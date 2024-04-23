Кофемашина с подвохом: как зарубежные продавцы дурят новосибирцев на Ozon — вместо товара за десятки тысяч приходят фальшивки

Пострадавшая сибирячка не ожидала столкнуться с такой ситуацией на маркетплейсе Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Жительница Новосибирска Елена (имя изменено по просьбе героини публикации) заказала на Ozon модную кофемашину за 43 тысячи рублей, но вместо нее получила кофеварку. Иностранный продавец исчез с просторов площадки, а женщина две недели пыталась вернуть свои деньги и смогла сделать это с трудом. По ее словам, таких покупателей много. Что за новая ловушка на маркетплейсе, как вернуть деньги и не попасться на удочку в будущем — в материале НГС.



Неожиданный сюрприз

В апреле Елена заказала на Ozon кофемашину у иностранного продавца из Китая и полностью оплатила заказ на сумму более 43 тысяч рублей. Получив товар и распаковав его, оказалась неприятно удивлена — ей пришла кофеварка ценой в 8 тысяч рублей. Вернуть товар сразу оказалось невозможно — как пояснила Елена, если посылка на маркетплейс приходит из-за рубежа, ее можно вернуть только до распаковки. После того, как покупатель вскрывает коробку, сделать это нельзя. Елена начала изучать продавца и заметила, что кроме этого товара у него не было никаких карточек. Продавец отказал ей в возврате, и Елена открыла спор на площадке. Там ей тоже пришел отказ.

Елена заказала кофемашину за 43 тысячи, а получила кофеварку за 8 Источник: предоставлено героиней публикации











— Я, естественно, начала переписываться с ботом маркетплейса в телеграм-канале, но это ни к чему не привело. Я начала писать им в Инстаграме* (деятельность соцсети запрещена в РФ), там более-менее хоть кто-то отвечал живой на мои вопросы. В итоге они сказали создать возврат заново. Якобы мне по ошибке отказали, и кнопка была неактивная. Они целый день ремонтировали эту кнопку, я создала другой возврат. Затем мне написали, что я сама должна товар обратно в Китай отправить. Отправка стоит больше 10 тысяч рублей, — вспоминает женщина.

Маркетплейс отправил Елену к продавцу, а продавец перестал выходить на связь Источник: предоставлено героиней публикации











Сибирячка отметила: чтобы отправить товар в Китай через «Почту России», нужно пройти целый квест — снова тратить деньги, но уже на доставку, кроме того, есть определенные требования к упаковке и заполнению адреса. А еще это дополнительное время, и гарантии, что деньги вернут, нет.



— Это надо пойти самому на почту, упаковать определенным образом — они скидывают инструкцию. Нужно написать этот китайский адрес, а там просто черт ногу сломит: у них в названии магазинов там по 150 символов. Если не дай Бог я напишу не тот адрес, одну букву перепутаю, или товар будет упакован не так, продавец может отказать. Также может что-то потеряться, — перечисляет нюансы женщина.

Менеджеры маркетплейса отметили, что при работе с зарубежными продавцами выступают лишь витриной Источник: предоставлено героиней публикации











Сотрудники маркетплейса пояснили Елене, что при работе с иностранными продавцами они выступают просто витриной. Женщина обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. По телефону ей якобы сообщили, что не могут повлиять ни на продавца, ни на площадку. Даже проверку ведомство провести не может, так как действует мораторий, ведь Ozon — IT-компания. В ведомстве женщине предложили обращаться напрямую в суд.



Корреспондент НГС отправила в Управление Роспотребнадзора области запрос с просьбой пояснить — поступало ли обращение от пострадавшей сибирячки и проводится ли какая-то проверка. Там подтвердили факт обращения. Ответ на запрос будет опубликован после получения.

Женщина по совету одного из пользователей маркетплейса, который попал в такую же ситуацию, каждый день писала менеджерам Ozon, и спустя 2 недели все же добилась возврата денег.



—В телеграм-канале маркетплейса много таких, как я. Мне писали, что заказывали за 100 тысяч товар, а приходила игрушка. Один мужчина написал, что отправил в Китай товар, заплатил больше 10 тысяч за отправку, прошло полтора месяца, а деньги ему так и не вернули, потому что продавец якобы не получил товар назад. Еще один мужчина посоветовал писать в Ozon каждый день, видимо, у них как-то так это работает — кто ведет себя настойчиво, тому и возвращают, — объясняет сибирячка.

По словам Елены, она доверяла маркетплейсу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Елена признается, что подвоха не ожидала, ведь многие пользуются Ozon и доверяют ему. Она уверена: ей еще повезло. Деньги маркетплейс вернул, кофейник сотрудники сказали оставить себе, так как доставка обойдется дороже самой вещи.



— Когда общалась в телеграм-канале с другими пострадавшими, выяснила — кто заказывает что-то за 3–5 тысяч рублей и получает не тот товар, чаще просто забивают на это и оставляют вещи себе, потому что обратная отправка в Китай стоит гораздо дороже. Мне кажется, большинство людей получают не те вещи, и прощают. Я так поняла, это длится с 2023 года, как только они пустили иностранных продавцов. Это в основном продавцы из Китая. И Ozon не блокирует их, ничего не делает. Они берут деньги за регистрацию с каждого торговца. Также они взимают комиссию за пользование площадкой. И китайские продавцы платят, но вот так обманывают, присылая другие товары, — сетует недовольная покупательница



В подтверждение слов Елены о том, что многие не хотят связываться с возвратом, еще одна пострадавшая, ее знакомая Екатерина, заказала свитер за 5 тысяч. Вещь ей пришла, но совсем другая — худшего качества и фасона. Обратная доставка обошлась бы девушке в 4500 рублей. Кроме того, пришлось бы ждать возврат 1,5 месяца. В итоге она расстроилась, но вещь оставила.



— Хотела бы посоветовать, чтобы люди внимательно смотрели, у кого покупают. Если поставщики российские, все проще. Зарубежных продавцов сейчас очень много, и они пользуются тем, что у них можно купить товар, которого в России нет. Я слышала, что готовится закон о субсидиарной ответственности между продавцом и маркетплейсом, но когда он выйдет, непонятно. А пока не вышел, творить можно все, что угодно, — заключила Елена.



Борис торгует на маркетплейсе кофемашинами и другим оборудованием для кофе на территории России. По словам предпринимателя, он тоже слышал, что сейчас есть проблема с иностранными продавцами — якобы те, к примеру, выставляют на витрину итальянские дорогостоящие кофемашины по цене в 2 раза ниже рыночной. Покупатели ведутся на дешевизну, заказывают и оплачивают товар, а в итоге получают совсем не то, что ожидали.

— Есть, к примеру, топовые кофемашины Nuova Simonelli. Дилерская цена у итальянского бренда на весь мир на них единая, и завод регламентирует оптовую цену. Но мы сейчас видим эти кофемашины в два раза дешевле, чем они должны быть, и они продаются на Ozon непонятными продавцами из Китая. Это точно какая-то схема мошенничества, и пока непонятно, как она работает. Но есть, конечно, из Китая и добросовестные продавцы, которые просто работают и продают обычные товары, — отметил бизнесмен.



«Используем целый комплекс мер», — что говорят на OZON

Анна Чайка, менеджер по внешним коммуникациям Ozon, в ответ на запрос НГС сообщила, что на маркетплейсе запрещена продажа подделок и любой другой контрафактной продукции. Она отметила, что сотрудники Ozon используют целый комплекс мер по борьбе с ней — проверяют карточки вручную и с помощью моделей машинного обучения, используют нейросети и изучают отзывы клиентов.



Перед выходом на Ozon продавец должен иметь все необходимые документы, включая документы на бренд и сертификаты качества. Это обязательное требование по правилам площадки. Покупатель может запросить их перед покупкой, обратившись в поддержку маркетплейса.



— Помимо этого, мы тесно сотрудничаем с правообладателями и рассматриваем их обращения через инструмент «Кабинет бренда». Ozon запустил его год назад первым среди маркетплейсов для борьбы с подделками. К нему подключены тысячи продавцов и предпринимателей, которые проверяют десятки миллионов товаров на площадке. Также на базе Ассоциации компаний интернет-торговли мы совместно с коллегами из других маркетплейсов и крупнейших интернет-магазинов оперативно следим за ситуацией с контрафактом на общем рынке и не допускаем к реализации продукцию, которая уже попала под определение контрафакта на другой платформе по решению государственных органов, — отметили в Ozon.

В Ozon сообщили, что тщательно проверяют продавцов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Анна Чайка также добавила, что Ozon оперативно реагирует на жалобы пользователей и правообладателей. Сотрудники сразу запрашивают у продавца документы на товар.



— Если продавец не предоставляет их в течение трех дней, карточку товара скрываем с маркетплейса. Она становится недоступна до конца разбирательства. Продавцов, предоставивших поддельные документы, мы блокируем, — сообщили в компании.



Представитель площадки отметила, если товар не соответствует заявленному, маркетплейс возвращает деньги. Для этого клиенту достаточно оформить заявку на возврат. Дальше продавец подтверждает возврат в течение 3 дней (в случае товаров из-за рубежа подтверждение может занять больше времени). Если макретплейс выявляет недобросовестное поведение продавца, клиенту предлагают упрощенный вариант возврата.



Кроме того, добавили в маркетплейсе, там стараются всячески информировать клиентов о качестве того или иного товара. Например, изучают спрос покупателей и формируют динамический список особенно важных для них брендов. По таким товарам у продавцов запрашивают все документы, подтверждающие качество и оригинальность, и дополнительно проверяют их.



Для удобства покупателя такие товары получают плашку «Оригинальный товар». Таким образом, метка «Оригинальный товар» размещается на товарах брендов, которые наиболее часто подделывают.



— Также в прошлом году для удобства пользователей на площадке появилась плашка «99% выкупа» в карточках товаров с чрезвычайно низким процентом возврата. Это означает, что покупателям практически не пришлось возвращать товар за последний год из-за ненадлежащего качества или проблем с упаковкой, — заключила Анна Чайка.



Мнение юриста

Юрист Алексей Аржанников отметил, что законодательство России достаточно четко регулирует работу маркетплейсов, но больше с российскими продавцами. В частности, в законе «О защите прав потребителей» хорошо прописаны обязанности маркетплейсов (закон именует их «агрегаторы информации о товарах»). Статьи 9 и 13 устанавливают обязанности маркетплейсов и продавцов.



При этом закон указывает на то, что ответственность за качество продаваемых товаров несут продавцы, а не маркетплейс. Площадка может нести ответственность перед покупателями за деятельность продавцов только в случае, если маркетплейс предоставил недостоверную информацию о продавце товара или о самом товаре.Также внутренние правила продажи, обмена и возврата товара могут устанавливать сами маркетплейсы, с условием, что такие правила не будут нарушать закон.



— Поэтому для российских продавцов на маркетплейсах закон существует и действует в той же степени, что и для продавцов в обычных магазинах. Если покупатель считает, что его права нарушены, он вправе обратиться в суд с иском к продавцу. Но когда речь идет о продавцах из-за рубежа и их ответственности за некачественные товары, возникают трудности. Основная в том, что решение российского суда будет трудно или даже невозможно принудительно исполнить в отношении иностранного продавца. И законодательство в этой части пока не предоставляет решение этой проблемы, — отметил Алексей Аржанников.



По мнению юриста, логично бы было возложить финансовую ответственность за действия таких продавцов на саму площадку. И, вероятно, крупные маркетплейсы имеют такие правила и берут ответственность за деятельность иностранных продавцов на себя, но это только в рамках личной инициативы и добросовестного ответственного поведения.



— Очевидно, что меняющаяся обстановка с доступом на российский рынок продавцов из других стран (в частности из Китая) требует обновления в действующем законодательстве, чтобы защитить наших граждан от недобросовестных продавцов и от некачественных товаров. Сейчас можно рекомендовать покупателям ответственно подходить к покупке товаров, выбирать проверенных продавцов, изучать правила обмена и возврата товаров, выбирать вариант оплаты только после проверки качества, — заключил эксперт.



* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.



Ранее НГС писал о том, как маркетплейсы заполоняют Новосибирск. Люди оставляют там сотни тысяч рублей.

