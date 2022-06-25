«Рецепты гостеприимства»: владелец ресторана PuppenHaus попал в книгу МИД о русской кухне
Владимир Бурковский рассказал дипломатам про медвежатину, балык и кисель
МИД России презентовал книгу «Рецепты гостеприимства» — в нее вошла глава о новосибирских рестораторах. Экземпляр книги достался ее герою — Владимиру Бурковскому, владельцу ресторана PuppenHaus и кофейни «Креп Де кофе».
Презентация иллюстрированной подарочной книги «Рецепты гостеприимства» состоялась в Доме приемов МИД России
— Двуязычная книга (на русском и английском языках) представляет российские гастрономические традиции от Арктики до Дальнего Востока. Буузы и пельняни, хинкал, бахух и метух, курут и чок чок, строганина, сугудай, медвежья лапа, оладьи с ягелем, перепечи, кулебяки, калитки, сосьвинская сельдь — в издании собраны рецепты и истории блюд и напитков, а также уникальных продуктов коренных народов России, — описывается книга в сообщении ГлавУпДК при МИД России.
В «Рецептах гостеприимства» есть воспоминания советских и российских поваров, которые «принимали непосредственное участие в исторических событиях на самом высоком уровне» — в важных мероприятиях МИДа. В ней собрана информация о гастрономических традициях самых разных регионов России, а также известных шеф-поварах.
В сообщении ГлавУпДК на сайте Бурковский назван основоположником сибирской кухни.
Рассказ о нем в книге начинается с того, как (тогда еще томский) ресторатор кормил в 2006 году германского канцлера Ангелу Меркель на российско-германском саммите. Целый раздел посвящен блюдам из медвежатины. Среди прочего Бурковский рассказывает в книге также о технологии приготовления провесного балыка и киселя.
Книга издана на двух языках — на каждой странице текст дублируется на английском. Как пояснил Владимир Бурковский, издание не будет продаваться, а поступит в распоряжение дипкорпуса и будет использоваться для подарков и просто как источник информации о современной российской гастрономии.
По словам Владимира Бурковского, идея книги родилась на одном из мероприятий МИДа, в котором участвовали шеф-повара со всей России.
Министерство иностранных дел России привлекает новосибирских рестораторов давно. Так, Денис Иванов не только так же участвовал в ряде международных мероприятий, но и открыл сразу два заведения в Москве — напротив здания МИД на Смоленской-Сенной площади.