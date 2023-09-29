Мэрия назвала сроки ремонта Димитровского моста — сколько придется ждать

Мэрия Новосибирска назвала сроки ремонта Димитровского моста. Работы планируют начать в следующем году.
Об этом сообщил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в ответе на запрос НГС:
— Работы по ремонту Димитровского моста планируется начать в мае-июне 2024 года, срок проведения ремонтных работ составляет 2 года.
В августе Арбитражный суд обязал «Новосибирскавтодор» устранить дефекты полотна, которые выявили в 2022 году после ремонта. Как объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска, компания выполнила работы по муниципальному контракту в 2018 году.
— 2022 году выявлены дефекты, в том числе в виде образования колейности, в отношении подрядной организации составлен акт и направлена претензия об устранении выявленных замечаний, — рассказали в мэрии.
При этом «Новосибирскавтодор» заявил, что выбоины, колея и просадка полотна возникли из-за того, что интенсивность движения не соответствует категории дороги. Поэтому подрядчик отказался проводить гарантийный ремонт. Две судебные инстанции встали на его сторону.
В августе 2023 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил, что «Новосибирскавтодор» должен выполнить ремонт. У ответчика было два месяца на обжалование решения в Верховном суде. НГС направлял запрос в «Новосибирскавтодор» с просьбой прокомментировать планы по исполнению судебного решения или по его обжалованию. Ответ в редакцию не поступил.
— Учитывая, что до настоящего времени постановление не исполнено, МКУ «УДС» направило исполнительный лист в отдел судебных приставов по Ленинскому району для возбуждения исполнительного производства, — рассказали НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Власти уточнили, что в 2023 году дорогу на Димитровском мосту на самых разбитых участках проводило «ДЭУ №1».
НГС не удалось получить комментарий АО «Новосибирскавтодор» по телефону. Редакция направила запрос в компанию, чтобы узнать, когда будет проведен гарантийный ремонт моста.
Летом журналистки НГС устроили эксперимент и попытались добраться на левый берег Новосибирска несколькими способами. Через Димитровский мост они шли пешком, ехали на общественном транспорте и велосипеде.