гарантийный ремонт. В организации сообщили, что устранение дефектов на Димитровском мосту тем способом, который указан в решении суда, не позволит восстановить дорогу. В компании заявили, что сначала нужно поменять проект, учесть в нем новые решения и фактическое состояние моста с увеличением интенсивности движения и переувлажнения основания.
— Восстановление объекта возможно при условии внесения изменений в проектную документацию и выполнения работ в соответствии с обновленными проектными решениями, учитывающими состояние объекта, — говорится в ответе «Новосибирскавтодора» на запрос НГС.
В компании уточнили, что ранее дефекты покрытия устраняли тем способом, который был указан в решении суда. Но после это они возникали снова.
«Гормост» начал искать подрядчика на разработку проекта ремонта моста этим летом. Подрядчику готовы заплатить 600 000 рублей. Сам ремонт планируют начать в 2024 году.