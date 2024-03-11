Перестанут брать деньги за возврат? Власти решили взять маркетплейсы под жесткий контроль

На днях в Госдуму внесли законопроект, который может серьезно ограничить права маркетплейсов. Эксперты рассказали нашим коллегам из MSK1.RU, как принятие закона скажется на продавцах и простых покупателях. Снизятся ли цены на товары? Выгодно ли будет торговать на маркетплейсах? Об этом — в нашем материале.



В чём суть?

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов и депутат от «Единой России» Владимир Гутенев предложили внести изменения в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». По задумке, для маркетплейсов, занимающих более 20% рынка, вводятся серьезные ограничения.