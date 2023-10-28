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Как зовут Печкина? Проверьте, знаете ли вы эти 12 неочевидных фактов из советских мультиков

Сейчас мы узнаем, внимательно ли вы смотрели их в детстве

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Помните всех этих героев?

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28 октября во всём мире отмечают Международный день анимации. Чем не повод пересмотреть любимые мультики детства? Тем более мы для вас и задание интересное придумали. Проверьте, помните ли вы все эти не самые очевидные факты из советских мультфильмов? Заодно убедитесь, знаете вы их наизусть или нет.

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