«Вместо любимой пивнухи — Wildberries»: в Новосибирске стало в 2,5 раза больше маркетплейсов — люди оставляют там сотни тысяч

В Новосибирске, по данным 2ГИС, сейчас работает 1633 пункта выдачи интернет-заказов самых разных сервисов Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В Новосибирске за последние два года почти в 2,5 раза выросло число пунктов выдачи заказов популярных маркетплейсов. В списке основных — Wildberries, OZON, «Яндекс.Маркет», но продолжают пользоваться сибиряки и «Алиэкспрессом» с помощью почты. В это время всего за год количество магазинов пива сократилось на 11%, закрываются и точки с разными мелочами для дома — новосибирцы стали тратить сотни тысяч рублей на покупки через интернет-сервисы. Мы узнали у них почему, а также когда пункты самовывоза перестанут захватывать каждый уголок города (нас ждет интересная трансформация этого сектора).

Алкомаркетов становится меньше, а ПВЗ — больше

Новосибирцы с осени прошлого года стали замечать изменения на улицах города. Постепенно стали закрываться пивные магазины и точки продажи разных мелочей для дома, а на их месте появляются яркие вывески маркетплейсов.

— Иду я тут по улице, а вместо любимой пивнухи теперь вывеску Wildberries монтируют, — возмущен житель Новосибирска Дмитрий, который живет в Дзержинском районе. — За полгода у нас на улице открыли два Wildberries и два OZON. И в каждом стоит толпа по вечерам.

Такая же ситуация складывается в пригороде Новосибирска. В Каменке за год-два ПВЗ вытеснили небольшие магазинчики. Маркетплейсы появились в Новолуговом, Марусино, Криводановке — хотя бы по одному пункту, а то и по два уже есть. В целом в Новосибирске сейчас 853 пункта OZON, 522 точки Wildberries и 122 офиса выдачи «Яндекс.Маркет» (другие маркетплейсы менее представлены в городе). В целом в Новосибирске, по данным 2ГИС, работает 1633 пункта выдачи интернет-заказов.

— За год, с марта 2023 года, их количество увеличилось на 46%. В марте 2022 года в Новосибирске работало 680 пунктов выдачи, а прирост за два года составил более 140%, — ответили корреспонденту НГС в 2ГИС.

При этом в сервисе подтвердили: в Новосибирске произошло ощутимое сокращение точек с разливным пивом. Такая тенденция была замечена в период пандемийного 2020 года — тогда количество таких магазинов в 15 городах-миллионниках сократилось за год на 15%. В 2021 году количество таких магазинов выросло, но начиная с 2022 года снова идет на спад.

По данным 2ГИС, в декабре 2023 года в городах-миллионниках работало 12 080 магазинов разливного пива. За год, с декабря 2022 года, их количество сократилось на 3,1%. Наибольшее сокращение таких точек зафиксировано в Новосибирске — за год их стало меньше на 11%. В Москве, Нижнем Новгороде, Омске число подобных магазинов уменьшилось на 7%.

«За миллион рублей точно уже перевалило»

Маркетплейсами пользуется сейчас не только молодежь Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Многие новосибирцы признаются, что значительно увеличили траты на маркетплейсах за последние два года. Например, читательница НГС Екатерина потратила уже 215 тысяч рублей.



— Ежемесячно покупаю средства гигиены — шампуни, мыло, гели для душа, средства для уборки. Также закупаю корм и наполнители для котов. Реже — повседневную одежду и обувь, подарки на дни рождения и другие праздники. В последнее время стала приобретать разные продукты и сладости, — объяснила девушка. — Всё можно найти в одном месте, а не бегать по десяткам магазинов. Можно найти много одежды, особенно размеров больше 50-го, и по низкой цене. В обычных торговых центрах такой мало, либо меня не устраивает цена. Тех же товаров для дома и животных тоже намного больше, многое дешевле, чем в магазинах.



Чаще всего она делает покупки через Wildberries, но пользуется и OZON, и «Яндекс.Маркетом». В месяц на маркетплейсы у нее уходит 5–13 тысяч рублей. Больше всего трат — перед праздниками или отпуском.

Читательница НГС Эвелина потратила в интернет магазинах за год уже 340 тысяч рублей, а Александра — 250 тысяч рублей.

— За 2,5 месяца я потратила уже 35 тысяч, — поделилась цифрами читательница Ольга. — На OZON, по моим наблюдениям, на многие позиции цены ниже, чем на Wildberries. Достраиваем дачу, строители посоветовали покупать материалы там, потому что дешевле, чем в строительных магазинах. Помониторили — реально так и есть, но не на все позиции.

Жители домов, где располагаются ПВЗ, часто жалуются, что из-за доставки трудно передвигаться по дорогам Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Новосибирцы любят интернет-магазины за скидки и возможность сэкономить. Читатель НГС Евгений смог купить на ноябрьской распродаже в маркетплейсе «Мегамаркет» стиральную машину за 18 тысяч, хотя ранее смотрел такую же, и она стоила 49 тысяч.



— Сейчас на «Алиэкспресс» хожу за очень редкими товарами, которые у нас дороже или не достать. Сумма выкупа разная. На «Алиэкспресс» за 10 лет точно за один миллион рублей перевалило. На «Мегамаркете», наверно, около 200 тысяч за 3 года. На Wildberries и OZON суммарно менее 20 тысяч за 5 лет, — поделился цифрами Евгений.

Для читательницы НГС Ольги самое главное — это возможность бесплатного отказа от товаров.

— Как-то заказала на Wildberries чехол для телефона и не знала, что платный отказ. Я вернула чехол. Он стоил 178 рублей, а отказ стоил мне 150 рублей. Больше там не заказываю, перешла на OZON, — рассказала женщина.

Новосибирцы отмечают, что в борьбе за покупателя маркетплейсы стараются как минимум уравнять свои условия. На многие товары есть бесплатный отказ, скидки за кошелек на сервисе, акции и распродажи. Горожане стали покупать таким образом крупногабаритную технику, мебель.

— Маркетплейсы экономят мой самый главный ресурс — время. Ненавижу ходить по магазинам, выискивать, потеть. Делать это лежа на диване намного комфортнее. Пункт рядом у меня — это удобно, — объяснила сибирячка Анастасия. — Началось еще два года назад, стала присматривать одежду себе. В ноябре прошлого года я стала заказывать на Wildberries всё — одежду, обувь, товары для дома, ремонта. Только за продуктами хожу в магазин. В месяц сейчас уходит по 10 тысяч рублей.

Борьба за покупателя

Для любого ПВЗ важно находитсья в выгодном месте — в крупном жилом комплексе или в месте с большой проходимостью Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Большинство пунктов выдачи маркетплейсов оформлены по франшизе, владельцем чаще всего выступает индивидуальный предприниматель. Бизнесмену нужно выполнить ряд условий, и он получает подключение к сервису. Стоимость может зависеть от расположения. Есть определенные правила — сколько и на каких точках могут быть ПВЗ одного сервиса на улице или в районе, но эксперты ожидают рост недовольства среди бизнесменов, так как такие условия сервисы могут менять, а борьба за покупателя только ожесточается.



До Новосибирска пока этот тренд не дошел — рынок еще развивается, и есть незанятые площади, а в Москве уже происходит достаточно жесткая конкурентная борьба. Как сообщали наши коллеги из MSK1.RU, в середине марта между двумя столичными пунктами выдачи заказов Wildberries развернулась настоящая война. Владелица одного из ПВЗ на бульваре Веласкеса заявила, что хозяева соседнего пункта специально забивают ее склад крупногабаритными товарами, чтобы снизить рейтинг ПВЗ и привести к его закрытию. Они, по ее словам, оформляют по 100 заказов в день.

В Новосибирске, если судить по отзывам в 2ГИС, владельцы ПВЗ чаще всего подозревают конкурентов в написании недостоверной негативной информации. Пока до более жестких шагов не дошло. Владельцы пунктов всех маркетплейсов переживают за оценку их работы — что в приложении, что на сайте отзывов — не просто так. Как сообщают в профессиональных чатах, за негатив могут снять баллы и даже назначить штрафы.

«Стратегия будущего — это фреш-магазин вместе с пунктом выдачи»

Сейчас между всеми маркетплейсами почти сравнялся ассортимент и цены Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Бесконечно расти количество ПВЗ не может, поэтому стоит ожидать не только роста конкуренции между пунктами брендов, но и их уменьшения и трансформации рынка. Уже сейчас на тренд реагируют крупные ретейлеры — им приходится подстраиваться под текущую ситуацию, чтобы удержать и вернуть покупателей.



Так, например, «Магнит» в ноябре прошлого года купил популярный маркетплейс KazanExpress, сообщили в компании. Ретейлер получил их приложение, ПВЗ, склады, транспорт, создав собственный бренд «Магнит Маркет». Судя по сообщению этого февраля, такой шаг был эффективен — из-за ввода в эксплуатацию нового логистического комплекса открыли регистрацию новых продавцов. «Магнит» начал открывать свои ПВЗ непосредственно в своих магазинах.

Илья Сухарев, владелец бренда «Фермер-Центр.РФ», считает, что так действовать начнут всё больше ретейлеров.



— Это, на мой взгляд, то, куда рынок должен двигаться: когда есть оффлайн-магазин с фреш-продуктами и точкой выдачи с товарами длинных сроков, — объяснил эксперт. — А то, в каком виде сейчас это происходит в ПВЗ маркетплейсов, — это какая-то дань тренду. И точно в дальнейшем продолжаться так не будет, потому что это просто нелогично, рынок это в итоге отторгнет.

Он объяснил, что сейчас между всеми маркетплейсами почти сравнялся ассортимент и цены, потому что сервисы требуют с продавцов одинаковые условия. Стоимость товаров уравнивается на разных площадках, а получить именно свою аудиторию покупателей становится всё сложнее. У них есть ограничения и в маркетинговых кампаниях, и в совершенствовании самого сервиса. Унификация может повлечь за собой закрытие многих ПВЗ: покупателю не будет смысла заходить сначала за заказом, например, в OZON, потом в Wildberries — и так далее.

— Когда рынок что-то выравнивает, то это должно слиться. Зачем нужны отдельные помещения ПВЗ под каждый маркетплейс, если у них и ассортимент, и цены будут одинаковы? — задает риторический вопрос Илья Сухарев. — Мое мнение, что стратегия будущего — это фреш-магазин вместе с пунктом выдачи. Вот это ждет рынок.

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По данным Федеральной антимонопольной службы, OZON и Wildberries сейчас контролируют 80% рынка онлайн-торговли. Также с этими площадками работает более 85% всех продавцов в стране. Но несмотря на популярность, продавцы и покупатели активно жалуются на работу этих сервисов, поэтому в Госдуму внесли законопроект, который может серьезно ограничить права маркетплейсов.



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