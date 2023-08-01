Заменят покрытие и ограждения: в Новосибирске отремонтируют Димитровский мост

В Новосибирске планируют отремонтировать дорогу на Димитровском мосту. Там заменят дорожное покрытие, ограждения и деформационные швы. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.



Согласно документам, МКУ «Гормост» ищет подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию и выполнит инженерные изыскания на ремонт Димитровского моста. На это готовы потратить почти 600 тысяч рублей.