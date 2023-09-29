Мэрия назвала сроки ремонта Димитровского моста — сколько придется ждать

При этом «Новосибирскавтодор» заявил, что выбоины, колея и просадка полотна возникли из-за того, что интенсивность движения не соответствует категории дороги. Поэтому подрядчик отказался проводить гарантийный ремонт. Две судебные инстанции встали на его сторону.



В августе 2023 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил, что «Новосибирскавтодор» должен выполнить ремонт. У ответчика было два месяца на обжалование решения в Верховном суде. НГС направлял запрос в «Новосибирскавтодор» с просьбой прокомментировать планы по исполнению судебного решения или по его обжалованию. Ответ в редакцию не поступил.