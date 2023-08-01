Заменят покрытие и ограждения: в Новосибирске отремонтируют Димитровский мост

В Новосибирске планируют отремонтировать дорогу на Димитровском мосту. Там заменят дорожное покрытие, ограждения и деформационные швы. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Согласно документам, МКУ «Гормост» ищет подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию и выполнит инженерные изыскания на ремонт Димитровского моста. На это готовы потратить почти 600 тысяч рублей.
В техническом задании указано, что подрядчик должен выполнить предпроектное обследование, создать план. Общая длина моста — 703 метра, ширина — 30,8 метров, всего на участке 6 полос, а расчетная скорость — 80 км/час. На мосту также поставят новое металлическое ограждение на бетонном цоколе и заменят деформационные швы.
В пресс-службе «Гормоста» подтвердили НГС, что на Димитровском мосту заменят проезжую часть, ограждения и деформационные швы.
Журналист направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о сроках ремонта.
Весной журналист НГС проехал по Димитровскому мосту и посмотрел, как выглядит дорожное покрытие. Тогда власти заявили, что летом начнут разрабатывать проект капитального ремонта.